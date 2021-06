Acer Predator Triton 300 SE - Tigar u srcu

specifikacije - acer predator triton 300 se Ekrani 14” / Full HD / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i7-11375H, 4C/8T Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB Laptop, 75 W Memorija 2 × 8 GB DDR4 2933 SSD 512 GB SSD NVMe Ukupno utora za diskove 1 × M.2 NVMe Mreža Intel Killer AX1650i Wi-Fi 6 Konektori i utori 1 × Thunderbolt 4

1 × HDMI 2.1

2 × USB 3.2 Gen2

3,5-mm audio TRRS Masa 1,8 kg Dimenzije / obujam 323 × 229 × 18 mm / 1,3 litre Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Osim što ima super-moderan procesor, ovaj srebrni ljepotan vrlo je kompaktnih dimenzija, s obujmom kućišta od svega 1,3 litre, masom od 1,8 kg i debljinom od 18 mm. Njegovo srce je Intelov novi procesor Core i7-11370H, specifičan ne samo po tome novoj arhitekturi CPU jezgri i integrirane grafike, već i činjenici da je riječ o 35-vatnom procesoru. Mobilni procesori iz serije H imaju inače 45-vatni TDP, a ovaj 35-vatni je zapravo "nasvirani" ultra-mobilni model. Zato ova i7 ima svega četiri jezgre dok punokrvni H-procesori imaju šest ili osam jezgara, što ujedno znači i da kaska po pitanju performansi u aplikacijama koje rabe sve jezgre procesora u odnosu na veće laptope. Ipak, zahvaljujući novoj arhitekturi x86 jezgri, procesor je zapravo dosta pristojan u aplikacijama koje nisu tako paralelizirane zbog čega dobro kotira u Photoshopu i Lightroomu.

rezultati testiranja Gigabyte Aero 15 OLED KC Acer Predator Triton 300 SE Procesor Core i7-10870H Core i7-11375H Grafika GeForce RTX 3060 Laptop GeForce RTX 3060 Laptop Blender Benchmark - CPU bmw27* 4 min 17 s 5 min 58 s UL Procyon - Photo Editing Benchmark Photo Editing Benchmark 5.930 6.627 Video Editing Benchmark 5.277 4.633 Igre pri Full HD Borderlands 3 69 fps 62 fps Metro Exodus 50 fps 44 fps Hitman 3 120 fps 103 fps AC: Valhalla 63 fps 54 fps CrystalDiskMark 8 Sekvencijalno čitanje 2.970 MB/s 3.398 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.491 MB/s 3.077 MB/s Baterija PCMark 10 Office 5 h 37 min 5 h 13 min

*manje je bolje

Procesoru društvo pravi 16 GB memorije i RTX-ica 3060 koja može povući do 75 W energije što se smatra nižim razredom potrošnje za ovu karticu. Zbog toga su performanse u igrama lošije od mnogih laptopa koji raspolažu s jednakim GPU-om. Manje dimenzije laptopa impliciraju i neke druge hardverske kompromise. Triton 300 SE tako ima samo jedan M.2 utor koji je popunjen s WD-ovim SSD-om kapaciteta 512 GB, a jednako je s utorima za memoriju – dostupan je samo jedan i tvornički popunjen s 8-gigabajtnim modulom dok je drugi modul jednakog kapaciteta zalemljen na ploču. Bežična mrežna kartica je Killerova Wi Fi 6, no klasične žične mreže nema. U unutrašnjosti laptopa nalazi se još i 61-vatsatna baterija koja je u našem testu osigurala autonomiju u trajanju od nešto više od 5 sati, što je solidan rezultat.

Acer ne nudi fino podešavanje brzine ventilatora. Brzina je ili automatska ili maksimalna ili fiksna

Zagrijane čipove hladi sustav s dva ventilatora i tri toplovodne cijevi. Brzinu ventilatora možemo regulirati putem aplikacije PredatorSense, s tim da nema fine kontrole – može se odabrati automatska regulacija, maksimalna brzina ili fiksna ručno podešena brzina. Na brzinu ventilatora u automatskom režimu rada uvelike utječe odabrani profil performansi – Quiet, Default, Extreme ili Turbo. Tako na profilu Default (dakle standardnom) buka rashladnog sustava ide do umjerenih 43 dBA, dok na Extreme skače na preko 50 dBA, što je vrlo glasno.

Budući da je riječ o uređaju više klase, kućište laptopa u potpunosti je izrađeno od aluminija, a dizajnom ne ostavlja dojam uređaja namijenjenog igračima jer nema čudno oblikovanih ispuha ventilatora i kućište je posve četvrtasto. Poklopac krasi zgodan brušeni uzorak na metalnoj površini, a tu je i malena značkica s logom serije Predator. S druge strane, čvrstina je mogla biti bolja jer se dosta svija pod pritiskom. Sâm je ekran 14-inčni razlučivosti Full HD, mat finiša i brzine osvježavanja 144 Hz. Premda visoka brzina osvježavanja ekrana načelno jamči da je on pogodan za igranje, Acer se kod ovog modela odlučio na jeftini panel s duljim vremenom odziva, pa je izražen efekt ghostinga što nije pohvalno za uređaj koji cilja na igrače. S druge strane, ekran se može pohvaliti s odličnom tvorničkom kalibracijom, natprosječnom vršnom svjetlinom (360 nita), te izvrsnom točnošću boja uz pokrivenost sRGB palete od 92%. Kako je i red, letvice ekrana su tanke, iako ni tu Triton ne briljira u odnosu na druge uređaje više klase. U letvicu iznad ekrana ugrađena je web kamera osrednje kvalitete.

Budući da je riječ o 14-inčnom uređaju, tipkovnica nema numerički dio. Ipak, Acerovi inženjeri na desnoj strani dodali još jedan stupac tipki u kojem se nalaze dedicirane kontrole za multimedijske aplikacije te tipka za pozivanje aplikacije Predator Sense. Tu je RGB osvjetljenje, no ono je izvedeno na manje sofisticiran način – u četiri zone, a ne odvojeno za svaku tipku. Tipkovnica je mehanički izvedena solidno, no treba naglasiti da tipke imaju kraći hod i slabiji otpor. Ispod se nalazi se poveliki touchpad s integriranim čitačem otiska prsta. U praksi radi izvrsno, no to je danas standardno na svim boljim laptopima.

Na lijevom boku imamo konektor za napajanje, 10-gigabitni USB i svestrani Thunderbolt 4

S desne su strane HDMI, 10-gigabitni USB i konektor za slušalice

Ponuda konektora na bokovima ovog laptopa je očekivano slabija nego na većim uređajima, no zanimljivo je da zbog modernog procesora Tiger Lake laptop nudi Thunderbolt 4. Ovaj svestrani i moćni port nalazi se na lijevom boku gdje mu društvo pravi 10-gigabitni USB konektor i okrugli konektor za napajanje na kojeg spajamo 180-vatnu "ciglicu". Uređaj se može napajati i preko Thunderbolta budući da preko njega može poteći do 100 W električne energije, no u tom slučaju nisu dostupne maksimalne performanse laptopa. S desne strane nalaze se HDMI, još jedan 10-gigabitni USB i TRRS konektor za slušalice.

Sve u svemu riječ je o dosta specifičnom uređaju koji ne predstavlja optimalan izbor za korisnike koji traže klasični laptop za igranje i zahtjevnije zadatke. S druge strane, ako vam trebaju visoke performanse u vrlo kompaktnom kućištu i podrška za Thunderbolt, Triton 300 SE postaje mnogo atraktivnija opcija.