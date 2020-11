Corsair 4000D Airflow - Provjetren i zatamnjen

specifikacije - corsair 4000D airflow Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 2 x 2,5”, 2 x 3,5”/2,5" Broj utora - maksimalno 4 × 2,5", 2 × 3,5"/2,5" Dimenzije 453 × 230 × 466 mm Podržana napajanja ATX, do 180 mm (s ugrađenim dodatnim kavezom za diskove) Podržane grafičke kartice Do 360 mm Podržana CPU hlađenja visina do 170 mm Ventilatori 2 x Corsair 120 mm DC, do 1.300 rpm Prednji konektori 1 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C Jamstvo 2 godine

Kad su nam iz Corsaira najavljivali kućišta iz serije 4000D, rekoše da su željeli stvoriti doista dobro best buy kućište u klasi midi-tower. Kao što možete i sami pretpostaviti, s obzirom na brojnu konkurenciju to nije baš jednostavan zadatak, a sad je vrijeme da provjerimo da li je Corsairovim dizajnerima to uspjelo za rukom.

Crna varijanta kućišta ima vrlo tamnu staklenu bočnu stranicu

Za početak pogledajmo kakve su varijante kućišta dostupne. Imamo 4000D Tempered Glass punom prednjom maskom i staklenom bočnom stranicom. Tu je 4000D Airflow kod kojeg je prednja maska perforirana radi boljeg usisa zraka, te 4000X RGB koje ima prednju masku od kaljenog stakla te se isporučuje s tri aRGB ventilatora i kontrolerom za upravljanje brzinom i osvjetljenjem ventilatora. Na račun dodatnih mogućnosti, model 4000X RGB je 50% skuplji u odnosu na modele 4000D za koje je potrebno izdvojiti 80 dolara na američkom tržištu. U njemačkim web trgovinama je potrebno izdvojiti jednak iznos, no u eurima, a kod nas možemo očekivati i nešto višu cijenu – recimo 700 kn. Sva tri modela dolaze u crnoj i bijeloj varijanti, s tim da se osim po boji kućišta ove varijante razlikuju i po izvedbi staklene bočne stranice – kod crnih kućišta je ona tamnije boje, dok je kod bijelih kućišta prozirnija. Nama je na test stiglo crno kućište u varijanti Airflow, a kod njega je ta bočna stranica dosta tamna – tamnija nego kod većine ostalih kućišta koja smo do sad imali prilike isprobati.

U sklopu pakiranja stiže kompleti različitih vijaka, desetak jednokratnih vezica za kabele te tri krupne čičak vezice

Od popratne opreme koja stiže s kućištem, imamo kutijicu u kojoj se nalaze različiti vijci crne boje, desetak jednokratnih vezica za uređivanje kabela te tri veće čičak vezice s Corsairovim logom i plastičnim obručem. Više o njima nešto kasnije. Tu je također i priručnik za uporabu – malena knjižica s uputama na nekoliko jezika. Bilo bi dobro da je većeg formata, no i ovo je prihvatljivo osim ako nemate problema s vidom.

Već je u startu jasno da ovo kućište krasi minimalistički industrijski dizajn kojeg karakteriziraju ravne plohe koje se spajaju pod pravim kutovima. Mrežasta metalna maska ima atraktivan trokutasti uzorak, a na plastični okvir fiksirana je pomoću mehanizma s klinovima koji je u posljednjih par godina dosta u trendu. Sukladno tome i lako se skida čime dobivamo pristup finom filtru za prašinu koji je također moguće vrlo lako izvaditi iz kućišta radi čišćenja. Na prednju masku možemo ugraditi do tri 120-milimetarska ili do dva 140-milimetarska ventilatora (ili ekvivalentne radijatore), a tvornički tu dolazi instaliran 120-milimetarski ventilator s DC regulacijom brzine koji je postavljen na sredinu maske kako bi tjerao zrak prema grafičkoj kartici. Još jedan ovakav ventilator nalazi se na stražnjem otvoru za izbacivanje zraka. Moguće je pomaknuti prema dole radi instalacije radijatora na krov kućišta, no nema mogućnosti ugradnje 140-milimetarskog modela.

Na krov kućišta mogu se ugraditi do dva 140-milimetarska ventilatora. Metalno kućište na gornjem dijelu ima rešetku jednakog trokutastog uzorka kao i s prednje strane, no isprva nije vidljiva jer je prekrivena s plastičnim filtrom za prašinu koji se za kućište drži preko magnetskih traka. Tu vidimo i zgodan detalj – žuto-zelenu gumenu etiketu s natpisom Corsair čija je praktična svrha lakše dizanje filtra od metalne podloge. Još ovakvih minimalnih žutih detalja nalazimo u obliku prstenova na vijcima koji osiguravaju bočne stranice, te u unutrašnjosti, na vijcima koji drže okvire za SATA SSD-ove. Na prednjem dijelu krova nalaze se kvadratična tipka za uključivanje računala koja svijetli bijelom bojom kada je računalo aktivno, USB 3.2 Gen1 port s poznatom žuto-zelenom plastikom, USB-C port, kombinirani (TRRS) konektor za slušalice te malena kvadratična tipka za resetiranje računala. Kao što vidimo, odabir vanjskih portova je dosta skroman, iako se Corsair odlučio za ubacivanje modernog USB-C porta koji na mnogim kućištima srednje i niže klase nije dostupan.

Pomalo je kontraverzan i TRRS konektor koji je inače uobičajen na laptopima i, sve manje, telefonima. Riječ je o konektoru koji kombinira stereo kanale i mikrofonski ulazni kanal. Na njega je moguće priključiti obične slušalice ili slušalice s mikrofonom koje imaju ovakav TRRS konektor, no nije moguće priključiti slušalice koje imaju odvojene izlazne i ulazne konektore. Koliko vam je to problem, procijenite sami, no većini korisnika po našoj procjeni neće smetati jer većina headsetova danas ionako ima TRRS konektor. Svega dva USB porta s druge strane bilježimo kao minus.

Bočne stranice kućišta osigurane su s parom vijaka sa zadebljanom glavom koji ostaju na stranici kada se odviju što je dobar trik. Ipak, oni zapravo i nisu apsolutno nužni jer stranice na mjestu drži praktični mehanizam s klinovima i čeljustima u koje ti klinovi sjedaju.

Donji dio kućišta kao i obično zauzima komora za napajanje. Ona je s gornje strane perforirana s onim poznatim trokutastim uzorkom kako bi mogli okrenuti napajanje tako da izvlači zrak iz računala. Komora ne zauzima punu dubinu kućišta već je s prednje strane otvorena kako bi bilo dovoljno mjesta za ugradnju dodatnih ventilatora ili velikog radijatora vodenog hlađenja. Unutar komore nalazi se kavez s dva nosača za diskove, a isti je moguće pomaknuti prema naprijed u slučaju da imate dulje napajanje. No, u tom slučaju nećete moći koristiti donji dio maske za montažu hlađenja – kućište je jednostavno preplitko za ovakve eskapade.

Nosač za ploču ima popriličan otvor ispod procesora, a i brojne otvore za provlačenje kabela sa stražnje strane ploče. Osim klasičnih vodoravnih otvora za kartice, opremljenih s vijcima sa zadebljanom glavom, 4000D nudi i dva okomita otvora, namijenjena ugradnji grafičkih kartica uz korištenje produžnog kabela radi boljeg vizualnog dojma. Maksimalna duljina grafičke kartice jest 360 mm, no tu se opet podrazumijeva da nećete koristiti radijatore na prednjem dijelu kućišta. No, gabariti su sasvim dovoljni za ugradnju monstruma kao što je novi RTX 3090.

Na suprotnoj strani kućišta vidimo da 4000D nudi dva nosača za SSD-ove, fiksirana na nosač matične ploče. Iste je moguće prebaciti na pokrov od napajanja ako vam to više odgovara. Prostora za sređivanje kabela ima poprilično, s tim da su kabeli od sâmog kućišta već tvornički sprovedeni u za to previđen plastični žlijeb koji ima i tri čičak vezice. Kao što smo već spomenuli, u pakiranju dolaze još tri ovakve vezice, no nije jasno gdje se mogu iskoristiti. Do spomenute plastičnog žlijeba nalazi se dublji otvor za provlačenje kabela i na njegovim rubovima postoje rube kroz koje se mogu provući vezice, no kad smo jednu probali ovako iskoristiti, izgledalo je dosta improvizirano. Vjerojatno je bolji pristup jednostavno iskoristiti jednokratne vezice koje su također u pakiranju.

Kućište smo isprobali s novom testnom konfiguracijom za ovu namjenu. Novom jer je stara ASRockova micro ATX ploča odlučila odbiti poslušnost, pa smo je zamijenili s Asusovom ROG Strix B550 u kombinaciji s Ryzenom 7 2700X, Antecovim zračnim hladnjakom i Asusovom ROG Strix RX 580 grafičkom karticom.

Temperaturu komponenti mjerili smo s ventilatorima na 50% i 100% vrtnje, a mjerena je i buka na razdaljini od 30 cm od prednje strane kućišta (ukoso, kao da nam kućište stoji s desne strane radnog stola). U mirovanju (dakle kad su svi ostali ventilatori tihi, razlika između ove dvije varijante tvornički ugrađenog hlađenja u pogledu buke je svega 1 dBA – buka naraste s 39 na 40 dBA. Nadalje, testirali smo zagrijavanje kad je s alatom OCCT maksimalno opterećen samo procesor, samo grafička kartica, pa onda u kombinaciji. Potonja varijanta opterećenja u praksi je vrlo rijetka, no svejedno nije loše vidjeti što se događa s temperaturama u ovom scenariju.

Rezultati - CPU maks. opterećenje Case FAN 50% Case FAN 100% CPU 78,4 °C 75,2 °C Takt 3,89 GHz 3,909 GHz Buka 44 dBA 44 dBA

rezultati - gpu maks. opterećenje Case FAN 50% Case FAN 100% GPU 70 °C 67 °C Takt 1.116 MHz 1.115 MHz Buka 43 dBA (GPU) 43 dBA (GPU)

rezultati - cpu + gpu maks. opterećenje Case FAN 50% Case FAN 100% CPU 84,8 °C 81 °C Takt 3,83 GHz 3,872 GHz GPU 71 °C 68 °C Takt 1.104 MHz 1.110 MHz Buka 46 dBA 46 dBA

*testirano s Ryzen 7 2700X, ROG Strix RX 580 8 GB OC, Asus ROG Strix B550-F Gaming

Već u startu je jasno da za većinu korisnika nema baš smisla stišavati ventilatore kućišta. Razlika u temperaturama procesora i grafike je 3 ili više stupnja, dočim oni nisu dovoljno bučni da bi utjecali na buku koju generira rashladni sustav komponenti. S obzirom da smo morali promijeniti matičnu ploču, nažalost nemamo reference za temperaturu procesora, no kad je riječ o temperaturi grafičke kartice, 4000D Airflow se ponaša odlično – 67 °C za posve opterećen GPU je za tri stupnja niže od najboljeg kućišta koje smo isprobali u posljednjih godinu dana. Temperatura procesora sasvim je pristojna kada je samo on opterećen, no postaje grdo u scenariju kada su opterećeni i procesor i kartica. Moramo priznati da smo se i sami začudili razlici, to brojke su takve kakve jesu. Zasigurno bi puno pomoglo da se ispred procesora na maski također nalazi ventilator koji bi uvlačio svježi zrak i bacao ga na ventilator CPU hladnjaka.

Iako 4000D Airflow zasigurno ne možemo nazvati najisplativijim kućištem ikad, nudi dobru vrijednost za uložen novac. Kvalitetno je izrađeno, lako se sklapa i nudi hrpu opcija za konfiguraciju hlađenja, kao i vrlo dobre performanse zahvaljujući perforiranoj prednjoj strani. Iako bi voljeli da se s gornje strane nalaze tri umjesto dva USB-a, a da je staklena bočna stranica na ovom crnom modelu malo nešto svjetlija, 4000D Airlflow možemo mirne duše preporučiti.