Corsair Virtuoso RGB Wireless - Bežični virtuoz

SPECIFIKACIJE Izvdeba Zatvoreni, over-ear Driveri 50 mm Vrsta priključka Bežični, USB, 3,5-mm Masa 337 g Jamstvo 2 godine

Otprije poznatim i prilično popularnim gejmerskim headsetima Void i Void Pro, Corsair je pridodao novu liniju uređaja, nazvanu Virtuoso. Dotična se trenutačno sastoji od dva modela, oba bežična: Virtuoso RGB Wireless i Virtuoso RGB Wireless SE. Cijena im je, kažimo to odmah, prilično visoka: jeftiniji RGB Wireless košta 180 eura, a RGB Wireless SE čitavih 210 eura. Sasvim je, stoga, očito da to nisu headseti za koje ćete biti zainteresirani ako tražite bežične modele s najboljim omjerom cijene i performansi. Ako je to slučaj, pozornost usmjerite prema Cooler Masteru MH670, SteelSeries Arctisu 1 Wireless i HyperX Cloud Flightu, čija se cijena kreće oko stotinu eura. Kome su onda Virtuoso RGB Wireless i Wireless SE namijenjeni? Prema navodima iz Corsaira, onima koji ne žele da im headset izgleda poput igračke. Misija im je u tom pogledu potpuno uspjela, jer su oba headseta načinjena od kvalitetnih materijala, ne škripe i zapravo mnogo više podsjećaju na hi-fi slušalice, nego nešto iz svijeta periferija za igrače. U nastavku opisa fokusirat ćemo se na bolji od dva modela – “obični” Virtuoso RGB Wireless, koji je ujedno i jeftiniji.

Konstrukcijski materijali i cjelokupna estetika više podsjećaju na hi-fi slušalice, nego nešto iz domene periferija za igrače. Osim u crnoj, headset je dostupan i u bijeloj boji

Čitav okvir ovog headseta načinjen je od aluminija, a samo su ušne školjke plastične, s time da im je vanjski obod gumiran, što olakšava stavljanje na glavu (i skidanje s nje). Jedini dio kojim nismo oduševljeni jest vanjska strana školjki, oklopljena sjajnom crnom plastikom, tradicionalno izrazito sklonom prikupljanju otisaka prstiju, prašine i drugih gadarija. Ovdje je Corsair ubacio svoj logo, koji ćete, ako ste smanjeno ubrojivi, u softveru iCUE natjerati da svijetli, pri čemu vam je na raspolaganju čitava RGB paleta boja, kao i nekolicina efekata. U slučaju da ipak niste skrenuli s pameti, RGB efekte držat ćete isključenima, iz dva razloga. Prvo, zato što se radi o uređaju koji vam stoji na glavi, ionako ih nećete vidjeti. Drugo i još važnije, isključenjem RGB rasvjete produljuje se trajanje baterije, koje nam je prilikom testiranja sezalo do gotovo 27 sati. Usporedbe radi, SteelSeries Arctis 1 Wireless traje oko 25 sati, HyperX Cloud Flight 29 sati, a Cooler Master MH670 posustaje nakon 35 sati bežičnog rada. Kad headset ne koristimo nekoliko minuta, on se automatski isključuje. Zanimljivo je da se njegova aktivnost ne određuje prema postojanju ulaznog signala, već ugrađeni akcelerometar prati pomicanje headseta. Radi se o odličnom rješenju, jer će se headset isključiti i kad ga odložimo na stol, a zaboravili smo isključiti glazbu ili video s YouTubea. Isto tako, akcelerometar brine se za automatsko uključenje headseta nakon što ga ponovno uzmemo u ruke i nataknemo na glavu. Sjajno!

Na desnoj ušnoj školjki nalazimo kotačić za glasnoću i prekidač za bežični/žični način rada. Na lijevoj su USB i analogni port te priključak odvojiva mikrofona

Jastučići i obruč prekriveni su umjetnom kožom, a dijelovi koji su u kontaktu s glavom, podstavljeni su memorijskom pjenom. Okvir headseta fleksibilan je, a ušne školjke imaju poveliku slobodu kretanja, jer vise s metalnih nosača. Zahvaljujući tome, moguće ih je rotirati za 180° pa ih je lako odložiti na prsa ili radnu površinu. Udobnost headseta općenito je vrlo dobra, a manje probleme mogli bi imati tek vlasnici velikih glava, kojima bi unutarnja strana obruča nakon višesatnog korištenja mogla malo nažuljati tjeme.

Na desnoj ušnoj školjci nalazi se široki kotačić za namještanje glasnoće zvuka te prekidač za žični i bežični način rada. Prebacite li ga u žični režim, Virtuoso RGB Wireless s izvorom zvuka ćete moći povezati pomoću 3,5-milimetarskog ili USB kabela. Lijeva ušna školjka sadrži USB-C konektor za punjenje (ili USB vezu s računalom), 3,5-milimetarski analogni ulaz te priključak odvojiva mikrofona. Mikrofon se privremeno isključuje preko tipke na njegovoj bazi. Držimo li tu tipku dvije sekunde, aktivira se mikrofonski monitoring, što znači da mikrofon bilježi i u slušalice prenosi zvukove iz okoline – drugim riječima, čut ćete sami sebe. To je odlična karakteristika za korisnike kojima zatvorene slušalice stvaraju osjećaj pritiska u glavi i tjeraju ih da govore preglasno, ili suviše nazalno. Prijenos glasa u slušalice odvija se bez zamjetnog kašnjenja, stoga je funkcija monitoringa na Virtuosu RGB Wireless posve upotrebljiva. Ruka mikrofona gumirana je i savitljiva te uspješno ostaje u željenom položaju. Na glavi mikrofona nalazi se svjetleći prsten, koji nas crvenom bojom informira da je mikrofon isključen, a može svijetliti i nekom drugom, proizvoljnom bojom kad god mikrofon radi. Teško je reći zašto bi netko to htio koristiti, jer je svjetlost mikrofona uočljiva u perifernom vidnom polju i iritantna. Srećom, lako ju je isključiti.

Ruka mikrofona gumirana je i lako savitljiva. Isključujemo ga pomoću tipke na bazi, koja se također koristi za aktivaciju mikrofonskog monitoringa

Kvaliteta mikrofona vječita je boljka bežičnih headseta te je to aspekt u kojem Corsair Virtuoso RGB Wireless iskače iz mnoštva. Ugrađeni mikrofon zvuči iznad svakog očekivanja – dubina i prirodnost glasa vrlo su dobri, baš kao i dinamika. Ako se iz bežičnog prebacite u USB način rada, mikrofon se iz dobrog pretvara u odličan te postaje upotrebljiv za zahtjevnije zadaće, poput streamanja pred većom publikom, snimanja YouTube videa i slično.

USB prijamnik uspostavlja stabilnu i pouzdanu 2,4-gigahercnu, radijsku konekciju s headsetom. Corsair koristi svoju tehnologiju Slipstream Wireless, koja prepoznaje najčišće dostupne kanale i automatski se prebacuje na njih

Povelike ušne školjke, koje posve okružuju uši, u unutrašnjosti sadrže 50-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice. Corsair tvrdi da su tvornički izjednačene, što znači da im se frekvencijski odaziv nalazi unutar 1 dB. Deklarirani frekvencijski raspon je od 20 Hz do 40 kHz, a u USB načinu rada Virtuoso RGB Wireless sposoban je baratati s 24-bit/96 kHz datotekama. Sve te specifikacije bile su dostatne za značku Hi-Res Audio. Naravno, podržan je 7.1 virtualni surround, no on se može koristiti samo na PC-ju, zato što za rad iziskuje tvrtkin softver iCUE.

Kvaliteta zvuka zaista je dobra, uz jednu začkoljicu: da biste Virtuoso RGB Wireless natjerali da zvuči najbolje što može, morat ćete se malo poigrati sa sistemskim ekvilizatorom, ugrađenim u iCUE. U njemu je potrebno blago podići sve frekvencije: dodajte oko 3 dB na klizačima za 32, 64 i 125 Hz, oko 1-2 dB za 250, 500, 1.000 i 2.000 Hz, 3 dB za 4.000 Hz te oko 4-6 dB za 8.000 i 16.000 Hz. Kad to učinite, zvuk se iz opuštenog i pomalo beživotnog pretvara u energičan, živahan i otvoren – slušalice “prodišu”. Od toga ćete imati koristi prilikom slušanja glazbe i gledanja filmova, gdje ćete biti vrlo zadovoljni dubinom i definicijom basa, prisutnošću vokala i količinom detalja, ali i prilikom igranja; opisani zahvati znatno poboljšavaju prostorno pozicioniranje neprijatelja, dakle, procjenu njihova smjera i udaljenosti. Drugi način instant-poboljšanja akustičkih performansi Virtuosa RGB Wireless jest spojiti ga preko USB-a, čime zvuk postaje čvršći i prpošniji (premda se namještanjem ekvilizatora još uvijek postižu bolji rezultati).

Corsair Virtuoso RGB Wireless SE 30 je eura skuplji bežični headset, koji donosi aluminijske vanjske stranice ušnih školjki i, začudo, nižu kvalitetu mikrofona. U svim ostalim aspektima identičan je “običnom” Virtuosu RGB Wireless pa nije vrijedan dodatnog novca

Virtualni 7.1-kanalni surround nije loš, ali ni osobito dobar. Zvuk se proširuje i u tom procesu gubi dio prirodnosti, ali dobra vijest je to što ne ostajemo bez basa i ne javljaju se anomalije poput jeke. Iskušajte ga u igrama za jednog igrača, mogao bi vas zabaviti. U mrežnim naslovima, osobito pucačinama iz prvog lica, ipak se bolje držati stereo načina rada.

S odličnom kvalitetom izrade, nenametljivim izgledom, stabilnom bežičnom konekcijom, zadovoljavajućim trajanjem baterije, odličnim mikrofonom i uvjerljivim akustičkim performansama, Corsair Virtuoso RGB Wireless tvrtkin je najkompletniji bežični headset, ali i jedan od najzanimljivijih takvih modela na tržištu. Ako kupujete bežični headset visoke klase, samo jedan model daje više za traženi novac: SteelSeries Arctis Pro, čija je cijena u posljednjih godinu i pol dana s originalnih 250 pala na oko 170 eura.

Corsair iCUE Unutar Corsairova softvera iCUE možemo namještati sistemski ekvilizator, upravljati svjetlosnim efektima, regulirati glasnoću zvuka i mikrofona, aktivirati virtualni surround, kreirati zvučne profile i koješta drugo. Koristi se i za nadogradnju firmwarea samog headseta i bežičnog prijamnika, a to je nešto čime se definitivno želite pozabaviti, zato što Corsair ispravlja detektirane probleme (primjerice, postojao je bug s punjenjem preko USB porta računala koje je u sleepu) te povremeno dodaje korisne nove funkcije, poput prikaza preostale baterije headseta preko ikone u sistemskom trayu.