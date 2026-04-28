ViewSonic VA3208-4K-HD - Asketski 4K

Tržišni segment jeftinih 32-inčnih 4K monitora obiluje modelima koji se međusobno razlikuju tek u detaljima. Radi se o kategoriji u kojoj kupac gotovo uvijek pristaje na kompromise, poput izostanka USB-C ulaza i USB huba, ili ograničenosti na frekvenciju osvježavanja od danas sve teže probavljivih 60 Hz. Primarni motiv za odabir takvih modela jest cijena, i tu je ViewSonicov model VA3208-4K-HD pomalo čudno pozicioniran. U hrvatskoj maloprodaji dostupan je za 389 eura, što ga čini skupljim od nekih konkurentskih monitora sličnih specifikacija, ali i nekolicine modela koji na papiru djeluju privlačnije, zbog naprednije ergonomije i više frekvencije osvježavanja. U kategoriji u kojoj je cijena primarni argument, takve su razlike bitne.