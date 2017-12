Alienware AW2518H - Igre bez granica

Alienware je zakoračio na tržište gejmerskih monitora, no teško da se može nazvati novakom – premijera se odigrala pod budnim okom njegova vlasnika, Della

SPECIFIKACIJE Ekran 24,5” / 1.920 x 1.080 (16:9) / 240 Hz (Nvidia G-Sync) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje TN / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 170° / 160° Konektori DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 4x USB 3.0, 2x 3,5-mm audioizlaz Jamstvo 3 godine

Udarne karakteristike ovog Alienwareovog 24,5-inčnog monitora su frekvencija osvježavanja od 240 Hz i podrška za Nvidijinu tehnologiju G-Sync. Spoj tih dviju karakteristika osigurava mu doista izvrsne performanse u igrama, naravno, uz pretpostavku da vam računalo igre može potjerati pri dovoljno visokom broju sličica u sekundi. Bez brige, on ne mora biti baš 240 FPS – već se iznad 100 FPS itekako osjete sve blagodati ovakvog monitora, poput zamamne fluidnosti akcije i izvanredne preciznosti miša. Nativna razlučivost ugrađenog panela je Full HD (1.920x1.080), stoga je Alienwareov monitor potencijalno zanimljiv i vlasnicima grafičkih kartica koje nisu GeForce GTX 1080 i 1080 Ti. U slučaju da posjedujete AMD-ovu grafičku karticu, zanimat će vas da isti monitor postoji i u izvedbi s FreeSyncom (AW2518HF). Dotična košta gotovo 2.000 kuna manje, premda to ne znači da je jeftina.

Svjetleći elementi na stražnjoj strani monitora su simpatični, ali prilično beskorisni – u svakodnevnom korištenju nećete ih vidjeti

Time smo, vrlo brzo i sasvim neizbježno, stigli do najveće mane ovog monitora – cijene. Varijanta s podrškom za FreeSync (AMD-ov pandan G-Syncu) košta 3.324 kune, a ova s G-Syncom punih 5.224 kune. Ovo je ozbiljan novac za monitor Full HD razlučivosti i 24,5-inčne dijagonale, 240-hercnom refresh rateu unatoč. Osobito kad tome pridodamo da se radi o TN panelu. Usporedbe radi, 27-inčni 1440p G-Sync monitor sa 165-hercnim osvježavanjem i IPS matricom, poput AOC-ovog Agona AG271QG, košta svega petstotinjak kuna više, a veći je, s kvalitetnijim panelom i podjednako impresivnim performansama u igrama.

Razrađen do zadnjeg detalja

U slučaju da baš inzistirate na Full HD razlučivosti i 240-hercnom osvježavanju, jeftinije ćete proći s praktički svim izravnim konkurentima Alienwareovom modelu. Asusov ROG Swift PG258Q košta oko 4.700 kuna, a Acerov Predator XB252Q oko 4.500 kuna. S druge strane, Alienware AW2518H ipak ima svojih aduta. Vjerojatno najveći je apsolutno izvanredna kvaliteta izrade i rafiniranost baš svakog detalja. Masivno metalno postolje dozvoljava sve načine pomicanja ekrana – naginjanje u rasponu od oko 40°, zakretanje u lijevu i desnu stranu, podešavanje po visini te pivotiranje u oba smjera. Čitav je monitor oklopljen sivim metalom i straga dodatno ukrašen s tri svjetleće trake te prepoznatljivom izvanzemaljskom glavom, također obasjanom svjetlošću, čiju boju sami biramo. Na izboru nam je 20 boja, kao i način rada “Spectrum”, u kojem se boje neprestano prelijevaju iz jedne u drugu. Sami svjetlosni efekti prilično su neimpresivni, ponajviše zato što su spomenute svjetleće trake pretanke da bi mogle obasjati zid iza monitora ili išta drugo, tako da u praksi od svega nećete imati gotovo nikakve koristi, osim ako ne planirate sjediti iza monitora i zadivljeno promatrati njegovu poleđinu.

Ponuda konektora u skladu je s očekivanjima. Uz DisplayPort 1.2 i HDMI 1.4 videoulaze, tu su četiri USB 3.0 porta te dva izlaza za zvuk

Poput svih ostalih G-Sync monitora, Alienware AW2518H raspolaže konektorima DisplayPort 1.2 i HDMI 1.4, a ima i četiri USB 3.0 porta – dva s donje strane okvira ekrana te dva u blizini drugih konektora. Napajanje je integrirano u kućište.

Ovo je vrhunac koji se danas može dobiti od TN panela

Nakon što se Alienware AW2518H stavi u rad, pozornost smjesta privlače izrazito tanki rubovi ekrana. Nešto slično još smo vidjeli samo kod Acerovih modela iz linije Predator – svi drugi monitori imaju deblji okvir. Kvaliteta prikaza je, s obzirom na to da se radi o TN panelu, iznenađujuće dobra, čak i bez kalibracije. Maksimalna svjetlina seže sve do ekstremno visokih 410 cd/m2, a tvornički je ugođena na oku ugodnih 257 cd/m2. Na tvorničkim postavkama također smo izmjerili 98-postotnu pokrivenost sRGB prostora boja (76% AdobeRGB), što je vrlo dobar rezultat za TN matricu. Izmjereni kontrastni omjer iznosi prosječnih 750:1, a uniformnost boja i ujednačenost pozadinskog osvjetljenja iznad su očekivanja. Pridodamo li tome da pozadinsko osvjetljenje apsolutno nigdje ne probija, preostaje nam zaključiti dvije stvari – Alienware (odnosno Dell) ima odličnu tvorničku kontrolu kvalitete, te je ovo vrhunac koji se danas može dobiti od TN panela. Kutovi gledanja su, naravno, loši, ali to je nezaobilazno ograničenje TN tehnologije. Pobrinite se da vam sredina monitora bude u visini očiju, kako bi slika bila najbolja kakva može biti.

Unutar OSD-a dostupni su brojni profili slike (Standard, FPS, RTS, RPG, ComfortView, Warm, Cool, Game 1, Game 2, Game 3). Svakako provjerite odgovara li vam neki od njih više od ostalih u igrama koje igrate. Koji god koristili, postavku “Response Time” ručno namjestite na “Normal”, jer će u suprotnom pomični objekti na svijetlim podlogama imati bijelu auru – takozvani overshoot. Sami izbornici vizualno su dopadljivi, a pripadajuće kontrole konstrukcijski uvjerljive, premda navigiranje ipak nije osobito intuitivno. Dobra vijest je to da se do većine ključnih funkcija, poput profila slike, svjetline i kontrasta, može dospjeti bez otvaranja glavnog izbornika OSD-a.

Da je input lag praktički nepostojeći, vjerojatno vam ne moramo govoriti, jer se to kod gejmerskih monitora ove klase podrazumijeva. U smislu općenitih performansa u igrama, Alienware AW2518H bez ikakve se zadrške može koristiti na profesionalnim eSports natjecanjima. Štoviše, očekujemo da ćemo ga tamo viđati češće nego na stolovima entuzijasta iz naših krajeva, koji će se s njegovom cijenom pomiriti osjetno teže od stanovnika zemlje gdje ona ne odgovara visini jedne prosječne plaće.