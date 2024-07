Streaming u orbiti: Međunarodna svemirska postaja primala i slala 4K video

Od ožujka ove godine traje inicijalno testiranje sustava ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal), koji omogućava dvosmjernu optičku komunikaciju s Međunarodnom svemirskom postajom korištenjem lasera. Takva je metoda komunikacije testirana više puta, a smatra se da bi mogla biti ključna za neke buduće misije u dubokom svemiru, primarno one iz programa Artemis. Pokaže li se uspješnom, upravo će na taj način biti odrađen prijenos povratka ljudi na Mjesec uživo, jednom kad NASA dođe do te faze programa.

U svemir i natrag

Kako bi osigurali dovoljnu propusnost veze, u NASA-i su podigli ljestvicu pa proteklog tjedna pokušali – i uspjeli – istim sustavom na ISS i natrag poslati video zapis rezolucije 4K. Prvi je to put da se optička komunikacija koristi za prijenos videa u svemir, dok njezin napredak pokazuje da ona ima potencijal zamijeniti tradicionalne radiokomunikacije. Naime, optički prijenos podataka laserom ima 10 do 100 puta veću propusnost.

Posljednji test pokazao je da je sve to izvedivo, i to u prilično složenoj konfiguraciji. Kao početna točka iskorišten je maleni zrakoplov Pilatus PC-12, koji je na svojem trupu nosio komunikacijski terminal. On je letio iznad jednog od američkih velikih jezera, Erie, pa emitirao signal prema zemaljskoj bazi u Clevelandu. Odatle je pak zemaljskim putem signal putovao do Novog Meksika, gdje je u obliku infracrvene laserske zrake odaslan prema orbiti, ali ne izravno prema ISS-u već prema komunikacijskom satelitu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), koji se nalazi na udaljenosti od oko 35.000 kilometara.

Tek nakon toga signal je sa satelita preusmjeren prema sustavu prijamnika ILLUMA-T na Međunarodnoj svemirskoj postaji, odakle je ponovno bio preusmjeren na Zemlju. U konačnici je zabilježen prijenos podataka brzinom većom od 900 Mbps.

Test je službeno time okončan, prijemnik je već demontiran s ISS-a i odbačen kao svemirski otpad, a testovi opreme na Pilatusu nastavljaju se. Ohrabreni ovim uspješnim eksperimentom, voditelji projekta vjeruju da će njihov rad omogućiti astronautima misije Artemis streamanje 4K videa, obavljanje videopoziva u visokoj rezoluciji i slične aktivnosti, dosad neviđene u svemirskoj domeni.