ADATA SU750 512 GB - Sporiji, no ne bitno jeftiniji

specifikacije Sučelje SATA 6 Gb/s Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse 550 / 520 MB/s Deklarirane nasumične performanse 65.000 / 75.000 IOPS Deklarirana izdržljivost - Jamstvo 2 godine

Cijene SSD-ova ne prestaju padati, toliko da su čak i sami proizvođači NAND flash memorije počeli smanjivati proizvodnju kako bi održali ponukali tržište da se oporavi. S druge strane, to znači da je iz perspektive kupaca baš pravo vrijeme za zamjenu starih i sporih čvrstih diskova ili možda čak i starih SSD-ova manjeg kapaciteta. Tajvanska ADATA korisnike slabijeg budžeta i nevelikih zahtjeva u pogledu performansi odlučila je privući novim SSD-om iz serije Ultimate. SU750 isporučuje se u kapacitetima od 256, 512 GB te jednog terabajta, a u ADATA-inoj ponudi zauzima mjesto između modela SU800 (kojeg smo testirali prije tri godine) i modela SU650 kojeg smo isprobali prošle godine.

Kao što to obično biva, nije baš najjasnije po čemu se točno SU750 razlikuje od svojeg starijeg brata, no već je i po tvorničkim specifikacijama jasno da ima niže performanse. Dva su potencijalna razloga za to – drugačiji, slabiji kontroler, te izbacivanje DRAM cachea odnosno oslanjanje isključivo na SLC cache. Cache memorija iznimno je bitna za performanse SSD-ova temeljenih na TLC tipu NAND flash memorije jer je ista dosta spora (i jeftina), pa se cache zato koristi kako bi maskirao brzinu osnovne memorije. Nažalost, kako je riječ o vrlo jeftinom SSD-u, nismo imali priliku zaviriti unutar njegovog kućišta budući da su dvije metalne polovice pričvršćene kopčama, a ne vijcima. To naravno ne znači da mogućnosti novog SSD-a ne možemo istražiti softverski.

Što kažu testovi

AIDA64, poznati i vrlo korisni dijagnostički softver, nije nam znao reći na kojoj se kombinaciji kontrolera i TLC memorije temeljeni SU750. S druge strane, ovaj alat nije detektirao da SSD podržava DEVSLP način rada, što će reći da SU750 nije najbolji izbor za ugradnju u laptope koji većinu vremena provode na bateriji. Performanse smo mu isprobali s dobrim starim Anvil's Storage Utilites, Storage podtestom PCMarka 8 (koji simulira učitavanje i rad različitih popularnih aplikacija i igara) i CrystalDiskMarkom. Također smo koristili alat IOmeter kako bi provjerili koliko je potrebno da sustav preoptereti cache i prisili kontroler SSD-a da piše izravno u sporu TLC memoriju. Za to je, pokazalo se, potrebno stvarno dosta pisati, no kada se jednom desi, performanse pri pisanju padaju na mizernih 70 MB/s. U praksi je pak praktički nemoguće doći do ovakvog scenarija, pa nam ovaj podatak ostaje samo kao zanimljiv kuriozitet.

ADATA SU800 512 GB ADATA SU750 512 GB Anvil's Storage Utilities - Čitanje (MB/s) Sekvencijalno 4 MB 520,19 498,32 4 kB 30,67 24,67 4 kB QD4 104,17 83,24 Anvil's Storage Utilities - Pisanje (MB/s) Sekvencijalno 4 MB 474,95 460,51 4 kB 99,86 72,55 4 kB QD4 262,34 129,36 PCMark 8 Storage Propusnost (MB/s) 254,24 218,52

U ostalim testovima SU750 demonstrira mjerljivo lošije performanse od modela SU800. Razlika varira od testa, do testa, no ponajviše je izražena u scenariju s zapisivanjem malenih datoteka kada je kontroler slabije opterećen (4 kB QD4). Možda najreprezentativnije brojke daje PCMark 8 u kojem SU750 ima 15-ak posto niže performanse od jačeg modela. To u osnovi ne bi bio problem da je i cijena SU750 adekvatno smanjena, no prema podacima s kojima trenutno raspolažemo, to trenutno nije slučaj. Kao i kod ostalih ADATA-inih SSD-ova, za nadzor nad uređajem dostupan nam je softver SSD Toolbox, a tu je i besplatni softver za migraciju podataka.