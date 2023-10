Lenovo ThinkCentre M90a Pro - četvrta generacija AIO računala donosi AI

Lenovo je predstavio, novu, četvrtu generaciju svog All-In-One računala ThinkCentre M90a Pro. Riječ je o računalu namijenjenom poslovnim korisnicima i kreatorima sadržaja. Kao takvo opremljeno je i potrebnim značajkama koje će olakšati ne samo svakodnevni rad već će i podići privatnost te samu upotrebljivost na višu razinu.

Proizvođač navodi kako u modernom vremenu, moderne tvrtke trebaju više od samo stolnog računala visokih performansi. Njima su potrebna rješenja koja su istovremeno pametna i intuitivna, pouzdana i učinkovita koja su u mogućnosti stvoriti ekosustav s više uređaja. Prema izvoru (Lenovo) zaposlenici u prosjeku koriste 2,5 uređaja za rad te bi željeli uz stolno imati i prijenosno računalo kako bi bili produktivniji. Kao odgovor osmislili su ThinkCentre M90a Pro Gen 4 kojeg su opremili s Energy Performance Optimizerom, koji koristi strojno učenje za klasificiranje zadataka i povećanje performansi. Zahvaljujući podršci za Thunderbolt 4 moguće je ultra-brzo dijeljene datoteka brzinama do 40 Gb/s što prijenos velikih datoteka poput videozapisa čini laganim.

ThinkCentre M90a Gen 4 Lenovo

Kako profesionalni korisnici u radu nerijetko koriste dva ili više monitora, Lenovo je osigurao i podršku za dodavanje do jednog 8K ili dva 4K monitora te podršku za opremanje računala s vanjskim GPU uređajima te vanjskim diskovima za pohranu podataka. Također, ThinkCentre M90a Pro može poslužiti i kao klasičan monitor na kojeg se mogu spojiti i ostali uređaji, poput prijenosnog računala. Uz Thunderbolt 4 priključak, ThinkCentre M90a Pro Gen 4 također nudi i opcionalan Thunderbolt 3 priključak4 koji korisnicima omogućuje dijeljenje zaslona u funkciji Thunderbolt monitora kada je povezan putem priloženog USB-C kabela kao i dijeljenje M.2 SSD-a na prijenosnom ili stolnom računalu za brzi prijenos podataka.

ThinkCentre M90a Gen 4 Lenovo

ThinkCentre M90a Pro opremljen je s 27“ QHD zaslonom razlučivosti 2560 x 1440 točaka, 13. generacijom Intelovih vPro procesora te ovisno o odabranom procesoru Intelovom UHD 770, 730 ili 710 grafikom. Korisnicima kojima je potrebna snažnija grafika od one koja dolazi uz Intelove procesore kao opcija se nudi dogradnja na Nvidijinu GeForce RTX 4050 grafiku (za laptope). Računalo se može opremiti s do 64 GB DDR5 memorije te s do dva M.2 SSD-a (256 GB/512GB/1 TB) i jednim 2,5“ HDD (1TB) diskom. Također opcionalno je moguće ugraditi i jedan uređaj za rad s optičkim medijima (ODD). Sa softverske strane u ponudi je Windows 11 u Home ili Pro inačici.

Iz Lenova poručuju kako je zaslon svakog ThinkCentre M90a Pro računala individualno kalibriran kako bi se osiguralo da slika na svakom od njih bude identična, kako bi se olakšao rad korisnicima kojima je točnost prikaza vrlo bitna u radu. Kako ispred računala provodimo sate i sate svakog dana, Lenovo je dodao i podršku za Eyesafe 2.0, FlickeFree i Natural Low Blue Light tehnologije kako bi smanjio naprezanje očiju i umor.

ThinkCentre M90a Gen 4 Lenovo

Osim za povezivanje s drugim prijenosnim ili stolnim računalima ThinkCentre M90a Pro ima i mogućnost povezivanja sa pametnim telefonima. Lenovo ThinkPhone tvrtke Motorola i Motorola korisnici odabranih pametnih telefona mogu se povezati s AIO putem aplikacije, dobivajući mogućnost kopiranja, lijepljenja i povlačenja i ispuštanja datoteka između telefona i radne površine, kao i mogućnost korištenja streaming aplikacija, odgovaranja na poruke i praćenja obavijesti bez potrebe za korištenjem svojih telefona.

Lenovo je pored navedenog mislio i na privatnost korisnika te je računalo opremio tehnologijama detekcije ljudske prisutnosti sljedeće generacije s radarskim senzorom, RGB-IR kamerom te umjetnom inteligencijom koje u kombinaciji mogu automatski zamagliti sadržaj na zaslonu kada detektiraju da se iza korisnika nalazi druga osoba. ThinkCentre M90a Pro dolazi s diskretnim TPM 2.0 čipom za sigurniju enkripciju, ThinkShieldom za zaštitu podataka i imovine dok pomoću Smart USB Protection značajke može blokirati USB uređaje za pohranu podataka.

Korisnici koji često održavaju online sastanke Lenovo je pripremio i dodatnu opremu koja se nabavlja zasebno – bazu za konferencijske pozive s četverostrukim mikrofonima za snimanje dalekog polja od 360 stupnjeva i četiri zvučnika tvrtke Harman koji osiguravaju kristalno čist zvuk. Baza za konferencijske pozive na računalo se spaja pomoću jednog USB-C kabela, certificirana je za Microsoft Teams. Iz Lenova naglašavaju kako je podešena za ljudski glas te kako poništava jeku, a uz pomoć AI-a i buku.