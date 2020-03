Asus ZenBook Duo UX481FL - Šampion mobilne produktivnosti

specifikacije Ekrani Glavni: 14” / Full HD (1.920x1.080) / IPS

ScreenPad Plus: 14" / 1.920×551 / IPS Procesor Intel Core i7-10510U 1,8-4,9 GHz (4 jezgre / 8 threadova) Grafička kartica Nvidia GeForce MX 250 2 GB Memorija 2 × 8 GB LPDDR3 Disk 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x2 LAN/WiFi/Bluetooth/4G Ne / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a Konektori 1 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

3,5-mm audio Dodaci Čitačl microSD kartica Masa 1,55 kg Dimenzije 323 × 223 × 20 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Posljednja inačica Asusovih prijenosnika ZenBook Duo, opremljenih sa sekundarnim ekranom, dostupna je u dva osnovna formata – ZenBook Duo Pro s ekranom od 15,6 inča, te ZenBook Duo s manjim ekranom od 14 inča. Potonji smo dobili na test u konfiguraciji koja kombinira Core i7 procesor iz obitelji Comet Lake U, 16 GB memorije, 512-gigabajtni SSD i diskretnu grafičku kartice GeForce MX250 s vlastitih 2 GB memorije. Valja napomenuti da u pogledu konfiguracije komponenti ZenBook Duo nema osobito velikih varijacija. Postoje varijante s i5 procesorom, 8 GB memorije, 256-gigabajtnim ili 1-terabajtnim SSD-om.

ZenBook Plus dostupan je samo u metalno-plavoj boji. Aluminijski poklopac laptopa krasi poznati uzorak s koncentričnim krugovima i Asusov logo

Kućište laptopa plave je boje, a drugih boja zasad nema u ponudi. Za konstrukciju je korišten aluminij završno obrađen pjeskarenjem, pa metal ima mat ton i jako je ugodan na dodir. Poklopac laptopa je osjetno tanji nego baza zbog čega je laptop moguće otklopiti jednom rukom. To naravno utječe i na njegovu čvrstoću. Da, lagano se svija ako ga rukama podvrgnemo torziji, no poleđina LCD panela dobro je izolirana, pa nema distorzije slike prilikom pritiska. U svakom slučaju ništa problematično.

Poklopac je sa stražnje strane povučen preko ruba baze što je dosta zanimljiv pristup, a razlog za to nije čisto estetske prirode, već se donji dio poklopca koristi za dizanje baze laptopa od radne površine. Time su postignute dvije stvari – bolje hlađenje zbog lakšeg usisa zraka u rashladni sustav računala, te veći nagib tipkovnice prema korisniku, za udobije tipkanje.

Jedan i pol

Kao što možemo vidjeti, Asusova evolucija koncepta korištenja dva ekrana rezultirala je s prilično radikalnim dizajnom novog ZenBooka Duo. Sekundarni ekran, nazvan ScreenPad Plus, više nije kombiniran s touchpadom već mu je dodijeljena kompletna gornja polovica kućišta uređaja. Gornji 14-inčni ekran ima razlučivost Full HD, a donji na bazi ima jednaku širinu (1.920 piksela), no otprilike upola manju visinu (515 piksela), zbog čega oba ekrana imaju jednaku gustoću piksela. Windowsi naravno vide oba ekrana, pa je gornji odabran kao primarni, dočim sekundarni funkcionira kao njegova ekstenzija. Veliku ulogu tu igra Asusov softver koji proširuje standardnu funkcionalnost sučelja Windowsa 10.

Dva ekrana nisu jednake kvalitete, kao što bi se moglo zaključiti po 3D renderima laptopa

Kada god korisnika klikne na naslovnu traku bilo kojeg prozora u OS-u te počne povlačiti prozor, otvara se dodatni izbornik s tri ikone – App Switcher, Add i ViewMax. Povlačenjem prozora na App Switcher taj se prozor maksimiziran prebacuje na suprotni ekran. Ista nam je funkcija dostupna i preko dedicirane tipke na tipkovnici, smještene iznad touchpada. Ikona Add omogućava dodavanje aplikacije koju pomičemo na Launcher – element sučelja dostupan na donjem ekranu s lijeve strane. Treća ikona, ViewMax, omogućava maksimiziranje prozora na oba ekrana istovremeno čime zapravo proširujemo visinu prozora – zgodno za surfanje Internetom, rad u dokumentima ili programiranje.

Asusov softver omogućava maksimalno iskorištavanje sekundarnog razvučenog ekrana. Tu vidimo primjer s automatskom raspodjelom ekrana na tri dijela

U slučaju da ručno odvučemo aplikaciju na drugi ekran, možemo je naravno ponovo maksimizirati ili je postaviti da zauzima polovicu ili trećinu donjeg ekrana. Raspolavljanje ekrana mogućnost je sučelja Windowsa (aplikacija se odvuče na desni ili lijevi rub ekrana, ili se na tipkovnici istovremeno pritisnu tipku Windows i strelica lijevo ili desno), dočim je razdjeljivanje ekrana na trećine mogućnost koju dodaje Asusov softver. Na gornjem rubu donjeg ekrana pojavljuju se tri svijetla mjesta koja označavaju gdje treba odvući prozor za aktiviranje funkcije.

Launcher je skriven na lijevom rubu sekundarnog ekrana

Dodatni element sučelja na donjem ekranu je Asusov Launcher koji se skriva na lijevom rubu ekrana. Kako je ekran osjetljiv na dodir, zamišljeno je da ga pozivamo s prstom. Tu se kod otvaranja prikazuje lista aplikacija, dočim u stupcu bliže rubu ekrana imamo dodatne funkcije. Lista aplikacija koristi se za brzo pokretanje istih, a možemo je preslagivati te dodavati nove prečice do aplikacija baš kao na mobitelu. Tu je i nekoliko posebnih aplikacija. Quick Key omogućava stvaranje virtualnih tipki koje mogu biti i kombinacija pravih tipki, a vrlo je korisno što različite setove virtualnih tipki možemo vezati uz pojedine aplikacije.

Nadalje tu je aplikacija Handwriting koja kompletni donji ekran pretvara u površinu za pisanje s digitalnom olovkom koja stiže uz uređaj. Aplikacija se oslanja na značajku Windows Ink, pa možemo pisati bilo kojim jezikom kojeg podržavaju Windowsi. Paralelno uz ovu aplikaciju dostupna je i dodatna funkcija zaključavanja tipkovnice kako s dlanom dok pišemo ne bi pokretali tipke. Donji ekran dodatno je prilagođen korištenju olovke korištenjem drugačijeg, manje glatkog zaštitnog stakla. To je ujedno i dvosjekli mač – olovku je prirodnije koristiti zbog većeg otpora, no prikaz ekrana je zrnatiji. Olovku je teoretski moguće koristiti i na primarnom ekranu koji je na našem modelu također osjetljiv na dodir (postoji i varijanta laptopa bez ove opcije), no to nije nimalo praktično jer ekran nije moguće posve oboriti odnosno zakrenuti za 180 stupnjeva. Treća posebna aplikacija je Number Key kojom se na desnoj polovici donjeg ekrana pokreće softverski ekvivalent numeričkog dijela tipkovnica.

Dodatne funkcije u stupcu s lijeve strane Launchera su redom – Brightness (podešavanje svjetline), Task Group, Task Swap, App Navigator, Keyboard Lock i Settings. Task Group je posebno zanimljiva funkcija jer omogućava snimanje rasporeda prozora i aplikacija u sučelju te ponovno pozivanje iste konfiguracije radno okruženja aktiviranjem jedne ikone. Naravno, možemo imati snimljeno više ovakvih radnih profila. Task Swap zamjenjuje aplikacije i prozore aktivne na monitorima. App Navigator prikazuje listu prozora aktivnih na sekundarnom ekranu, Keyboard Lock softverski onemogućava rad tipkovnice, a Settings vodi ka dodatnim opcijama za podešavanje Launchera.

Točne boje

Glavni ekran razlučivosti Full HD i dimenzija 14 inča vrlo je dobar po pitanju kvalitete prikaza. Asus se hvali sa značkicom Pantone Validated što će reći da je tvrtka Pantone, poznata po svom sustavu za kalibraciju boja, potvrdila da ekran može točno prikazati boje. U praksi to znači da pokriva 100% sRGB palete boja (AdobeRGB je pokriven sa 75%), što je više od onog što može ponuditi većina ekrana na modernim laptopima. Samim time, ZenBook Duo nameće se kao odličan izbor za fotografe, snimatelje, dizajnere i sve profesionalce ili korisnike kojima je točnost prikaza boja bitna.

Osim znački koje indiciraju da su na računalo tvornički instalirani Windowsi 10, te da ima Nvidia grafiku, ZenBook Duo ima i značku za Pantone certifikaciju ekrana

Gamma krivulja ekrana podešena je na 2,2, što je izvrsno, a temperatura bijele točke je dosta stabilna na 7.200 do 7.300 K pri upotrebljivoj razini pozadinskog osvjetljenja. Temperatura ekrana hladnija je od idealnih 6.500 K (toplina danjeg svijetla), što s obzirom na ciljanu publiku laptopa nismo očekivali. Maksimalna svjetlina u sredini ekrana je 300 cd/m2 što vjerojatno ide i ponešto niže nakon ručne kalibracije topline bijele točke na 6.500 K, uporabom kolorimetra. Kut vidljivost ekrana je vrlo dobar, a dodatni plus je što njegova površina nije zaštićena staklom već ima mat finiš, pa nema problema s refleksijama okoline. Letvice okvira oko ekrana su vrlo tanke (3,5 mm), pa je odnos veličine ekrana i tijela izvrsnih 90%. U gornju letvicu ugrađena je web kamera s IR osvjetljenjem koje je nužno za podržavanje autentifikacije putem funkcije Windows Hello – palac gore za Asus.

Sekundarni ekran nije tako dobar kao primarni što je uočljivo i bez korištenja instrumenta. Boje su hladnije, pokrivenost sRGB prostora boja je manja, maksimalna svjetlina niža, a tu je zrnatost na račun korištenja mat premaza zaštitnog stakla. Iako je lijepa gesta od strane Asusa što se laptop isporučuje s digitalnom olovkom (koja je sama po sebi prilično dobra), korištenje iste u kombinaciji s laptopom za većinu korisnika nema osobitog smisla. Ovakve olovke koristan su dodatak na konvertibilnim laptopima koji se zakretanjem ekrana za 360° mogu pretvoriti u tablet. Kod ZenBooka Duo to nije moguće, pa olovku nećete koristiti na primarnom ekranu. Korištenje na sekundarnom ekranu ima smisla samo za unos teksta, no za to je u ovom formatu daleko praktičnija tipkovnica. Uređivanje slika i crtanje nisu pretjerano praktični na tako razvučenom i malenom ekranu.

Smanjena tipkovnica

Spomenuli smo da smo već imali prilike isprobati jedan laptop sa sekundarnim ekranom na gornjem dijelu baze. HP-ov Omen X taj je prostor iskoristio jako neefikasno implementacijom malenog ekrana klasičnog omjera stranica 16:9, što je usprkos tome forsiralo dizajnere da tipkovnicu spuste do donjeg ruba baze te touchpad izmjeste s desne strane tipkovnice. Naravno, kod ZenBooka Duo je zbog identične lokacije sekundarnog ekrana primijenjen jednak razmještaj ulaznih periferija.

Kao i kod nekih Asusovih laptopa namijenjenih igračima, poklopac podiže stražnju stranu baze od površine kako bi rashladni sustav lakše došao do zraka

Kada se laptop koristi na stolu, ovakav raspored nije nikakav problem jer se tipkovnica ponaša kao bilo koja odvojena tipkovnica bez odmorišta za dlanove. S druge strane, ovdje je riječ o laganom 14-inčnom laptopu s kojim se cilja na korisnike koji puno putuju i trebaju kompaktan, a opet moćan i kvalitetan uređaj kojeg će imati stalno uz sebe. Korištenje laptopa na krilu funkcionira dobro, jer su nam dlanovi položeni na bedra, no korištenje u avionu ili na nekom slično skučenijem mjestu će biti izazovno.

Izduljeni touchpad jest relativno malen, no zato je vrlo precizan i u praksi radi jako dobro

Sama tipkovnica je mehanički izvedena vrlo dobro, s klasičnim kvadratnim tipkama solidne dubine hoda (1,4 mm) i bijelim pozadinskim osvjetljenjem. Testirani uređaj opremljen je s tipkovnicom prilagođenom domaćem tržištu tako da su tu i domaći znakovi, laserski gravirani tako da se nimalo ne razlikuju od ostalih tipki. Ipak, zbog kompaktnih gabarita tijela i činjenice da je touchpad smješten u istoj ravnini kao tipkovnica, neke su tipke smanjene – primarno lijevi i desni Shift, te u manjoj mjeri obje tipke CTRL. Kursorske su tipke nagurane na ostatak tipkovnice, a imaju i sekundarnu funkciju – brzu navigaciju dokumentima. Uglavnom, riječ je o mehanički dobro izvedenoj tipkovnici koja traži nešto navikavanja zbog smanjene veličine nekih tipki, no koja nije praktična za korištenje kada se laptop koristi u bilo kojem skučenom prostoru gdje nema prostora za spuštanje dlanova.

Kompaktni gabariti tijela i postavljanje tipkovnice i touchpada u istu ravninu uzrokovali su smanjivanje nekih bitnih tipki poput Shifta i Controla

Touchpad je zbog lokacije s desne strane tipkovnice zakrenut za 90° što je neobično, no u praksi radi sasvim fino, pogotovo ako imamo na umu da su ekrani složeni jedan ispod drugog. Oslanja se na Microsoftove Precision touchpad drivere zbog čega vrlo dobru detekciju dodira, minimalne latencije i 100-postotnu podršku za geste kojima upravljamo sučeljem Windowsa 10. Ispod touchpada se nalaze odvojene tipke za lijevi i desni klik, dok su iznad njega tri tipke – za izmjenu aplikacija između ekrana, isključivanje sekundarnog ekrana i uključivanje laptopa.

Zvučnici s Harmanovim potpisom smješteni su na poleđinu baze. U praksi nude glasan i prilično kvalitetan zvuk što ZenBook Duo definitivno izdvaja od konkurencije

Ispod touchpada možemo vidjeti i natpis Harman Kardon. Asusov audio tim Golden Ear je u suradnji sa stručnjacima iz Harmana razvio audio sustav ovog uređaja, kojeg čini kombinacija zvučnika, pojačala i softvera. Rezultat je vrlo impresivna kvaliteta zvuka, koja ovaj laptop definitivno izdvaja od većine uređaja sličnih gabarita.

Robusno kućište

Baza uređaja također izrađena od aluminija, a Asus se čak hvali da ZenBook Duo zadovoljava određene specifikacije standarda MIL-STD-810G, kojeg propisuje američka vojska. Točnije, testiran je na pad s visine od 10 cm na obje strane po četiri puta, test vibracija (5-500 Hz, 3 osi, dva sata trešnje po osi), test rada na velikoj visini (pohranjen na 40 tisuća stopa na temperaturi od -30 do 60 °C, aktivan do 15 tisuća stopa na temperaturi od 5 do 40 °C), test rada na visokoj temperaturi (pohranjen od 35 do 71 °C na sedam dana, aktivan od 32 do 48 °C tijekom tri dana) i test rada na niskoj temperaturi (pohranjen na -33 do -25 °C na 7 dana, aktivan od -32 do -21 °C tijekom tri dana). U svakom slučaju kućište ostavlja dojam kvalitetne izrade, a zadovoljavanje MIL-STD standarda je dodatni plus. Više o tome kako Asus testira laptope možete saznati na tvrtkinoj web stranici.

Na lijevom boku imamo konektor za napajanje, HDMI, USB 3.2 Gen2 i USB-C 3.2 Gen2 bez mogućnosti napajanja laptopa

Na lijevoj su strani dvije ledice za indikaciju punjenja baterija i naponskog stanja, microSD čitač, konektor za slušalice i USB 3.2 Gen1

Na bokovima uređaja nalazimo sljedeće portove. S lijeve strane su okrugli dedicirani port za napajanje, HDMI, USB 3.2 Gen2 i USB-C 3.2 Gen2. Na desnoj strani su USB 3.2 Gen1, konektor za slušalice, utor za microSD karticu te dvije ledice za indikaciju stanja baterije i napajanja. Ovo je solidno, no na laptopu ovakve klase i cijene očekujemo i podršku za Thunderbolt 3, odnosno barem punjenje preko USB-C konektora.

Izostanak podrške za Thunderbolt 3 u neku je ruku i rezultat odabira procesora. Naime, iako je ZenBook Duo temeljen na Core procesoru 10. generacije, koriste se 14-nanometarski modeli iz obitelji Comet Lake U, a ne 10-nanometarski Ice Lakeovi koji imaju integriranu podršku za Thunderbolt 3. Comet Lakeovi imaju više CPU performanse, jeftiniji su i lakši za dobaviti, pa je u neku ruku jasno zašto je Asus krenuo ovom rutom. Testirani uređaj opremljen je s modelom Core i7-10510 – četverojezgrenim procesorom s podrškom za Hyper Threading, osnovnim taktom od 1,8 i maksimalnim od 4,9 GHz. On je sparen s 16 GB LPDDR3 2133 memorije koja radi u dvokanalnom modu te diskretnom grafičkom karticom GeForce MX250 s vlastitih 2 GB GDDR5 memorije.

Lenovo ThinkBook 13s-IWL HP Spectre x360 13 (2019) Lenovo ThinBook 15 Asus ZenBook UX481FL Procesor Core i7-8565U (15 W) Core i7-1065G7 (15 W) Core i5-10210U (15 W) Core i7-10510U (15 W) Cinebench R20 Multi-Core 1.318 1.357 1.583 1.291 Single-Core 379 414 405 411 PCMark 10 Extended Score 2.800 3.511 2.870 3.502 Essentials 8.640 8.595 9.001 8.448 Productivity 6.769 6.142 6.302 7.721 Digital Content Creation 3.168 3.571 3.264 2.776 Gaming 897 2.180 991 2.246

Performanse procesora u praksi mogle bi biti i više za što vjerojatno treba okriviti slabiju implementaciju hlađenja. U našoj tablici možete vidjeti usporedbu s HP-ovim 13-inčnim Spectreom koji je opremljen s Core i7 procesorom Ice Lake te Lenovovim 15-inčnim ThinkBookovim koji ima Core i5 procesor temeljen na arhitekturi Comet Lake. U oba slučaja višejezgrene performanse u Cinebenchu R20 više su kod ostalih uređaja, pogotovo kad je riječ o ThinkBooku, inače osjetno jeftinijem laptopu. Da bi hlađenje moglo biti bolje možemo vidjeti i po grafikonu performansi u Cinebenchu R15 gdje rezultati testa tijekom uzastopnog izvođenja padaju s inicijalnih 819, na 600 bodova, a što je razlika od gotovo 27%. Istovremeno hlađenje je prilično tiho, što je svakako poželjna značajka za ovakav tip laptopa.

Rashladni sustav tih je, ali pomalo anemičan, ako je suditi prema rezultatima testova. Topli zrak ispuhuje se sa straćnje strane baze, a zbog dizajna ekrana puše u njega

Grafičke performanse ZenBooka nisu takve da će zadovoljiti igrače, no MX250 nudi osjetno bolje performanse od obične Intelove integrirane grafike. Točnije, nudi nešto bolje performanse u odnosu na Intelov Iris Pro, najjaču varijantu grafike dostupnu na procesorima Ice Lake, uz dodatni bonus kvalitetnijih drivera i dedicirane video memorije. Testirani model opremljen je 512-gigabajtnim NVMe SSD-om slabijih performansi koji je na sistem spojen preko PCIe x2 sučelja. PCIe x4 sučelje je interno dostupno, budući da Asus u ponudi ima i varijantu laptopa s SSD-om kapaciteta 1 TB koji ima x4 sučelje. Valja napomenuti da je SSD jedina komponenta koju korisnik može samostalno zamijeniti jer su ostale zalemljene na ploču. Pristup unutrašnjosti laptopa moguće je odvijanjem seta torx vijaka, što vidljivih, što skrivenih gumenim čepićima.

Dobar dio unutrašnjosti zauzima golema 70-vatsatna baterija. Zbog nje ovaj laptop može korisniku ponuditi iznimno dugo vrijeme autonomije. U našem testu izdržao je 12 sati i 21 minutu, što je bolje od praktički svih laptopa koje smo do sada imali prilike testirati. Valja napomenuti kako je sekundarni ekran kod testiranja baterije bio isključen dok je primarni bio podešen na svjetlinu od 190 cd/m2. Da je sekundarni ekran bio uključen, autonomija bi zasigurno bila nekoliko sati kraća, no to je i dalje jako dobar rezultat.

Kao što i sami možete vidjeti, Asus se doista jako potrudio dodati opcije za maksimalno iskorištavanje sekundarnog ekrana. Čak i bez tih dodatnih funkcija sekundarni ekran je koristan i dobrodošao dodatak, a ovako je to sve skupa dignuto na višu razinu. S dodavanjem sekundarnog ekrana na sličan način pozabavile su se i neke druge firme, primjerice HP na modelu Omen X, no dok je kod spomenutog HP-ovog laptopa dodatni ekran samo simpatičan, ali prilično besmislen dodatak, na novom ZenBooku Duo diže produktivnost 14-inčnog laptopa na sasvim novu razinu.

ZenBook Duo nije savršen. Voljeli bi da je sekundarni ekran u pogledu značajki jednak primarnom, da postoji Thunderbolt 3 ili barem mogućnost punjenja preko USB-C konektora, te da je hlađenje još kvalitetnije, kako bi osiguralo optimalne performanse procesora. Usprkos tim manjkavostima, ZenBook Duo s obzirom na cijenu nudi odličnu kombinaciju značajki, a implementacija dodatnog ekrana čini ga iznimno zanimljivim i unikatnim rješenjem za korisnike koji u svakodnevnom radu koriste više ekrana, a žele imati slično prijenosno rješenje. Zbog toga zaslužuje preporuku.