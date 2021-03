Aorus FI27Q-X - Bog 27-inčnog igranja

SPECIFIKACIJE Ekran 27” / 2.560 x 1.440 (16:9) / 240 Hz (AMD FreeSync Premium) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS (8+2-bit) / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GtG) HDR VESA DisplayHDR 400 Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° Konektori 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0, 3,5-mm audio ulaz i izlaz Jamstvo 2 godine

Kako testiramo monitore Bugovu metodologiju testiranja monitora, kao i značenje pojedinih karakteristika panela, možete proučiti u našem vodiču.

Monitori s 27-inčnom dijagonalom i nativnom razlučivošću od 2.560x1.440 točaka nastavljaju opstajati na tržištu, unatoč drastičnom pojeftinjenju “klasičnih” 32-inčnih i ultraširokih 34-inčnih modela. Tome je tako jer nude odličan omjer oštrine i gladi za hardverom prilikom igranja. Osim toga, mnogi ih korisnici još uvijek nalaze idealnima u smislu pukih gabarita – takve ekrani veći od 27 inča zapravo ni ne zanimaju. Neki od ponajboljih monitora za igranje, koje smo proteklih godina imali prilike testirati, nudili su upravo 27-inčnu dijagonalu i razlučivost od spomenutih 2.560x1.440 točaka, uz frekvenciju osvježavanja od 144 ili 165 Hz. Aorus FI27Q-X podiže ju na suludo visokih 240 Hz, što ga automatski čini privlačnim najzagriženijim igračima. Međutim, detaljno testiranje ugrađenog 10-bitnog IPS panela pokazalo je da FI27Q-X briljira i na brojnim drugim poljima, stoga se zapravo radi o iznimno svestranom monitoru, kod kojeg baš ništa nije prepušteno slučaju.

Izrazito tanki rubovi ekrana neće vas ometati prilikom igranja i rada na Aorusovu monitoru

Krenimo redom. Igračkom pedigreu unatoč, Aorus FI27Q-X gotovo ni po čemu ne otkriva svoju narav – i na tome smo iskreno zahvalni. Kućište mu je načinjeno od sive plastike, uz izrazito tanak lijevi, desni i gornji rub, a sivi su i postolje i nosač panela, samo što se za njihovu izradu koristio metal. Čitav monitor djeluje robusno i skupo.

Nosač omogućuje namještanje ekrana po visini (udaljenost donjeg ruba od radne površine može biti između 6,8 i 20 centimetara), rotaciju ulijevo i udesno (±20°), naginjanje u rasponu od -5 do 21° te pivotiranje. Na donjem dijelu nosača nalazi se povelika rupa, koja se može iskoristiti za provođenje kabela. Obuzdavanju kabela namijenjena je i priložena plastična kopča, koja se može fiksirati za izbočinu ispod videoulaza. Na bokovima i stražnjoj strani nosača, kao i na stražnjoj strani samog ekrana, smjestili su se detalji obasjani RGB LED-icama, čiju boju i efekte možemo mijenjati pomoću aplikacije RGB Fusion 2.0. Nećemo trošiti previše riječi na same efekte, jer je čitav ovaj aspekt Aorusova monitora u principu beskoristan. Spomenuti svjetleći detalji u radu se ne vide, a LED-ice nemaju dovoljan intenzitet da bi uspijevale obasjati zid iza monitora. Riječ je o dodatku koji ima smisla tek kako bi privukao pozornost na kakvom LAN turniru, a i u tom smislu više služi samom proizvođaču, zato što funkcionira kao svojevrsna reklama, nego onome tko sjedi pred monitorom.

Svjetleći RGB efekti simpatični su, ali sasvim nepotrebni. Osvjetljenje funkcionira samo kad se monitor poveže s računalom preko priloženog USB kabela

Od konektora, Aorus FI27Q-X nudi DisplayPort 1.4 ulaz, dva HDMI 2.0 ulaza, dva USB 3.0 porta (smješteni su pored videoulaza) te 3,5-milimetarske priključke slušalica i mikrofona. Odlučite li se spojiti mikrofon, Aorusov monitor ponudit će vam opciju filtriranja vanjske buke, koje radi iznenađujuće solidno, doduše, uz očekivano povećanje kompresije glasa. Izlaz za slušalice također nije “bilo kakav”. Premda ne otkriva kakvu elektroniku koristi za upravljanje izlazom za zvuk, FI27Q-X podržava slušalice impedancije do 600 Ω, pa samim time u tom aspektu dobrano nadilazi većinu drugih monitora. Aorusov monitor također nosi oznaku HBR3 (High Bit Rate 3), čime se daje do znanja da preko DisplayPort sučelja može postići propusnost od 32,4 Gbit/s, što mu je potrebno za istodobni prikaz razlučivosti od 2.560x1.440 točaka, 240-hercnog osvježavanja, 8-bitnih boja i HDR-a. O ozbiljnom HDR-u, doduše, nema govora. Premda monitor nosi VESA-inu oznaku DisplayHDR 400, pravi HDR zahtijeva tehnologiju lokalnog zatamnjenja i sposobnost dosezanja barem dvostruko više svjetline no što je FI27Q-X sposoban prikazati.

Munjevito brz

Metalni nosač omogućuje sve načine namještanja položaja ekrana. Ako se skine, otkrivaju se VESA 100x100 rupe za montažu monitora na standardne stolne i zidne nosače

Aorus FI27Q-X opremljen je IPS panelom s deklariranom maksimalnom svjetlinom od 400 cd/m2, 142-postotnom pokrivenošću sRGB prostora boja i 10-bitnim prikazom. Panel nativno zapravo prikazuje 8 bitova po kanalu boja, a dodatna dva bita dobivaju se pomoću tehnike FRC (Frame Rate Control – metoda temporalnog ditheringa, gdje se brzim, oku nevidljivim, titranjem dvaju tonova neke boje dobiva treći ton). Hvali se i brzinom odziva od samo jedne milisekunde, što je za IPS panel izvanredan rezultat, kao i podrškom za AMD FreeSync Premium. FreeSync Premium od “običnog” FreeSynca razlikuje se u tome što podrazumijeva postojanje tehnologije Low Framerate Compensation (LFC). U slučaju da se igra izvodi pri nižem broju sličica u sekundi od donje granice radnog raspona FreeSynca, LFC frameove prikazuje više puta, kako bismo ostali iznad donje granice FreeSynca i zadržali potpunu fluidnost akcije. Naravno, ljudsko oko ne percipira to multipliciranje frameova. Zahvaljujući takvom pristupu, donja granica potrebnog broja sličica u sekundi kod ovog monitora postaje nebitna te o njoj ne treba razmišljati, iako je visok framerate nešto čemu i dalje treba težiti – jer rezultira zaista vrhunskim iskustvom igranja, sa savršeno glatkim animacijama i vrhunskom oštrinom pokretnih objekata.

Štoviše, kad je riječ o tim aspektima, Aorus FI27Q-X ponudio nam je više no ijedan drugi monitor koji je prošao kroz naš testni laboratorij. Fluidnost akcije apsolutno je besprijekorna, a oštrina pokretnih elemenata takva da nema baš nikakve potrebe posezati za tehnologijom koja pozadinsko osvjetljenje prebacuje u stroboskopski način rada – Aorus ju u OSD-u naziva Aim Stabilizer. Dodatni razlog da izbjegavate Aim Stabilizer jest to što smanjuje svjetlinu slike i onemogućuje korištenje adaptivne sinkronizacije.

Nešto deblji profil valja pripisati ugrađenom napajanju. Radi se o prihvatljivom kompromisu, jer to znači da ne moramo tražiti mjesto za vanjsku “ciglicu”

Iako nazivno podržava AMD-ov FreeSync, Aorusov monitor Nvidijine grafičke kartice uredno prepoznaju kao G-Sync kompatibilan, stoga i njihovi vlasnici mogu uživati u svim blagodatima adaptivne sinkronizacije i igranja bez trzanja i “kidanja” ekrana.

Zaista izvanredno iskustvo igranja zaokruženo je impresivno niskim input lagom. Naša kamera, kojom smo snimali ekran u 1.200 FPS, pokazala nam je prosječni input lag od samo 7,92 milisekunde, uz minimalnu vrijednost od 4,17 ms i zabilježeni maksimum od 10,83 ms. Prevedeno, FI27Q-X dovoljno je brz i “odazivan” da se njime bez ustručavanja mogu poslužiti esports profesionalci.

Zamaman prikaz

Izmjereni gamut - pokrivenost glavnih prostora boja

No nije ovo samo monitor za najzagriženije igrače. Aorus FI27Q-X pokazuje se prilično impresivnim i kad je u pitanju sama kvaliteta prikaza. Kolorimetar ukazuje da pokrivenost sRGB prostora boja dobrano nadilazi 100%, ali i kako je pokriveno 100% Adobe RGB prostora boja te 95% DCI-P3 prostora. Gamma krivulja na tvorničkim postavkama (u OSD-u je odabrana opcija “Gamma 3”) savršeno prati referentnu krivulju i pokazuje željenu vrijednost od 2,2. Raspon svjetline kreće se od 42,2 do 441 cd/m2, a statični kontrast ima vrijednost od oko 910:1, što je očekivan rezultat za IPS panel. Preciznost boja zadivljujuća je. Izmjerili smo prosječni ΔE od 1,0, uz minimalni ΔE 0,49 i maksimalni 1,95. To su rezultati kakvih se ne bi posramili profesionalni grafički monitori. Pozadinsko osvjetljenje ni na jednom dijelu ekrana ne odstupa više od 9% od najviše izmjerene vrijednosti za odabranu svjetlinu, što znači da ljudsko oko ne može uočiti neravnomjernosti u njegovoj distribuciji. Uniformnost boja jedini je aspekt ekranskog prikaza koji bi mogao biti bolji; kod viših svjetlina zabilježili smo odstupanja od ΔE 5,4 na desnoj polovici ekrana. Pri nižim svjetlinama odstupanje pada ispod ΔE 3. To još uvijek nisu zabrinjavajuće vrijednosti, niti vrijednosti koje će vam na ikoji način utjecati na uživanje u prikazu Aorusova monitora, ali ako se bavite profesionalnom montažom videa ili obradom fotografija, mogle bi vas obeshrabriti od razmatranja ovog modela.

Praktički savršena izmjerena gamma

Kako dobiti najbolji prikaz koji Aorus FI27Q-X može ponuditi, a bez hardverske kalibracije? Vrlo jednostavno – kad ga prvi put uključite, samo smanjite svjetlinu na 50 (izbornik Picture > Standard > Brightness). Time ćete spustiti stvarnu svjetlinu na oko 250 cd/m2, s tvorničkih 290 cd/m2. Temperatura bijele boje “iz kutije” dobro je namještena te se kreće oko 6.600 K. Druge opcije ne treba dirati, niti je potrebno posezati za nekim drugim tvorničkim profilom slike.

Aorus je s ovim monitorom odradio sjajan posao. Uvjerljive je konstrukcije, izvrsnog prikaza, fenomenalnih performansi u igrama te nudi preko nekoliko korisnih dodatnih funkcija, kakve se kod konkurentskih modela uglavnom ne viđaju. Ovo je trenutačno jedan od najboljih monitora za igranje na tržištu, a ujedno i jedan od ponajboljih 27-inčnih modela. Sva ta odličnost koštat će vas oko 5.500 kuna, za koliko se FI27Q-X trenutačno prodaje u Njemačkoj (najpovoljniju cijenu potražite na Idealo.de), stoga se definitivno ne radi o uređaju za svačiji džep. Međutim, tko ima i može – neće požaliti.

OSD i aplikacija OSD Sidekick Namještanje postavki monitora izvedivo je na dva načina: pomoću četverosmjernog joysticka, smještenog na donju stranu ekrana, ili pomoću programa OSD Sidekick. Kako bi OSD Sidekick funkcionirao, monitor mora biti povezan s računalom preko priloženog USB kabela. USB konekcija nužna je i za rad stražnjeg RGB osvjetljenja. Za detaljnije namještanje postavki praktičnije je koristiti OSD Sidekick, jer nam on omogućuje da taj posao obavljamo pomoću miša. Fizičke kontrole zgodnije su za brzi pristup funkcijama poput odabira videoulaza, glasnoće zvuka i drugih; OSD nam dozvoljava da sami odaberemo koje ćemo opcije otvarati pomicanjem joysticka u nekom od četiri smjera. Sam OSD, a samim time i aplikacija OSD Sidekick, vrvi opcijama. Osim što možemo namještati uobičajene stvari, poput svjetline, kontrasta, oštrine, gamme, saturacije, temperature boja i razine overdrivea (tehnologija za ubrzanje tranzicija piksela), tu su mnogi korisni dodaci, poput brojnih tvorničkih profila slike (Standard, FPS, RTS/RPG, Movie, Reader, sRGB te tri profila Custom, koje u cijelosti konfiguriramo sami), filtera plave svjetlosti i mogućnosti prikaza slike u slici (PiP) te slike pored slike (PbP). Potonje je korisno kad na monitor istodobno spojimo dva izvora signala (stolno i prijenosno računalo, primjerice). U PiP i PbP načinu rada u OSD-u možemo odabrati koje će računalo slati zvuk na monitorov 3,5-milimetarski izlaz za slušalice. Aplikacija OSD Sidekick sadrži iznimno korisnu sekciju Hot Keys, gdje promjene željenih postavki monitora možemo vezati uz proizvoljne tipkovničke kratice, kako bismo ih mijenjali bez prčkanja po izbornicima. Tu su i kojekakvi dodaci namijenjeni igračima, poput virtualnih nišana (nekoliko ih je ponuđenih, a možemo nacrtati i vlastite), tajmera i takozvanog Dashboarda – prikaza podataka o sustavu, poput temperature i takta centralnog i grafičkog procesora, brzine ventilatora i sličnog. Sjajno!