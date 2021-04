SteelSeries Aerox 3 Wireless - Ultralak, ultraizdržljiv

Novi bežični miš u SteelSeriesovoj ponudi stvoren je za ljubitelje FPS-ova, kojima može ponuditi solidne performanse, dobru ergonomiju i izvrsnu kvalitetu izrade, no to će skupo naplatiti

Specifikacije Tip senzora Optički (TrueMove Air, 18.000 DPI) Dimenzije 120,55 x 57,91 x 21,53 mm Masa 66 grama Broj tipki 6 Vrsta priključka USB bežični adapter, Bluetooth 5.0, USB Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

SteelSeriesovi popularni miševi iz linije Rival nedavno su dobili svoje ultralake varijante – Aerox – a najzanimljivija od njih nedvojbeno je Aerox 3 Wireless. Taj ultralaki miš može se povezati s više uređaja istodobno, a namijenjen je zaljubljenicima u pucačke igre, kojima može ponuditi iznimno dugu autonomiju, vrhunsku kvalitetu izrade i vrlo dobre performanse.

Aerox 3 Wireless oblik je posudio od Rivala 3, a zahvaljujući rupicama raspoređenim po gotovo čitavom kućištu, težak je svega 66 grama

Aerox 3 Wireless relativno je malen, simetričan miš, prilagođen igračima koji miševe drže desnom rukom. Njegovo je kućište načinjeno od vrlo kvalitetne plastike, i gotovo identično onom koje koristi SteelSeries Rival 3, uz jednu ključnu razliku – na ovom se mišu nalazi preko nekoliko rupa u obliku romba, zahvaljujući kojima glodavac teži svega 66 grama. Aerox 3 Wireless idealno je držati vršcima prstiju, no igrači s manjim šakama mogli bi se provući naslanjajući na njega čitav dan. Miš ima vrlo dobro postavljen centar mase, te u šaci stoji vrlo stabilno čak i kad ga podižemo s podloge. Za stabilnost u ruci zaslužne su i vrlo dobre, lagano udubljene bočne stranice.

Miš je načinjen od izvrsne plastike i sastavljen vrlo dobro, pa ne škripi, ne krcka, i u rukama djeluje uvjerljivo

Na lijevoj strani miša nalaze se dvije dodatne tipke uobičajene namjene (naprijed i natrag), a jedna je dodatna tipka smještena izravno ispod kotačića. Toj je tipki pretpostavljena funkcija izmjene osjetljivosti senzora. Svim tipkama na mišu funkcije možemo mijenjati u službenom driveru, gdje se možemo igrati i postavljanjem korisničkih profila, snimanjem makro naredbi i podešavanjem parametara senzora. Na istome mjestu možemo se igrati trozonskim RGB osvjetljenjem, koje izvire iz unutrašnjosti miša i ukrašava njegov donji rub.

Aerox 3 Wireless s računalom se može povezati preko 2,4 GHz Wi-Fi modula ili Bluetootha 5.0. Između Bluetootha i Wi-Fi povezivosti prebacujemo se pomoću kliznog prekidača na donjoj strani miša, koji služi i isključivanju uređaja kad ga ne koristimo, što poboljšava trajnost ionako impresivne baterije, s deklariranom autonomijom od 80 sati u Wi-Fi načinu rada, odnosno čak 200 sati ako miša koristimo samo s Bluetooth uređajima.

U unutrašnjosti Aeroxa 3 Wireless nalazi se optički senzor TrueMove Air, proizveden u suradnji s tvrtkom PixArt. Radi se o senzoru temeljenom na modelu 3335, maksimalne razlučivosti od 18.000 DPI, sposobnom prepoznati ubrzanja od 40G i brzine od 10,16 m/s. Prosječan smrtnik te brzine ne može postići, no vrijedi spomenuti kako miš nije imao problema s praćenjem ubrzanja i brzina kad smo ga provlačili kroz uobičajenu kombinaciju testova u omiljenim igrama i softveru MouseTester, te kako ne pokazuje znakove umjetne akceleracije ili umjetnog zaglađivanja pokreta.

Bočne stranice miša nemaju dodatne gripove no lagano su udubljene, i u kombinaciji s dobro pogođenim centrom mase, osiguravaju vrlo dobru stabilnost pri podizanju miša

Iako se u subjektivnim testovima pokazao vrlo pouzdanim, miš ima određene probleme, koji su vjerojatno uzrokovani tvrtkinim softverskim rješenjima, i u budućnosti mogu biti ispravljeni. Konkretnije, frekvencija uzorkovanja USB porta nestabilna je, i nije ju moguće podešavati, iako to driver daje naslutiti. Testovi pokazuju i određene nepravilnosti u postavkama razlučivosti. Odstupanja u postavkama DPI-ja penju se i do 10% – postavljenih 800 DPI u stvarnosti iznosi oko 878 DPI – a izraženija su na nižim vrijednostima. To ne znači da će miš biti nepouzdan, no zahtijeva određenu prilagodbu u odnosu na osjetljivosti na drugim miševima.

Već poznat nam SteelSeries Engine omogućuje podešavanje gotovo svega što bismo očekivali, no postavke polling ratea iz nekog razloga miš ne prihvaća

Rezultati testiranja MouseTesterom

Za testiranje miševa koristimo softver MouseTester. Taj nam softver omogućuje da pronađemo eventualne nedostatke u komunikaciji miša s računalom zbog kojih bismo mogli imati problema u igrama. Fokusiramo se na očitavanje brzih pomaka, stabilnost veze s računalom i potencijalne probleme u preciznosti koji se manifestiraju kroz jittering i umjetno poravnavanje kursora.

Rezultate testiranja miša SteelSeries Aerox 3 Wireless pogledajte ispod.

Grafikon iznad prikazuje stabilnost veze miša s računalom. U idealnom slučaju, linija će na svim postavkama biti ravna. Eventualne nepravilnosti negativno utječu na odaziv i smanjuju pouzdanost miša.

SteelSeries Aerox 3 Wireless na svim dostupnim frekvencijama pokazuje određene nepravilnosti. One su dovoljno male da ih za vrijeme igre nismo osjetili, no jasno je da su prisutne. Problemi su nešto izraženiji kod brzih pomaka, kada softver za ispitivanje bilježi na trenutke vrlo velika odstupanja.

Grafikon iznad prikazuje stabilnost praćenja brzih pokreta i maksimalnu brzinu koju senzor može registrirati. U idealnom slučaju prikazana linija bit će bez velikih nepravilnosti. Suvremeni senzori najčešće mogu prepoznati brzine mnogo više od onih koje mogu ostvariti obični smrtnici poput nas, koji u svojim testiranjima rijetko prelazimo vrijednost od 3,5 m/s.

SteelSeries Aerox 3 Wireless, zahvaljujući vrlo dobrom optičkom senzoru, pokrete svih brzina prati besprijekorno. Koliko god se trudili, nismo ga uspjeli natjerati da prestane raditi, što znači da korisnici prosječno brzih ruku mogu očekivati slične rezultate.

Slično brzini, moderni senzori sposobni su pratiti mnogo veća ubrzanja od onih koje može ostvariti ljudska ruka. U idealnom slučaju, graf iznad prikazuje pravilnu uspravnu liniju bez neočekivanih prekida.

Za vrijeme testiranja, SteelSeries Aerox 3 Wireless ubrzanje je pratio uredno i bez nepravilnosti.

Takozvani Paint Test omogućuje nam da provjerimo prisutnost jitteringa i saznamo koristi li miš umjetno zaglađivanje pokreta. Ove dvije stvari, kad su prisutne, negativno utječu na preciznost, što posebno smeta za vrijeme igranja strateških i pucačkih igara u kojima precizni i brzi pomaci imaju najveću vrijednost. Jittering se manifestira kroz izrazito nepravilne i grbave linije, dok se smoothing prepoznaje po savršeno ravnim linijama koje djeluju kao da smo ih crtali uz pomoć ravnala.

SteelSeries Aerox 3 Wireless ovaj je test prošao s vrlo dobrom ocjenom. Miš ne pokazuje znakove neželjenog smoothinga, a jittering se pojavljuje tek na vrlo visokim razlučivostima senzora. Manji znakovi na 3.200 DPI, a ozbiljniji od 6.400 DPI nadalje.

Zaključak

SteelSeries Aerox 3 Wireless još je jedan vrlo dobar miš iz tvrtkine ponude. Sitni nedostaci koje smo spomenuli ne umanjuju njegovu vrijednost, no usprkos solidnim dojmovima koje je na nas ostavio, njegova cijena neugodno nas je iznenadila. Naime, miš u slobodnoj prodaji košta čak 110 eura, što je skupo čak i za svestrane bežične miševe poput ovog.