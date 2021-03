Lenovo Tab P11 i P11 Pro - Metalni produktivni dvojac

Krajem prošle i početkom ove godine, Lenovo je na tržište izbacio dva tableta sličnih dimenzija i imena, no drastično različite cijene. Tab P11 i P11 Pro stigli su na test pa smo dobili priliku provjeriti u čemu se razlikuju i koliko su dobri u praksi

specifikacije - lenovo tab p11 pro Ekran 11,5", 2.560×1.600, OLED, HDR10, 500 nita Procesor Qualcomm Snapdragon 730G Radna memorija 6 GB Flash memorija 128 GB + micro SD Stražnje kamere 13 MP + 5 MP (široki kut) Prednje kamere 8 MP + IR Povezivost Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

WWAN LTE Baterija 8.600 mAh + brzo punjenje (20 W) Dimenzije i masa 264 × 171 × 7 mm, 485 g Dodatno USB-C 3.2 Gen2, LTE modem, biometrijska kamera, senzor otiska prsta, stalak, tipkovnica i aktivna olovka u pakiranju Jamstvo 2 godine

Stariji, i ujedno skuplji, od dva tableta je model P11 Pro, najavljen na ljeto prošle godine, s tržišnom dostupnošću od prosinca. Riječ je o 11,5-inčnom tabletu koji je opremljen OLED ekranom razlučivosti 2.560×1.600 točaka, odnosno, omjerom stranica 16:10. Uređaj se na domaćem tržištu ne isporučuje samostalno, već u kombinaciji s vrlo bogatim setom dodataka – zaštitnim pokrovom poleđine, koji ujedno dublira i kao stalak, tipkovnicom i aktivnom olovkom. Taj set dodataka prati i poseban Desktop način rada sučelja, koji prilagođava sučelje tableta upravljanju s kursorom miša, odnosno, touchpada, i aplikacije pakira u prozore. U pakiranju su također i kvalitetni USB-C kabel, te 20-vatni adapter koji osigurava brzo punjenje baterije.

I pokrov i tipkovnica na metalno se robusno tijelo tableta fiksiraju preko snažnih magneta. Pritom treba napomenuti kako je predviđeno da kad tablet rabimo kao tablet, tipkovnicu moramo skinuti s njega, a ne preklopiti na drugu stranu. Raspored tipki na tipkovnici nije baš idealan u pogledu hrvatskih znakova, jer su tipke za njih manjih gabarita i kondenzirane s desne strane tipkovnice. Dodatni je problem to što Google još uvijek nije ispravio problem s ispisom slova “č”, koje se ispisuje u verzalu (dakle, veliko slovo), usprkos tome što nije aktivan niti Caps Lock niti je pritisnut Shift. Dapače, kada se aktivira neka od tih opcija, tada je “č” običnog formata. Softverski je zasigurno taj problem moguće zaobići, no naglašavamo da postoji na Googleovoj tipkovnici koja je standardna za ovaj uređaj.

Googleove aplikacije

Općenito, Android 10 na ovom je tabletu vrlo “čist”, odnosno, bez većih intervencija Lenova. Također se koristi hrpa Googleovih aplikacija, kao što je, primjerice, aplikacija Photos za pregledavanje snimljenih fotki i videa. Roditeljima će posebno biti zanimljiva podrška za Googleovu aplikaciju Kids Space, koja prilagođava sučelje tableta i dostupne sadržaje djeci.

Aktivna olovka koja stiže s uređajem izrađena je od aluminija i odlično je pogođenih dimenzija. Ima dvije fizičke tipke, plastični izmjenjivi vrh s 4.096 stupnjeva osjetljivosti te se puni preko USB-C konektora skrivenog iza gumenog čepa na vrhu. U praksi, nažalost, ne radi vrhunski u kombinaciji s tabletom. Pritisak na površinu ne može se ugoditi, i stječe se dojam da je binaran – ili preslab ili prejak, a osjećaj pri pisanju u kontekstu odziva olovke je osrednji. Ukratko, ako tražite tablet za ozbiljno hvatanje bilježaka, Appleovi uređaji i dalje nude značajno bolje iskustvo.

Kućište tableta impresionira kvalitetom izrade – definitivno imate dojam da u ruci držite premium uređaj. Na stražnjoj strani, u jednom od kutova, smještena je prilično izbočena kupola s dvije kamere – standardnom od 13 MP i širokokutnom od 5 MP. S prednje se strane nalazi selfie kamera od 8 MP, s mogućnošću IR snimanja i biometrijskom identifikacijom. Funkcija prepoznavanja radi solidno (identifikacija traje manje od sekunde), a kvaliteta kamera također je dosta pristojna. Valja napomenuti da je ta kamera postavljena na dulju stranicu tableta, pa se rabi kada tablet stoji horizontalno. Prijaviti se na uređaj moguće je preko senzora otiska prsta, integriranim u tipku za aktiviranje tableta, koja je ugrađena u jednu od kraćih stranica. Tik do te tipke, no na duljoj stranici tableta, smještene su tipke za podešavanje glasnoće. Uređaj se puni preko USB-C porta (koji je USB-C 3.2 Gen2, pa podržava i spajanje hubova i monitora), a ima i kombinirani utor za umetanje nano SIM kartice koja pogoni LTE modem, te microSD za proširivanje memorije.

Odlični zvučnici

Na kraćim stranicama tableta smješteni su zvučnici, ukupno četiri komada, jedni od boljih koje smo imali prilike čuti na takvom tipu uređaja. Odličan su par OLED ekranu razlučivosti 2.560×1600 točaka, maksimalne svjetline 500 nita, s podrškom za HDR10. S obzirom na takvu kombinaciju ekrana i zvučnika, Tab P11 Pro odlično je rješenje za uživanje u Netflixu i sličnim servisima. No, taj ekran, nažalost, ima ozbiljnu manu – zbog nekog razloga, vjerojatno zbog korištenja PenTile tipa ekrana, rubovi prijelaza su neobično nazubljeni, i samim time, mutnjikavi. PPI, odnosno, gustoća piksela, sasvim je dovoljna da se to ne bi trebalo događati, no svejedno se događa, zbog čega, iz perspektive zahtjevnijeg korisnika, ekran na P11 Pro izgleda manje oštro nego na ekranu razlučivosti 2.000×1.200 s upola jeftinijeg modela P11.

rezultati testiranja Lenovo Tab P11 Lenovo Tab P11 Pro PCMark Work 2.0 5.932 7.535 Computer Vision 3.228 3.993 Storage Score 9.770 13.633 3DMark Wild Life 375 730 Sling Shot Extreme OGL 1.164 2.433 Sling Shot Extreme Vulkan 1.100 2.299 Geekbench 5 Single Core 316 546 Multi Core 1.440 1.782 Compute 371 1.137 Trajanje baterije PCMark 9 h 31 min 10 h 17 min

Hardversku osnovu tableta čini Qualcommov 8-nanometarski SoC Snapdragon 730G, koji se sastoji od dvije 2,2-gigahercne Kryo 470 Gold jezgre, šest 1,8-gigahercnih Kryo 470 Silver jezgara, te grafike Adreno 618. Tu je još i 6 GB radne memorije i 128 GB flasha. S obzirom na korišteni SoC, performanse tableta su osrednje. Dobar dio unutrašnjosti zauzima baterija od 8.400 mAh, koja uređaju osigurava do 15 sati autonomije, odnosno, nešto više od 10 sati u našem testu.

I na kraju hladan tuš – cijena. Za P11 Pro potrebno je izdvojiti gotovo 6.000 kuna, što je neznatno manje u odnosu na cijenu LTE varijante Samsungova Galaxy Taba S7 – uređaja jednakog formata koji nudi 120-hercni ekran, osjetno brži SoC (Snapdragon 865+) i brže 45-vatno punjenje. Lenovov tablet ima samo dvije prednosti – čišći operacijski sustav, te se isporučuje s tipkovnicom (S7 stiže s aktivnom olovkom).

Pristupačniji manji brat

specifikacije - lenovo tab p11 Ekran 11”, 2.000×1.200, IPS, 400 nita Procesor Qualcomm Snapdragon 622 Radna memorija 4 GB Flash memorija 128 GB + micro SD Stražnje kamere 13 MP Prednje kamere 8 MP Povezivost Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0 Baterija 7.500 mAh + brzo punjenje (20 W) Dimenzije i masa 258 × 163 × 7,5 mm, 490 g Dodatno Podrška za aktivnu olovku, magnetsko spajanje stalka i tipkovnice Jamstvo 2 godine

U pomoć stiže znatno jeftiniji Tab P11, uređaj vrlo sličnih dimenzija (11”) i jednako odlične kvalitete izrade. Poleđina tableta nije posve metalna, već je trećina presvučena gumastom teksturom, što ne izgleda možda tak glamurozno, ali osigurava bolji grip kada se tablet drži u ruci. To je dosta bitno ako Tab P11 namjeravate davati djetetu u ruke. Na stražnjoj strani nalazi se jedna ispupčena leća kamere, unutar koje se nalazi senzor od 13 megapiksela. Iako ćete vjerojatno pomisliti da je riječ o jednakoj primarnoj kameri kao kod P11 Pro, ova je lošija, pogotovo u uvjetima nižeg osvjetljenja. S prednje strane, smještenu u širu stranicu uređaja, imamo kameru od 8 MP, koja također snima nešto lošije (s više šuma) u odnosu na kameru sa skupljeg uređaja. Raspored tipki na tijelu je jednak, samo što u ovom slučaju tipka za uključivanje nema senzor otiska prsta, pa je stoga izvučena prema van, kao i tipke za glasnoću. Zanimljivo je da softver nudi mogućnost autentifikacije na tablet s prednjom kamerom, no prepoznavanje traje dulje nego na P11 Pro, i manje točno. Ovaj uređaj nema LTE modem, no internu memoriju od 128 GB moguće je proširiti microSD karticom.

Kao što smo već spomenuli, ovaj tablet ima ekran razlučivosti Full HD, a tip panela je IPS. Iako panel nije vrhunski, izgleda prilično dobro uz maksimalnu svjetlinu od 400 nita. Na tablet je tvornički instaliran Netflix, pa je sukladno tome, podržana i reprodukcija FHD sadržaja. Konzumaciji sadržaja komplementaran je i zvučni sustav, koji se i u ovom slučaju sastoji od četiri zvučnika smještena na kraćim bočnim stranicama. Softverska strana priče jednaka je kao na snažnijem tabletu – minimalno modificiran Android, s hrpom Googleovih aplikacija, uključujući i one za djecu.

S ovim tabletom u pakiranju ne dolazi niti zaštitni pokrov, niti olovka, niti tipkovnica, no tu je USB-C kabel i 20-vatni adapter za brzo napajanje. Sâm USB-C konektor na laptopu je slabijih mogućnosti nego na jačem modelu – podržan je samo USB 2.0 standard, pa nema opcije spajanja vanjskih ekrana ili USB-C hubova. Iako olovke i tipkovnice u pakiranju nema, P11 zamišljen je da funkcionira s tim dodacima. Poput skupljeg modela, on ima magnetske prihvate za te dodatke.

Hardversku jezgru tableta čine kombinacija Qualcommova 11-nanometarskog SoC-a Snapdragon 662 i 4 GB radne memorije. Spomenuti čip ima četiri 2,3-gigahercne jezgre Kryo 260 Gold, te četiri 1,8-gigahercne Kryo 260 Silver, kao i Adreno 610 GPU. U pripadajućoj tablici možete vidjeti razlike između ovog i SoC-a iz P11 Pro. Iako multi-core CPU performanse ne kaskaju baš toliko, sasvim je druga situacija sa single-core performansama “velikih” CPU jezgri, te performansama grafike, koje su upola slabije nego na jačem modelu. Iako to ne znači da je uređaj u praksi spor, nemojte računati na ugodno igranje najzahtjevnijih naslova kao što je, primjerice, Fortnite. Baterija ima kapacitet od 7.500 mAh, što osigurava vrlo slično vrijeme autonomije kao kod P11 Pro – oko 15 sati ako gledamo filmove.

S obzirom na cijenu od oko 2.500 kuna, Tab P11 mnogo je konkurentnije pozicioniran na tržištu, jer nudi bolje specifikacije u odnosu na Samsungov Tab A7, iako rabi jednaki SoC – ima više memorije, veći ekran, bolje kamere, podršku za aktivnu olovku i zgodne opcionalne dodatke.

Lenovo Tab P11 Pro Vrlo dobre performanse

Kvaliteta konstrukcije

Dodaci u pakiranju

LTE modem

Izdržljiva baterija

OLED ekran

Odlični zvučnici

USB-C 3.2 Gen2

Biometrijska autentikacija

Minimalistički OS

Podrška za dodatne Googleove aplikacije (Kids Space)

Izdržljiva baterija Visoka cijena s obzirom na specifikacije

PenTile tip panela Dizajn i finiš 10 Performanse 8 Baterija 9 Kamere 8 Ekran 8 UKUPNI DOJAM 8