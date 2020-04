ROG laptopi za igrače s karticama RTX Super i tekućim metalom

Iz Asusa nam stižu friške novosti o novoj generaciji laptopa namijenjenih igračima i korisnicima koji traže maksimalne performanse. Riječ je o modelima ROG Zephyrus Duo 15 te novoj generaciji modela ROG Strix SCAR 17.

Krenut ćemo s pregledom najinovativnijeg od dva laptopa – Zephyrusom Duo 15. Riječ Duo u nazivu tu je zbog toga što je novi Zephyrus sada opremljen sa sekundarnim ekranom veličine 14,1 inča i razlučivosti 3.840×1.100 točaka. S ovakvim konceptom imali smo se prilike poigrati u našoj recenziji ZenBooka Duo UX481FL i možemo reći da ima puno smisla za korisnike koji traže ultimativnu razinu multitaskinga na laptopu. Sekundarni ekran osjetljiv je na dodir, a podržava i Asusovu aktivnu olovku. S obzirom da gornji dio baze zauzima ekran, tipkovnica je pomaknuta na donju polovicu baze, a touchpad smješten s njene desne strane. Naravno, tu je i RGB osvjetljenje koje se može programirati za svaku tipku odvojeno.

Primarni ekrana veličine 15,6 inča dolazi u dvije varijante – razlučivost 4K s osvježavanjem od 60 Hz i 100-postotnom pokrivenošću Adobe RGB palete boja, te u razlučivosti Full HD uz brzinu osvježavanja od čak 300 Hz i pokrivenost boja 100% sRGB (Pantone certifikat prikaza boja). Obje varijante kompatibilne su s G-Syncom, no kao što možete i pretpostaviti, 4K je usmjerena na korisnike koji će Zephyrus više koristiti za rad, dočim je varijanta Full HD usmjerena na igrače koji traže što brži framerate.

No vratimo se za sekundarnom ekranu. Kod Zephyrusa ovaj je koncept podignut na višu razinu u skladu sa zahtjevima kompletne platforme. Naime, kako je riječ o o laptopu koji je opremljen s vrlo moćnim hardverom, Asusovi inženjeri osmislili su mehanizam koji sekundarni ekran podiže prema korisniku (nagib od 13°) čime se iza ekrana stvara prostor širine 28,5 mm za usisavanje svježeg zraka u sustav hlađenja. To pak osigurava 30% više svježeg zraka u odnosu na sustav AAS na starijem Zephyrusu koji je zrak vukao s donjeg dijela kućišta, odignutog od površine uz pomoć ruba ekrana.

Za postizanje odličnih performansi osim sustava AAS Plus zaslužan je i još jedan trik – implementacija Thermal Grizzlyjevog tekućeg metala umjesto standardne termalne paste između procesora i hladnjaka. Ovaj materijal u pravilu se nanosi ručno jer je proces vrlo delikatan, pa je Asus morao dizajnirati posebne strojeve koji to mogu obaviti za potrebe masovne proizvodnje. Još jedna preinaka izvedena je na samom dodiru procesora i hlađenja. Kako tekući metal ne bi iscurio van, Asusovi inženjeri dizajnirali su svojevrsnu ogradicu koja termalni materijal drži na odgovarajućem mjestu.

Rashladni sustav čine četiri radijatora i dva ventilatora, s tim da su radijatori preko pet toplovodnih cijevi spojeni na GPU, procesor i sklopovlje za napajanje. ROG softver nudi tri vrste načina rada – tihi, Performance i Turbo, s tim da je buka rashladnog sustava zapravo vrlo prihvatljiva čak i u najagresivnijem modu. Prema specifikacijama to je 46 dBA, dočim je modu Performance buka 43 dBA.

Procesori Intel® 10th Gen Comet Lake i9-10980HK

Intel® 10th Gen Comet Lake i7-10875H Grafičke kartice NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™, 8 GB GDDR6 VRAM

NVIDIA® GeForce RTX 2070 SUPER™, 8 GB GDDR6 VRAM Operacijski sustav Windows 10 Home

Windows 10 Pro Ekran Main Screen: 15.6” PANTONE® Validated, supports Microsoft Hybrid Graphics / G-SYNC switching

- 4K UHD IPS 60 Hz Adobe 100%, non-touchscreen

- FHD IPS 300 Hz sRGB 100% 3 ms, non-touchscreen



ScreenPad™ Plus: 14.09”

- UHD (3840 x 1100) IPS 60 Hz NTSC 72%, touchscreen Memorija 16 GB DDR4 3200 MHz onboard, plus 1 x SODIMM slot up to 32 GB (supports up to 48 GB total) Pohrana podatka 2 × M.2 SSD slot (NVMe® PCIe®), PCIe® 3.0 x4 512 GB / 1 TB, supports RAID 0 Tipkovnica Backlit chiclet keyboard, supports n-key, per-key with 1.4 mm key travel Zvuk 2 x speakers, ESS + Hi-Res Audio (HRA) certification, supports smart amplifier, Nahimic Sonic Studio + ISST

Microsoft Cortana (far-field mic array) Wi-Fi / Bluetooth 2x2 multi-antenna WiFi 6 (802.11ax)

Bluetooth® 5.0 I/O portovi 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C™, DisplayPort 1.4, TBT, PD input 20 V/3A;output 5 V/3A

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (right)

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Bottom)

1 x HDMI (HDMI 2.0b support)

2 x audio jack: mic-in & headphone, plus mic-in

1 x RJ45 LAN Baterija 90 Wh Napajanje 240 W power adaptor

Supports USB-C™ Power Delivery 3.0 up to 65 W Veličina 36 × 26,8 × 2,1 cm Masa 2,4 kg

Kao što smo već rekli, novi Zephyrus ima brutalno jak hardver. U metalno tijelo mase 2,4 kg i debljine svega 21 mm ugrađena je kombinacija Core i7 ili i9 procesora 10. generacije (i9-10980HK ili i7-10875H) i nove GeForce RTX Super grafike (RTX 2080 Super ili RTX 2070 Super, obje s po 8 GB vlastite memorije). U oba slučaja je riječ o načelno 45-vatnim procesorima s po osam jezgri i podrškom za Hyper Threading, s tim da i9 ide do 5,3 GHz, a i7 do 5,1 GHz. Po pitanju radne memorije, laptop ima 16 GB DDR4 3200 zalemljeno na ploči te jedan slobodni SO-DIMM utor koji podržava do 32 GB memorije (48 GB maksimalno sve skupa). Tu je i par utora za NVMe SSD-ove, ESS DAC s dediciranim mikrofonskim i audio konektorom, kvalitetni zvučnici, 802.11ax Wi-Fi (Wi-Fi 6), gigabitni LAN i podrška za Thunderbolt 3. Uređaj se isporučuje s 240-vatnim klasičnim naponskim adapterom, no podržava i rad preko USB-C punjača, no naravno, uz ograničene performanse. U laptop je ugrađena i golema 90-vatsatna baterija, čime je osigurano odlično vrijeme autonomije.

Cijena novo Zephyrus Duo 15 nije poznata, no ako je suditi po cijeni stare inačice na domaćem tržištu, ići će sigurno debelo preko 20.000 kuna. Sasvim prigodno za uređaj ovako impresivnih značajki.

Novi ROG Strix SCAR 17

Asus nije zaboravio ni na one koji preferiraju laptope za igrače malo većih gabarita. Njihove potrebe zadovoljit će novi Strix SCAR 17, dizajniran u suradnji s BMW Designworks grupom, koji dolazi u puno više hardverskih konfiguracija nego kompaktni Zephyrus Duo.

Kako to obično biva, Asus se u svojoj objavi za medije pohvalio samo s najjačom varijantom laptopa, a koja kombinira novi 8-jezgreni Core i9-10980HK s grafičkom karticom GeForce RTX 2080 Super koja u Turbo načinu rada može potegnuti do 150 W energije odnosno doseći takt od 1.560 MHz. Podržano je korištenje do 32 GB DDR4 3200 memorije koja je, pretpostavljamo, ugrađena u SO-DIMM utore, a tu su i tri SSD-a – dva NVMe tvornički ugrađena i spojena u RAID, te jedan dodatni koji se (nije napisano, pa pretpostavljamo) ugrađuje u 2,5-inčni utor. U unutrašnjosti laptop skriva se još i 66-vatsatna baterija, Wi-Fi 6 modul te gigabitni mrežni kontroler.

Iz drugih dokumenata koje nam je Asus poslao vidimo da će osim RTX-a 2080 Super na SCAR-u biti dostupne i sve ostale RTX kartice - 2070 Super, obični RTX 2070 i 2060. Po pitanju monitora moći ćemo birati između modela s 240-hercnim i 300-hercnim osvježavanjem slike.

Procesor Up to Intel® Core™ i9-10980HK Operacijski sustav Windows 10 Pro Grafička kartica Up to NVIDIA ® GeForce RTX™ 2080 SUPER Ekran Up to 17.3" FHD (1920 x 1080), IPS FHD 300Hz (3ms) Memorija i pohrana podataka Up to 32 GB DDR4 3200 MHz SDRAM

2 x M.2 NVMe® PCIe® 3.0 x4 up to 1 TB SSD with RAID 0 support

Up to 3 SSDs Povezivost 2x2 Intel® WiFi 6 (Gig+) (802.11ax)

RangeBoost support

Bluetooth® 5.1 Zvuk 2 x 4.2-watt speakers

Smart amplifier Tipkovnica Backlit chiclet keyboard

Aura Sync

Per-key RGB I/O portovi Left side I/O

2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x Audio combo jack: Mic-in and Headphone out



Rear side I/O

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 X USB 3.2 Gen 2 Type-C™ (supports DisplayPort, no PD charging)

1 x LAN RJ45 jack

1 x HDMI (supports HDMI 2.0b), supports HDCP SPEC 2.2 Softver Armoury Crate

GameFirst V

Sonic Studio

GameVisual

Aura Creator Opcionalni dodaci ROG backpack

ROG Delta Headset

ROG Gladius II / ROG STRIX impact (alternative)

ROG GC21 Webcam Baterija 66 Wh Dimenzije 39,97 x 29,34 x 2,79 cm Masa 2,9 kg

Hlađenje je osigurano s rashladnim sustavom koji kombinira četiri radijatora, šest toplovodnih cijevi, dva ventilatora i termalno sučelje od tekućeg metala primijenjeno na procesoru. Zanimljivo je da deklarirana buka u Turbo načinu rada ide do čak 50 dBA, što je osjetno više u odnosu na kompaktniji Zephyrus. Po pitanju monitora SCAR je u potpunosti orijentiran na igrače – najbolje što je dostupno na dijagonali od 17,3" jest FHD razlučivost, no pri super-brzoj brzini osvježavanja od 300 Hz.

Sve ove divote ugrađene su u tijelo mase 2,9 kg i visine 28 mm. Asus se hvali da je to 2 kg manje i 2 mm niže u odnosu na gabarite prošlogodišnje perjanice ponude, modela ROG Mothership, s tim da procesor na SCAR-u radi 400 MHz brže čak i bez tvorničkog overklokiranja kojem je podvrgnut Mothership. Naravno, tu je i RGB osvjetljenje - tipkovnica koja podržava podešavanje osvjetljenja za svaku tipku odvojeno te svjetlosna letvica koja obrubljuje bazu laptopa.

ROG Strix SCAR 17 očekuje se u dućanima tijekom lipnja po nepoznatoj cijeni. Ako je suditi po aktualnim modelima, skuplje varijante kretat će se oko 20.000 kuna.