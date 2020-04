Samsung 970 EVO Plus 1 TB - Više slojeva, više performanse

specifikacije Sučelje M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse do 3.400 / 2.500 MB/s Deklarirane nasumične performanse do 300.000 / 240.000 IOPS Deklarirana izdržljivost 600 TBW Jamstvo 5 godina

Samsungovi SSD-ovi vjerojatno su najpopularniji odabir korisnika koji traže visoke performanse. Za to su optimizirani čak i modeli temeljeni na sporijoj TLC memoriji. Najbrži Samsungov SSD temeljen je na starom, skupom, ali i brzom MLC-u, a EVO serija SSD-ova na tipu flash memorije TLC. Novi 970 EVO Plus u odnosu na stariju verziju bez “plusa” donosi moderniju TLC memoriju – 92-slojnu u odnosu na 64-slojnu. Osim povećanja gustoće podataka po čipu, modernija tehnologija donosi i niži radni napon od 1,2 naprema 1,4 volta te podršku za sučelje Toggle 4.0, koje donosi brzu komunikaciju s čipovima od 1,4 GT/s (T – transfer). Novi model SSD-a dostupan je u kapacitetima od 250 i 500 GB, te 1 i 2 TB, s time da svi osim najvećeg koriste 256-gigabitne NAND flash čipove, a najveći koristi 512-gigabitne kako bi svi ostali na jednoj strani PCB-a.

specifikacije 970 EVO 1 TB 970 EVO Plus 1 TB Sekvencijalno čitanje 3.400 MB/s 3.500 MB/s Sekvencijalno pisanje (SLC) 2.500 MB/s 3.300 MB/s Sekvencijalno pisanje (TLC) 1.200 MB/s 1.700 MB/s 4KB nasumično čitanje QD1 15.000 IOPS 19.000 IOPS QD128 500.000 IOPS 600.000 IOPS 4KB nasumično pisanje QD1 50.000 IOPS 60.000 IOPS QD128 450.000 IOPS 550.000 IOPS

Rast performansi u odnosu na stariji model je popriličan, s time da je najveći skok postignut kod sekvencijalnog pisanja, čija brzina kod modela kapaciteta 1 TB, koji smo dobili na test, raste s 2.500 na 3.300 MB/s dok se piše u SLC cache, odnosno 1.700 naprema 1.200 MB/s kada se piše izravno u TLC. Kapacitet SLC cachea za testirani model iznosi minimalno 6 GB, no dok SSD nije jako zapunjen podacima, koristi se do 42 GB. Izdržljivost SSD-a deklarirana je na 600 TB zapisa, što ispada 0,3 TB zapisa po danu, ako se u obzir uzme jamstveni rok u trajanju od 5 godina. Kontroler Phoenix koji Samsung rabi nije se mijenjao u odnosu na stariji model, a podržava enkripciju prema standardima AES 256, TCG Opal 2.0, IEEE 1667. S obzirom na to da se koristi stari kontroler, SSD s ostatkom PC-ja još uvijek komunicira preko x4 PCIe 3.0 sučelja.

Prži se srce moje…

U našim testovima performanse koje novi SSD nudi ipak su nešto manje, iako je i dalje riječ o iznimno brzom SSD-u, koji u većini slučajeva briše pod konkurencijom, pogotovo kad je riječ o brzini pisanja. Problem je s druge strane to što te visoke performanse rezultiraju i iznimno visokim zagrijavanjem SSD-a. 970 EVO Plus ima dvije temperaturne sonde – jedna mjeri temperaturu memorije, a druga kontrolera. Razni alati za očitavanje sistemskih senzora tu sondu očitavaju kao “Drive 2” a primarna je obuhvaćena standardnim SMART očitavanjem. Temperatura memorije pod konstantnim visokim opterećenjem pisanja doseže čak 83 °C, no još više je alarmantna temperatura kontrolera, koja ide do nevjerojatnih 98 stupnjeva, pri čemu dolazi do thermal throttlinga, odnosno smanjivanja performansi kontrolera s ciljem smanjivanja temperature.

Performanse pri konstantnom pisanju isprva padaju na razinu od 1.700 MB/s, što je u skladu sa Samsungovim specifikacijama. Nakon minute i pol dolazi do pregrijavanja kontrolera, i tu se rušimo na 1.000 MB/s, s periodičkim skokovima do 1.200 MB/s. Naposljetku, nakon gotovo šest minuta pisanja, performanse padaju za još 50%, na oko 600 MB/s. Treba naglasiti da takav način rada nije svojstven niti jednoj aplikaciji, i predstavlja krajnji ekstrem, no svejedno ističe problem sa zagrijavanjem koji većina drugih SSD-ova nema. S druge strane, kad je opterećenje normalno, za što je, uostalom, SSD i dizajniran, performanse su mu odlične, iako se i tu, naravno, zagrijava, što ima dvije implikacije – da nije dobar izbor za ugradnju u laptope zbog zagrijavanja i potrošnje, te kako je jako preporučljivo dodatno ga hladiti kad je instaliran u M.2 utor matične ploče stolnog računala.