ADATA Spectrix D60G 2 × 8 GB DDR4 3000 CL16 - Dijamantni RGB

specifikacije Oznaka kita AX4U300038G16-DT60 Kapacitet 2 × 8 GB XMP postavke 3.000 MHz CAS 16-18-18-36, 1,35 V Memorijski čipovi Hynix CJR Visina modula 46 mm Izvedba Single rank RGB tehnologija aRGB Jamstvo 2 godine

Ključna značajka nove ADATA-ine memorije su hladnjaci opremljeni golemim LED elementima, koji izgledom podsjećaju na dijamante. Ispod plastičnih elemenata koji difuziraju svjetlo nalazi se ukupno šest LED-ica koje je moguće individualno konfigurirati. Možemo podešavati boju i efekte pomoću aplikacije ADATA XPG. Alternativno, boju modula moguće je konfigurirati i preko RGB alata koji rade s matičnim pločama. Prema navodima na ADATA-inim stranicama, podržani su alati Asusa, ASRocka, Gigabytea i MSI-ja. Ako vas RGB ne zanima, ova memorija, dakako, nije za vas. U suprotnom, Spectrix D60G nameće se kao jedna od najatraktivnijih memorija na tržištu, uz Corsairov Dominator Platinum RGB, koji nudi mnogo manje izražene RGB efekte, no bolje softverski podržane. Imajte na umu da je ovo s 46 mm dosta visoka memorija, što znači da ju je najbolje koristiti u kombinaciji sa zračnim hladnjakom srednje veličine ili vodenim hlađenjem.

Zbog visine modula, najbolji par ovoj memoriji raskošnog izgleda jest vodeno hlađenje

ADATA u ponudi ima popriličan broj različitih varijanti ove memorije, s brzinama koje se kreću od 3.000, pa sve do 4.133 MHz. To za današnje pojmove nisu neke vratolomne brzine. Kapacitet modula je 8 ili 16 GB, a module je moguće kupiti kako odvojeno, tako i u parovima. Mi smo na testiranje dobili jedan od sporijih kompleta koji se sastoji od dva 8-gigabajtna modula brzine 3.000 MHz, uz latencije CAS 16-18-18. Isprobali smo ga na trenutačno najatraktivnijoj platformi za iskorištavanje radne memorije visokih performansi – AMD-ovom čipsetu X570, u kombinaciji s procesorom Ryzen generacije 3. Konkretno, koristili smo Asusovu ploču ROG CrossHair VIII Hero Wi-Fi i Ryzen 9 3900X.

Boju i efekte koje izvode ledicu moguće je podešavati pomoću ADATA-ine aplikacije. Alternativno, za sinkronizaciju s osvjetljenjem ploče može se koristiti i RGB alat proizvođača matične ploče

Testirani moduli temeljeni su na Hynixovim CJR čipovima, koji su uz Samsungove B-Die čipove, jedni od najpoželjnijih kad govorimo o memoriji visokih performansi. XMP postavke u skladu su s tim dosta konzervativne, s obzirom na prave mogućnosti čipova i modula – 3.000 MHz pri naponu od 1,35 V, uz CAS 16-18-18-36-55. Kao što znamo, novi AMD-ovi procesori i ploče omogućuju nam da takt sučelja Infinity Fabric i takt memorijskog kontrolera rade asinkrono, što omogućuje postizanje vrlo visokih taktova memorije.

3000 XMP 3200 fast 3733 safe 3733 fast Total War: Warhammer 2 720p Low (fps) 263,3 274 279 282,6 MEMbench Latency* (ns) 209,66 123,91 177,53 122,77 AIDA 64 Memory test Read (MB/s) 45.649 49.455 57.101 56.997 Write (MB/s) 44.057 48.538 55.314 56.035 Copy (MB/s) 44.088 51.435 56.742 58.267 Latency* (ns) 78 72,6 67,7 66,9 *manje je bolje

S druge strane, optimalne performanse u stvarnim aplikacijama i dalje se postižu uz sinkroniziranje dva takta, pri čemu je optimum takt memorije od 3.733 MHz. Uz pomoć alata DRAM Calculator for Ryzen, ustanovili smo da je pri 3.000 MHz iz memorije moguće izvući daleko bolje latencije CAS 14-14-28-42. S druge strane, najbolje performanse postigli smo overklokiranjem takta do 3.733 MHz, uz agresivno namještanje latencija prema spomenutom alatu – CAS 16-16-21-36-56. Za to je bilo potrebno i ponešto podići napone – sâme memorije do 1,4 V, napon Ryzen SoC-a do 1,1 V i cLDO VDDG napon s 0,9 na 0,95 V. Kao što možete vidjeti u priloženoj tablici, rast performansi poprilično je solidan, pa je ova ADATA memorija dobar izbor ako vam se sviđa njen ekstravagantan izgled.