ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB - Vrlo posebna vodenjača

U proteklih nekoliko godina testirali smo velik broj Asusovih vodenih hlađenja iz svih cjenovnih segmenata. U pravilu se radilo o kvalitetno dizajniranim i sposobnim komadima hardvera, a ponajviše smo uočili velik broj inovacija, poput ventilatora s magnetskim konektorima, maksimalno pojednostavljenog načina instalacije te korištenja naprednih LCD ekrana. Sve to ističemo upravo zato što nova, četvrta generacija jednog od najnaprednijih modela Ryuo ide još jedan korak dalje: donosi još veći, zakrivljeni LCD, u kombinaciji s impresivnim dimenzijama i ponekim nesvakidašnjim detaljem.