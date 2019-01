ASUS ROG Ryujin 360 - Ultimativna vodenjača za ROG ekipu

specifikacije Podržane platforme Intel LGA-115x/1366/2011/2066

AMD Socket AM4, Socket TR4 Dimenzije radijatora 394 × 121 × 27 mm / aluminij Dimenzije 100 × 100 × 70 mm / bakar Ventilatori 3 × Noctua iPPC 2000 PWM 120 mm, 450 do 2.000 rpm Jamstvo 3 godine

S manjim smo se modelima Ryujin i Ryuo 240, Asusovih AIO vodenih hladnjaka upoznali prošli mjesec i zaključili kako je riječ o zanimljivim i moćnim uređajima. Ovaj mjesec u lab je sletio Ryujin 360, najjači model iz serije koji je namijenjen hlađenju high-end procesora i stane samo u najveća kućišta. I njega krase neki zanimljivi elementi, kao i manje modele koji ga zapravo izdvajaju iz mase i čine ga zanimljivim.

Glavna je razlika između modela Ryujin 240 i 360 u širini radijatora. Kako i brojke sugeriraju, jedan je 240-milimetarski, a drugi 360-milimetarski. Na veći tako stanu dva ventilatora više, tj. njih ukupno šest za najzahtjevnije zadaće.

Asus uz Ryujina 360 isporučuje tri ventilatora, a to su Noctua NF-F12, industrialPPC 2000 PWM modeli koji slove za jedne od najkvalitetnijih 120-milimetarskih ventilatora. Ti modeli imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 450 i 2.000 okretaja u minuti (PWM), te certifikat IP52 zaštite od prašine i tekućina. Maksimalni je statički pritisak 3.94 mmH2O idealan za primjenu uz radijatore i slične tipove hladnjaka, uz visok protok zraka od 121.8 CFM-a. Uvjetna mana im je nešto povišena buka koju stvaraju, a mi smo izmjerili 52 dB.

Maksimiziranje toplinskog potencijala

Na 360-milimetarski radijator fiksno su spojene opletene gumene cijevi dužine 400 milimetara, što je dovoljno i za veća kućišta. Te su cijevi na kućište pumpe i bloka spojene kutnim, pomičnim spojnicama pa je olakšana prilagodba, tj. orijentacija bloka na socketu procesora.

Sklop s blokom i pumpom identičan je kao i kod modela Ryujin 240. Na vrhu se nalazi OLED ekran dijagonale 1,77 inča, do kojega je RGB LED traka. Ispod njega je mali 40-milimetarski ventilator koji pomaže u hlađenju VRM jedinice, tj. njenih hladnjaka. Znamo koliko je bitno adekvatno hladiti VRM, pogotovo pri upotrebi AIO sustava, pa je ovo dobrodošao dodatak, unatoč činjenici kako baš i nije tih – pri visokih 4.800 okretaja u minuti proizvodi izmjerenih 54 dB.

Ispod ventilatora nalaze se vodena pumpa i bakrena baza, a sve zajedno, dio je prepoznatljiva Asetekovog dizajna. Činjenica da su oni stvarni proizvođač ovog hladnjaka znači i da je instalacija jednostavna te kako su podržani svi današnji desktop socketi, uključujući i one za najjače procesore – LGA2011-V3 i TR4.

Na vrhu se baze i kod ovog hladnjaka dodatno postavlja priloženi plastični poklopac, koji ima prozirni dio ispod kojeg dolazi OLED ekran, a po dijagonali su prorezi za RGB LED-ice s baze. Njegova je uloga estetska, ali nije zaboravljeno ni to da mora propuštati zrak pa na bokovima ima rešetkast dizajn.

Bakreni vodeni blok dimenzija je 100 x 100 x 70 milimetara i pravilno nasjeda na procesor. Vodena pumpa iznad njega jedna je iz Asetekova asortimana. Na kućištu baze nalazimo dva 4-pinska konektora za ventilatore, jedan SATA Power za napajanje i jedan interni USB 2.0 konektor za komunikaciju.

OLED ekran na vrhu baze služi za prikaz animacije ROG logoa, ili personalizirane gifove i tekst. Uz to, OLED može prikazivati i frekvenciju procesora, napon, temperaturu, ali i različite animacije protoka vode, u ovisnosti kako podesimo LiveDash softver. Dijagonalno smještena RGB LED traka kompatibilna je sa softverom AURA Sync.

Kao i prilikom testa Ryujina 240, i 360-tku smo isprobali na tri platforme, i to s procesorima na tvorničkim postavkama, kao i prilikom overklokinga. Koristili smo tako Gigabyteovu X470 Aorus Gaming 7 WiFi ploču s procesorom Ryzen 7 2700X (standardni takt i overklokiran na 4.3 GHz), zatim Gigabyteovu Aorus Gaming ploču X399 i procesor Ryzen Threadripper 1920X (standardni takt i overklokiran na 4.0 GHz), te za kraj Gigabyteovu ploču Z370 Aorus Ultra Gaming i procesor Core i7-8700K (standardni takt i overklokiran na 4.7 GHz (Core Enhancement)).

Performanse hladnjaka su, kao što grafikon pokazuje, izjednačene s 240 modelima, kada su u pitanju procesori 2700X i 8700K, i on svoj pravi potencijal pokazuje tek kod high-end desktop platforme tj. procesora 1920X. Tek tada ima smisla višak površine njegova radijatora i dodatni ventilator. Razina buke pritom je ista kao i kod Ryujina 240, gdje je najčujniji zapravo maleni VRM ventilator.

Ryujin 360 tako je moćan hladnjak, koji nema smisla nabavljati za procesore srednjeg tržišnog segmenta, već samo za one najjače. U prilog tome ide i iznimno visoka cijena po kojoj se prodaje. No, visoke performanse, kvaliteta izrade, inovativnost i kompatibilnost, Ryujin 360 čine dobrim izborom za sve one koji si ga mogu priuštiti.