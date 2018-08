Asus ROG Strix X470-F Gaming - Brza iz kutije

Za one kojima su modeli CrossHair preskupi, a svejedno žele udomiti Ryzen na bolju ploču Asus je pripremio modele s oznakom ROG Strix

specifikacije Čipset AMD X470 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.600 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

3 x PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 2.0 x2 Mreža 1 x GbE Intel I211AT Audio ROG SupremeFX S1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x LAN (RJ45)

1 x HDMI 2.0

1 x USB-C 3.1 Gen1

2 x USB 3.1 Gen2

5 x USB 3.1 Gen1

5 x audio konektor

1 x optički SPDIF

Ploče ROG Strix u Asusovoj su se ponudi smjestile negdje pri sredini ponude namijenjene igračima i entuzijastima. U kontekstu Ryzena, tu je model ROG Strix X470-F Gaming, koji je namijenjen korisnicima koji si ne mogu priuštiti jače ploče ROG CrossHair. Od dodatne opreme s pločom stižu četiri crna SATA kabela, set jednokratnih vezica za kabele, SLI mostić, produžni kabeli za spajanje LED traka, set naljepnica ROG tematike, kartonska oznaka za vrata, kupon za 20-postotni popust pri kupnji opletenih kabela za napajanje, a tu su i priručnik te DVD sa softverom. Kod ploča ROG softverski je paket ojačan aplikacijama Sonic Studio III, Sonic Radar III, RAMcache II, Gamefirst IV i Overwolf.

Primijetili ste vjerojatno da u dodatnoj opremi nismo naveli pločicu za konektore. To je zato što je ona tvornički ugrađena na ploču. Tu nalazimo PS/2 port, DisplayPort i HDMI za vlasnike APU-ova, pet USB-a 3.1 Gen1 tipa A, jedan USB 3.1 Gen1 tipa C, dva USB-a 3.1 Gen2, mrežni port iza kojeg se nalazi Intelov kontroler, te pet analognih i jedan digitalni optički konektor zvučne kartice SupremeFX. Ta kartica temeljena je na trenutačno najmodernijem Realtekovom kodeku S1220A (Asusova varijanta), no ipak nema dedicirani vanjski DAC kao što je slučaj na još skupljim rješenjima. Iznutra Strixica nudi još dva USB 2.0 porta te po jedan USB 3.1 Gen1 i Gen2 USB-C port.

rezultati testiranja Cibench R15 Single-core 178 Multi-core 1.847 PCMark 10 Digital Content Creation 9.234 Igre @ 1080p For Honor / Ultra 189 Total War: Warhammer / Ultra 109

Obilnost vrijedi i kad je riječ o hlađenju – na raspolaganju nam je sedam konektora za ventilatore, s time da su dva namijenjena visokom opterećenju. Tu je i konektor za spajanje vanjske temperaturne sonde, ako kome zatreba. Za napajanje procesora brine se 10-fazni VRM, hlađen pristojno velikim hladnjacima. Temperature koje doseže ovaj sklop nešto su više od očekivanja (81 °C za otkrivene zavojnice, 73 °C za hladnjak), no sve sjeda na svoje mjesto ako znamo da iz nekog razloga ova ploča procesor čak i pod punim opterećenjem tjera na 4,1 GHz, uz napon od 1,38 V. Drugim riječima, procesor je tvornički blago overklokiran, ali i solidno napucan strujom. Razlika u taktu vidljiva je i u nekim testovima.

Visoko zagrijavanje naponskog modula postaje jasnije ako usporedimo njegovu konfiguraciju sa skupljom pločom CrossHair VII Hero. Na njoj se za napajanje procesora brine sklop pogonjen poznatim Asusovim Digi+ kontrolerom (preimenovani ASP1405I) koji upravlja ukupno s 5+2 faze. Iza 5 faza nalaze se doubleri koji omogućavaju kontroleru da opterećenje rasporedi na dvostruko veći broj MOSFET-ova (u ovom slučaju 10 IR3555) dok se iza preostale dvije, koje napajaju SoC dio procesora, nalaze IR3555 MOSFET-ovi. Dakle u konačnici imamo 12 faza.

Strix pak ima isti kontroler, no koji upravlja s 6+2 faze. Iza primarnih šest faza nalaze se IR3555 MOSFET-ovi dok su na dvije sekundarne faze prvo spojeni doubleri, pa onda na njih četiri IR3555 MOSFET-a. Drugim riječima, Strix ima bolje rješeno napajanje SoC dijela procesora, a CrossHair CPU dijela procesora. Kako smo obje ploče testirali s Ryzenom 2700X koji ima osam jezgri, a nema integriranu grafiku (koja se napaja iz SoC dijela čipa), Strix se pokazao lošije.

Ploča je samim time bolje optimizirana za Ryzen APU nego za Ryzen CPU što prema našem sudu nije baš smisleno budući da je riječ o relativno skupoj ploči koju će malo tko koristiti s APU-om. S druge strane, šest IR3555 MOSFET-ova je vrlo solidno rješenje za normalno overklokiranje (dakle zrakom ili vodom) Ryzen procesora, čak i onih osmerojezgrenih.

Kad je riječ o PCIe utorima, Strix se nema čega sramiti – nudi tri PCIe x16 konektora, od kojih su dva primarna oklopljena i spojena na PCIe 3.0 kontroler u procesoru, a treći veći utor, uz tri malena, spojen je na PCIe 2.0 kontroler u čipsetu. Ploča samim time podržava SLI i CrossFire. Situacija s M.2 SSD-ovima je prihvatljiva – na raspolaganju su nam dva porta, s time da je samo primarni, smješten iznad prvog PCIe konektora, spojen na PCIe 3.0 kontroler u procesoru i prekriven hladnjakom, a sekundarni konektor koristi dvije PCIe 2.0 stazice čipseta. Imajte na umu da na web stranici proizvođača stoji da sekundarni M.2 utor ima PCIe 3.0 x2 povezivost, no to jednostavno nije točno jer nema od kud dobiti te kanale bez da ih krade od grafike. S druge strane naznačeno je da korištenjem drugog M.2 utora u PCIe modu gubi mogućnost korištenja dva PCIe x1 utora. Hladnjak M.2 SSD-a posebno je zanimljiv na ovoj ploči jer je golem i spojen s hladnjakom čipseta, što izgleda cool, a pospješuje i hlađenje.

Iako su ploče Strix primarno namijenjene igračima, RGB osvjetljenje na ovo modelu nije napadno. Tu je jedan mat svijetleći element u oklopu koji prekriva hladnjake na VRM-u, a dodatno je moguće spojiti još dvije 12-voltne RGB trake i adresabilnu RGB traku, koja nudi individualnu kontrolu svake LED-ice. Svime se upravlja preko aplikacije Aura Sync, koja već neko vrijeme podržava i sinkronizaciju s Philipsovim žaruljama HUE RGB.

