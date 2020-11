ASRock H470 Steel Legend - Ušminkana za igrače

specifikacije - ASRock H470 Steel Legend Čipset Intel H470 Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 2.933 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

2 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × M.2 NVMe/SATA x4 Gen3

1 x M.2 NVMe x4 Gen4 (samo s Rocket Lake procesorima) Mreža 1 × 2,5 Gb/s Realtek

Priprema za M2 WiFi/BT modul Audio Realtek ALC1200

Nahimic Audio Stražnji konektori 1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 1.4b

1 × DisplayPort 1.2

2 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 3.2 Gen2 (A i C)

2 × USB 2.0

5 × audio konektor

1 × optički out

Čipset H470 prvi je slabiji čipsetu za procesore s ležištem LGA-1200 u Intelovoj ponudi. U odnosu na Z490, H470 ne podržava overklokiranje K-procesora, podešavanje brzine memorije iznad 2.933 MHz, ima nešto manje PCIe kanala i manji broj teoretski iskoristivih USB 3.2 portova. Sukladno tome, nameće se kao rješenje za korisnike koji ne namjeravaju kupovati skuplje K procesore odnosno čak i ako ih kupe, ne namjeravaju ih overklokirati.

ASRock u svojoj ponudi ima četiri ploče temeljene na novom jeftinom čipsetu, a Steel Legend je najopremljenija. To prati i viša cijena, pa Steel Legend u ovom smislu zalazi u područje najpristupačnijih ploča s čipsetom Z490. Dodatna oprema koja stiže s pločom skromna je. Tu su dva SATA kabela, dodaci za instalaciju dva M.2 SSD-a te limić za konektore. Sâma je ploča vizualno dosta atraktivna. Krasi je zanimljiv maskirni uzorak na PCB-u, poveliki hladnjaci prirodne aluminijske boje, neobičan oblik desnog ruba koji je dodatno ukrašen RGB LED-icama. Još LED-ica nalazimo na hladnjaku čipseta gdje su osvjetljeni natpis Steel Legend i obod hladnjaka. Dodatne je LED trake moguće spojiti na sve skupa četiri interna konektora, od kojih polovica podržava starije 12-voltne trake, a dva naprednije 5-voltne.

Pristojno napajanje

Za dodatno se napajanje koristi 8-pinski i 4-pinski konektor, što je s obzirom na ograničenja čipseta posve nepotrebno. Na gornjem rubu su i dva konektora za spajanje ventilatora, a ploča nudi još pet komada na donjoj polovici PCB-a. Veliki aluminijski hladnjaci prekrivaju VR modul koji se sastoji prema ASRocku sastoji od 11 faza temeljenih na 50-amperskim DrMOS-ovima i 60 amperskim feritnim zavojnicama. U praksi pak vidimo da ploča ima 10 faza s DrMOS elementima te jednu fazu koja se sastoji od po dva low-side i high-side MOSFET-a koji su spojeni u paralelu. S napajanjem upravlja PWM kontroler ISL69269 kojeg ASRock rabi i na mnogo skupljim pločama. Najvjerojatniji raspored faza na kontroleru je 8+2+1 (vCore, VCCIO, VCCSA).

Ovu ploču testirali smo kada nam je na raspolaganju bio Core i9-10900K, vrlo brz, no energetski vrlo zahtjevan procesor. Kada se procesor koristi na tvorničkim postavkama koje poštuju njegov 125-vatni TDP, pod maksimalnim opterećenjem temperatura VR modula doseže prihvatljivih 78 °C bez ikakvog dodatnog hlađenja. Ako se pak otključa P2 Turbo takt procesora tako da trajanje nije ograničeno na tvorničkih 56 sekundi, procesor ima potrošnju od 250 W što kod punog opterećenja brzo dovodi VRM do temperature od 110 °C i automatskog smanjivanja takta zbog pregrijavanja. To se ovakvoj ploči ne može zamjeriti – ona jednostavno nije namijenjena korištenju ovako moćnog procesora.

Ploča podržava učitavanje XMP profila, no kako brzina memorija bržih od 2.933 (odnosno 2.666 u slučaju običnih 65-vatnih procesora) nije podržana, konfiguracija latencija za brže module ne funkcionira. Samim time, za postizanje optimalnih performansi memorije nerijetko je nužno ručno podešavati latencije što nije za svakoga.

Na desnom rubu ploče imamo dva USB 3.2 Gen1 porta, s tim da je jedan obični, a drugi tipa C. Interni USB-C konektori u pravilu su bržeg Gen2 tipa, no na jeftinijim pločama proizvođači često "podvaljuju" portove slabije brzine u ovom obliku. Na desnom rubu imamo još četiri zakrenuta SATA konektora, a dodatna dva uspravna su smještena na donji rub. Ploča također nudi dva interna USB-a 2.0 i još jedan USB 3.2 Gen1.

Za spajanje NVMe SSD-ova na raspolaganju na prvi pogled imamo tri utora, no zapravo su iskoristiva samo dva. Za taj treći neiskoristivi, koji nema ni pasivno hlađenje, navedeno je da će funkcionirati u kombinaciji s procesorima sljedeće generacije (Rocket Lake), te da će podržavati i NVMe Gen4 uređaje. U tom smislu, ploča će podržavati PCIe Gen4 i na primarnom PCIe utoru. Osim M.2 utora za SSD-ove, tu je jedan dedicirani utor za spajanje Wi-Fi/Bluetooth modula, bilo standardnog ili Intelovog CNVi. Od PCIe utora tu je primarni s metalnom košuljicom, dva malena x1 utora spojena na čipset te jedan fizički x16 utor koji je električki x4 i spojen na čipset.

Mrežno obdarena

right mark audio analyzer - performanse zvučne kartice Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,01, -0,04 Odličan Razina šuma, dB (A) -91,5 Vrlo dobar Dinamički raspon, dB (A) 91,5 Vrlo dobar THD, % 0,00725 Vrlo dobar THD + šum, dB (A) -79,2 Prosječan IMD + šum, % 0,011 Vrlo dobar Stereo crosstalk, dB -81,7 Vrlo dobar IMD na 10 kHz, % 0,010 Vrlo dobar Ukupna ocjena Vrlo dobar

Ponuda stražnjih konektora je solidna, iako se ne bi bunili da je broj USB portova veći. Ploča nudi dva USB-a 2.0, dva USB 3.2 Gen1, dva USB 3.2 Gen2 (A i C), po jedan HDMI i DisplayPort, kombinirani PS/2, mrežni konektor te pet analognih i jedan optički konektor integrirane zvučne kartice. Mrežni kontroler je Realtekov, no ne standardni 1-gigabitni već 2,5-gigabitni. Za zvuk se brine Realtekov čip ALC1200 više klase koji u mjerenju performansi s alatom RMAA bilježi prikladne, vrlo dobre rezultate. S pločom se isporučuje softver za optimizaciju odnosno prioritizaciju mrežnog prometa, kao i Nahimic Audio, softverski paket koji omogućava virtualizaciju zvuka u slušalicama, optimiziranje signala iz mikrofona, vizualiziranje izvora u igrama, i štošta drugo.

Crveni grafikon prikazuje rad na tvorničkim postavkama, a zeleni s uključenom funkcijom Base Frequency Boost

Baš kao i većina ostalih proizvođača ploča, tako i ASRock na svojim modelima nudi mogućnost otključavanja viših performansi procesora reprogramiranjem ograničenja Turbo moda. Ovu mogućnost ASRock naziva Base Frequency Boost, a ona omogućava procesorima da pod punim opterećenjem neograničeno dugo isporučuju više performanse, no nauštrb više potrošnje. Iako je BFB zamišljen da ubrza procesore koji ne podržavaju overklokiranje, funkcionirao je i s našim testnim i9-10900K. Na standardnim postavkama procesor povuče do takta od 4,7 GHz i potrošnje od 250 W, što traje 40-ak sekundi, nakon čega takt pada na 3,5 GHz, a potrošnja na 125 W. S BFB-om takt isprva pada na 4 GHz, a potrošnja na 167 W što traje oko 3 minute, da bi tek onda potrošnja pala na P1 razinu (125 W). Probali smo i ručno otključati ograničenja Turbo moda što također funkcionira, no s ovako moćnim procesorom vrlo brzo dolazi do pregrijavanja naponske jedinice ploče i pada frekvencije procesora.

Zbog ograničenja koja nameće čipset H470, ASRock H470 Steel Legend zasigurno nije najbolji izbor za korisnike koji iz svog hardvera za uloženi novac žele izvući maksimalne performanse overklokiranjem procesora ili memorije. S druge strane, u odnosu na Z490 ploče slične cijene, Steel Legend nudi višu razinu opreme, kvalitetniju elektroniku i kontrolere, sveobuhvatnije hlađenje i atraktivniji dizajn. To je zapravo čini boljim izborom za prosječnog korisnika, kojeg overklokiranje primarno ne zanima te ionako planira kupiti jeftiniji 65-vatni procesor.