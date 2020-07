Acer Predator X27 P - Ekstremne karakteristike, ekstremna cijena

SPECIFIKACIJE Ekran 27” / 3.840 x 2.160 (16:9) / 120-144 Hz (NVIDIA G-Sync) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS (8+2-bit) + Quantum Dot / FALD Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 600 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms (GtG) HDR Da (HDR10), DisplayHDR 1000 certifikat Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 4x USB 3.0 Jamstvo 2 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

Kad je originalno predstavljen, Acer Predator X27 uživao je status jednog od najboljih i najpoželjnijih monitora za igranje na svijetu, ponajviše zato što je, s Asusovim modelom PG27UQ, prvi na tržište donio ekran 4K razlučivosti i frekvencije osvježavanja od 144 Hz. Predator X27 P tek je blago osvježena inačica prvog Predatora X27, s praktički samo jednim spomena vrijednim novitetom: implementirana je podrška za VRR (Variable Refresh Rate) preko HDMI sučelja, što može biti korisno prilikom spajanja Xboxa One X, kao i sljedeće generacije igraćih konzola. Novost je i službeni certifikat G-Sync Ultimate, što znači da se u njegovoj utrobi nalazi G-Sync čip te kako je vlasnicima Nvidijinih grafičkih kartica osigurano ultimativno iskustvo adaptivne sinkronizacije – što god to značilo.

S monitorom se isporučuje sjenilo, koje se po potrebi može ugraditi samo na bočne stranice, ili na bokove i odozgo

Na listi specifikacija Predator X27 P ima gotovo sve što bi vam moglo pasti na pamet. Njegov 27-inčni 4K panel koristi IPS tehnologiju prikaza i omogućuje 10-bitni prikaz boja, pri čemu 8 bitova po kanalu isporučuje nativno, a dodatna dva bita postiže pomoću FRC-a, metode temporalnog ditheringa, gdje se brzim, oku nevidljivim titranjem dvaju tonova neke boje dobiva treći ton. Za osvjetljavanje panela koristi se tehnologija FALD (Full-Array Local Dimming). Drugim riječima, ekran je podijeljen na 384 zone, čijom se svjetlinom može nezavisno upravljati. Zahvaljujući tome, Predator X27 P podržava “pravi” HDR, kakav biste inače mogli dobiti na kvalitetnijim televizorima, te nosi VESA-in certifikat DisplayHDR 1000, što znači da mu vršna svjetlina može sezati sve do 1.000 cd/m2. FALD pozadinsko osvjetljenje također blagotvorno utječe na kontrastni omjer, koji se kod IPS panela obično zadržava na oko 800:1, a kod Predatora X27 P kolorimetrom smo izmjerili vrijednosti do 2.140:1, uz aktivno lokalno zatamnjenje. Monitor je opremljen i tehnologijom Quantum Dot; folija s kvantnim točkama povećava mu pokrivenost različitih prostora boja, tako da obuhvaća 99% sRGB i Adobe RGB prostora boja. To Predator X27 P automatski čini odličnim odabirom za najzahtjevnije grafičke poslove, poput uređivanja fotografija i web-dizajna. Acer u specifikacijama tvrdi i kako preciznost boja u prosjeku ima ∆E manji od 1, što bi značilo da ni najuvježbanije oko neće biti u stanju percipirati eventualne netočnosti u njihovu prikazu. Kolorimetrom smo potvrdili kako se ne radi o pukom slovu na papiru: izmjereni ∆E u prosjeku iznosi 0,85, a u najviše seže do ∆E 1,8, prilikom prikaza nekih tonova sive boje.

Dva od četiri USB 3.0 porta nalaze se na poleđini monitora. Kroz otvore za ventilaciju FALD pozadinskog osvjetljenja isijava svjetlost ugrađenih LED-ica. Nažalost, preslaba je da bi obasjala zid iza monitora

Prije no što se detaljnije pozabavimo drugim karakteristikama prikaza Predatora X27 P, recimo nekoliko riječi o njegovoj vanjštini. Rubovi ekrana prilično su debeli, a isti je takav i njegov profil – jedno i drugo “posljedica” je FALD-a, koji iziskuje više fizičkog prostora od klasičnog pozadinskog osvjetljenja. Ekran se oslanja o atraktivno, vrlo stabilno postolje, a na njega je povezan pomoću nosača, koji se može regulirati po visini (raspon mu je 13 centimetara) te dozvoljava zakretanje u lijevu i desnu stranu (oko 20° ulijevo i udesno) te naginjanje (do kuta od 22,5°). Pomalo iznenađujuće, pivotiranje nije izvedivo. Nema ni nekog pretjerano inteligentnog rješenja za menadžment kabela, izuzev otvora ispod prstenova na donjoj polovici nosača, koji djelomično može sakriti kabele – uz pretpostavku da monitor ne držite u visokom položaju. Montaža na VESA nosače (raspored rupa 100x100) moguća je, uz prethodnu ugradnju metalnog adaptera, koji je priložen u kutiji.

Dodatna dva USB 3.0 konektora na lijevom su boku, gdje ih je praktično iskoristiti za spajanje USB stickova, vanjskih diskova i drugih, "privremenih" uređaja

U kutiji ćete dobiti i sjenilo za gornju i bočne stranice monitora, čime je Acer, pretpostavljamo, htio naglasiti ozbiljnost svojeg monitora, ali i potencijalno izvući veću korist iz tehnologije lokalnog zatamnjenja, koja najviše smisla ima u situacijama kad na ekran ne pada jaka vanjska svjetlost te osobito noću.

Napajanje je izvedeno u formi masivnog vanjskog adaptera.

Monitor raspolaže jednim DisplayPort 1.4 i jednim HDMI 2.0 videoulazom, te s četiri USB 3.0 porta: dva na poleđini i dva na lijevom boku. Rado bismo vidjeli USB-C port, koji bi pojednostavio spajanje s prijenosnicima i omogućio punjenje njihove baterije, no čini se kako Acer želi da se Predator X27 P uparuje isključivo s moćnim stolnim konfiguracijama, koje će jedine moći iskoristiti njegov puni potencijal.

U stražnju stranu monitora ugrađen je ventilator, koji se tamo našao jednostavno zato što FALD pozadinsko osvjetljenje proizvodi mnogo topline. Na spomen ventilatora u monitoru mnogima se vjerojatno diže kosa na glavi, ali imamo dobre vijesti – onaj u Predatoru X27 P posve je bešuman, do te mjere da mnogi vlasnici ovog uređaja neće znati da postoji.

Najzad, iako zapravo vrlo decentne vanjštine, Predator X27 P ima nešto “gejmerske estetike” – na donji rub okvira ekrana ugrađena je LED traka. Ugrađenim LED-icama, njima 12, možemo mijenjati boju, efekte (statična svjetlost, pulsiranje, bljeskanje i koješta drugo) i intenzitet. Svjetlost se isijava i kroz ventilacijske otvore na stražnjoj strani panela. Obje te “svjetlosne zone” relativno su suptilne i zapravo nedovoljno intenzivne da bi bile istinski korisne. Primjerice, kada bi spomenuta stražnja rasvjeta bila dovoljno snažna da obasja zid iza monitora, tada bi efektivno smanjivala naprezanje očiju prilikom noćnog rada. No, takva kakva jest, gotovo nećete znati da postoji.

Za putovanje kroz OSD i namještanje postavki slike koristi se četverosmjerni joystick, smješten na stražnju stranu ekrana

Smjesta nakon vađenja iz kutije, Predator X27 P nastoji impresionirati izrazito visokom svjetlinom prikaza – izmjerili smo čitavih 399 cd/m2 – te silno saturiranim bojama. Temperatura bijele boje na testiranom primjerku bila je namještena na (pre)visokih 6.878 K. Premda će takva slika nekoga zasigurno zadiviti, jer boje izgledaju upečatljivo i zasigurno raskošnije no što je to bio slučaj na monitoru koji ste dotad koristili, istinski dobar prikaz dobiva se tek nakon igranja s postavkama unutar OSD-a. OSD-om se, usput budi rečeno, upravlja pomoću četverosmjernog joysticka, smještenog na stražnju stranu panela, u donji desni ugao.

Prvo što ćete htjeti učiniti jest otići u izbornik “Color” te postavku “SDR Colors sRGB” postaviti na “On”. Time ćete monitor prebaciti u sRGB prostor boja, koji se za većinu primjena preferira pred Adobe RGB prostorom. Zatim valja “Color Temp.” prebaciti na “User” i poigrati se pojedinim kanalima, s ciljem spuštanja temperature bijele boje na 6.500 K. To smo postigli ostavljanjem kanala R (crvena) na 50, a spuštanjem kanala G (zelena) na 48, te kanala B (plava) na 43. Tada još treba pripitomiti svjetlinu, prije svega radi ugodnijeg rada u uvjetima slabijeg osvjetljenja, a osobito noću. Premda monitor možete držati na svjetlini većoj od 300 cd/m2, imajte na umu da će vam visoka svjetlina povećavati umor očiju i prouzročiti sve probleme koji se time donose, poput pečenja očiju, glavobolje i ostalog. Svjetlina se regulira u izborniku “Picture”, unutar opcije “Peak white (nits)”. Zanimljivo je da Acer navodi točne brojčane vrijednosti svjetline, umjesto klasične trake koja seže od 0 do 100, iako treba kazati kako nam kolorimetar nije pokazao poklapanje između odabrane i stvarne svjetline. Konkretno, da bismo dobili svjetlinu od 250 cd/m2, koju smatramo optimalnom za kombinirani dnevni i noćni rad, opciju “Peak white (nits)” morali smo namjestiti na 222.

Od drugih zanimljivih opcija, OSD nudi mogućnost aktivacije i deaktivacije lokalnog zatamnjenja prilikom prikaza SDR sadržaja (SDR Variable Backlight), upravljanja brzinom reakcije lokalnog zatamnjenja i automatske promjene svjetline ekrana, s obzirom na razinu ambijentalnog osvjetljenja (pripadajući senzor nalazi se na gornjem rubu monitora). U kategoriji “Gaming” na raspolaganju nam je nekolicina digitalnih nišana, kao i sekcija za “overklokiranje” panela, čime zapravo podižemo frekvenciju osvježavanja s tvorničkih 120 na maksimalnih 144 Hz.

Izmjerena gamma

Kvaliteta prikaza Predatora X27 P izvrsna je – boje su iznimno precizne, gamma u dlaku prati referentnu krivulju i vrijednost (2,2), a kontrastni omjer i raspon svjetline, izvanredni su. U smislu izgleda HDR sadržaja, ovo je ponajbolji monitor koji smo dosad imali prilike testirati. Odlična je i uniformnost boja – ni na jednom dijelu ekrana oscilacije kod prikaza iste boje ne prelaze ∆E 2,9. Isto vrijedi za pozadinsko osvjetljenje: izmjerili smo odstupanje od maksimalnih 6%, što susrećemo isključivo kod najboljih panela.

Izmjerena preciznost boja

Lokalno osvjetljenje nije savršeno implementirano. Kad gledate filmove ili igrate igre noću, moći ćete vidjeti blooming, efekt gdje jako svijetli objekti na tamnoj podlozi imaju “auru” i upadljivo osvjetljavaju okolne piksele. Efekt je izraženiji pri višim postavkama svjetline i u HDR sadržajima, a gotovo neuočljiv danju. Ako se ne radi o kombinaciji svijetlo-tamno (primjerice, titlovi prilikom gledanja mračnijeg filma), također ga je teško vidjeti. Acer nam nudi mogućnost da odaberemo brzinu kojom će lokalno zatamnjenje reagirati na promjenu scena na ekranu, pa se tom opcijom vrijedi poigrati. Naziva se “Backlight Response”, a ima postavke “Gaming”, “Hybrid” i “Desktop”. Sugeriramo da koristite Gaming ili Hybrid, jer kod njih dolazi do mnogo bržeg zatamnjenja tamnih dijelova ekrana, ali još uvijek ne tako brzog da bi to u svakodnevnom radu ometalo.

Što se performansi u igrama tiče, Predator X27 P može se pohvaliti izvrsnom oštrinom pokretnih objekata, osobito kad se postavka “Over Drive” (izbornik “Gaming”) namjesti na “Normal”. Nemojte koristiti “Off” ili “Extreme”, jer u prvom slučaju dolazi do ghostinga, a u potonjem se javlja podjednako iritantni inverzni ghosting. Input lag nas, moramo priznati, nije impresionirao. Iako je u prosjeku mnogo manji nego kod “običnih” 4K monitora, još uvijek se kreće oko 25 milisekunde, što najzagriženijim igračima neće biti prema volji. Osobito kad uzmemo u obzir da 27-inčni, 165-hercni monitori s razlučivosti 2.560x1.440 točaka, poput Acerova vlastitog Predatora XB271HU, imaju input lag od oko 12 milisekundi, i mogu se koristiti čak i za profesionalno igranje.

Time prirodno dolazimo do zaključka: iako je ovo zaista kvalitetan monitor, ipak nije savršen – a za cijenu od 14.000 kuna morao bi biti. Unatoč izvrsnim karakteristikama ugrađenog panela, abnormalno je to mnogo novca za ekran dijagonale od 27 inča, pogotovo u 2020. godini, kad je tranzicija na 32-inčne i veće monitore u punom zamahu. Ne zaboravimo ni na problematiku hardverske zahtjevnosti igranja na 4K razlučivosti. Čak i ako imate dovoljno moćno računalo da u igrama u 4K razlučivosti postižete 100 ili više sličica u sekundi, te ne želite monitor veći od 27 inča, još uvijek vam pametniju investiciju predstavlja kupnja kvalitetnog modela sa 165-hercnom frekvencijom osvježavanja i razlučivosti 2.560x1.440 točaka, poput Acerova vlastitog Predatora XB271HU. Dotični košta manje od 5.000 kuna, ima upola niži input lag, višu frekvenciju osvježavanja, mnogo je manje gladan hardvera, i generalno čini drastično povoljniju, a u nekim aspektima i bolju platformu za vrhunsko igranje od Predatora X27 P. Predator X27 P zbog svega je toga u krajnje nezgodnoj poziciji: odličan je to monitor, ali teško će pronaći publiku.