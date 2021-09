Asus ROG Zephyrus S17 GX703HS - Skladan i moćan

specifikacije - asus rog zephyrus s17 Ekrani 17,3” / IPS 1440p / 300 nit / 165 Hz Procesor Intel Core i9-11900H, 8C/16T Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB, 140 W Memorija 2 × 16 GB DDR4 3200 SSD 1 × 2 TB SSD NVMe Gen4 Baterija 90 Ah Ukupno utora za diskove 3 × M.2 NVMe Mreža 1 Gb/s RJ-45 Realtek

Mediatek Wi-Fi 5 Konektori i utori 1 × HDMI 2.0b

3 × USB 3.2 Gen2

USB-C 3.2 Gen2 s DisplayPortom i napajanjem (100 W)

Thunderbolt 4

3,5-mm audio TRRS

Čitač SD kartica UHS-II Masa 2,6 kg Dimenzije / obujam 394 × 264 × 19 mm / 2 litre Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 + 1 godina*

*dodatna godina je promocija koja vrijedi do kraja godine

Kod modernih laptopa godinama su aktualne bile samo dvije razlučivosti integriranih monitora – Full HD i 4K. Potonja razlučivost je bila rezervirana za najskuplje uređaje koji su ciljali specifičnu vrstu korisnika – fotografe, video montažere, dizajnere, odnosno, korisnike koji od ekrana traže visoke mogućnosti, kako u pogledu razlučivosti, tako i u pogled prikaza boja i kalibracije. Tako bi barem trebalo biti u teoriji, no 4K ekrani nerijetko su bili korišteni i za igranje, a to se u kombinaciji s mobilnim grafičkim karticama brzo pokazalo kao loša ideja, barem kada je riječ o zahtjevnijim igrama. QHD, odnosno, 1440p ekrani stižu kao spasonosna alternativa, pogotovo za laptope s ekranima veličine 17,3 inča. Ta razlučivost na stolnim je PC-jima iznimno popularna jer predstavlja dobar kompromis između razlučivosti Full HD koja nije dostatna za veće monitore i 4K koja je hardverski vrlo zahtjevna.

Ovogodišnji ROG Zephyrus S17 prvi je laptop s ekranom ovakve razlučivosti kojeg smo imali prilike isprobati, iako postoji i varijanta s 4K panelom. Kako se iz imena može zaključiti, S17 ima 17,3-inčni ekran što diktira i njegove prilično velike gabarite u odnosu na uobičajene 15-inčne laptope - 394 × 264 × 20 mm uz masu od 2,75 kg. S druge strane, u usporedbi s klasičnim 17-inčnim laptopima za igrače S17 je zapravo dosta vitak i ubraja se u takozvane ultra-prenosive igračke laptope. Zephyrus S17 možemo lako usporediti s Asusovim modelim ROG Strix Scar 17 kojeg smo isprobali u našem usporednom testu laptopa s RTX 30 grafikom.

Riječ je o jednako koncipiranim laptopima, no Strix Scar 17 je jeftiniji i više nakićen RGB-om, dok je S17 luksuznijeg dizajna i izrade te nudi elegantniji izgled. Za usporedbu, "klasični" 17-inčni laptop za igrače stare generacije imali su dvostruko deblja kućišta i masu od oko 4 kg.

Sukladno tržišnoj poziciji, Asus pri sklapanju S17 nije štedio, pa se računalo doima izuzetno robusno i kvalitetno. Na Asusovim stranicama je istaknuto da računalo ima kućište u potpunosti izrađeno od metala, a da je u pitanju kombinacija aluminijske i magnezijske legure. S gornje vanjske strane nalazi se čvrst metalni poklopac mat teksture, anodiziran tamno-sivom bojom i ukrašen s kombinacijom točkastog uzorka i ROG logoa. U unutrašnjosti nalazimo na fini gumasti finiš, svojstven igraćim periferijama.

Glavni štos na Zephyrusu je pomična tipkovnica. Naime, tipkovnica je odvojena od ostatka gornjeg dijela baze, a prilikom otvaranja laptopa se automatski s jedne strane (bliže spoju baze i monitora) odiže od podloge. I premda to ima smisla i iz ergonomskog aspekta, ovaj mehanički i dizajnerski zahtjevan manevar implementiran je zbog povećanja performansi rashladnog sustava koji svježi zrak na Zephyrusu uvlači i s gornje i donje strane. Negativan aspekt ovog pristupa je stvaranje dodatnih otvora za ulazak prašine, dlaka, mrvica i slično u kućište laptopa ili između tipkovnice i baze laptopa. Tome se vjerojatno može doskočiti češćim čišćenjem s naglaskom na ispuhivanje, no istovremeno znači da S17 vjerojatno nije dobar izbor za neuredne.

Osvjetljenje se regulira preko aplikacije Aura Sync koja je dostupna u sklopu Armory Cratea

Tipkovnica je izvedena vrlo slično kao na Strixu Scar 17. U prvom redu treba naglasiti da je riječ opto-mehaničkoj tipkovnici koja je krasna za tipkanje, no istovremeno i osjetno bučnija od tipične laptop-tipkovnice. Iskorištena je sva širina kućišta laptopa, pa su tipke natprosječno velike, a raspored je sličniji samostalnim tipkovnicama s PC-ja nego tipkovnicama s laptopa. Primjerice, tipke u gornjem redu jednakih su dimenzija kao i sve ostale tipke. Isto vrijedi za kursorske tipke koje su čak izdvojene od ostatka tipkovnice što olakšava njihovo korištenje. Raspored numeričke tipkovnice je s druge strane malo čudan i traži navikavanje. Tipkovnica ima RGB osvjetljenje i ono je podesivo za svaku tipku odvojeno, a iskoristivosti uvelike pridonosi i vrlo solidna softverska podrška u obliku Asusove aplikacije Aura Sync.

Dok je Scar 17 iznad ovakve tipkovnice imao nekoliko multimedijskih i programibilnih tipki, Zephyrus ima široki kotačić i tipku za uključivanje računala s ugrađenim senzorom za otisak. Osnovna funkcija kotačića je kontrola glasnoće zvučnika, no ako na njega kliknemo možemo odabrati i druge funkcije poput reguliranja glasnoće mikrofona, svjetline ekrana ili prebacivanja između aplikacija. Kad spominjemo glasnoću zvučnika, osvrnimo se i na njihovu izvedbu. S17 je u ovom pogledu također impresivan budući da se može pohvaliti ne s dva, ne s četiri već s čak šest zvučnika. Dva su skrivena iza tipkovnice, dva su na prednjem rubu uređaja, dok su niskotonci smješteni na poleđinu baze. Ispod tipkovnice smješten je poveliki touchpad s integriranim tipkama na čiju funkcionalnost nemamo zamjerki.

Tanki rubovi ekrana pomažu kod smanjivanja gabarita laptopa

Asus dosta pažnje posvećuje implementaciji monitora s tankim rubnim letvicama, a S17 u ovom pogledu nije iznimka. Za razliku od Scara 17 kod kojeg je web kamera posve izbačena, S17 u gornjoj letvici ima HD web kameru prosječne kvalitete i par mikrofona čije je značajke moguće i softverski prilagođavati – mogu se ponašati kao stereo mikrofoni, omnidirekcionalni mono mikrofon ili unidirekcionalni mono mikrofon. Tanki rubovi ekrana uvelike pridonose minimiziranju dimenzija laptopa. Kad je riječ o izboru monitora, Asus nudi dvije varijante – 120-hercni 4K ekran svjetline 500 nita, Pantone kalibracijom i 100% DCI-P3 kolor gamuta, te 165-hercni QHD ekran s jednakim mogućnostima prikaza boja, no podrškom za G-Sync.

Testirani model ima taj QHD ekran koji je zbog niže razlučivosti i bržeg osvježavanja bolji izbor za igrače. Dodatna prednost u pogledu performansi je podrška za tehnologiju Advanced Optimus koja je temeljena na hardverskoj PCIe sklopki koja omogućava izravno spajanje diskretne grafičke kartice, u ovom slučaju RTX-ice 3080, na ekran. Većina laptopa s dodatnom grafikom nema ovu sklopku zbog čega signal kartice putuje kroz integriranu grafiku u procesoru prije nego što dođe do monitora, a što dovodi do pada performansi. Problem ovog pristupa je automatsko prepoznavanje aplikacija koje se koriste na bazi čega Advanced Optimus prebacuje između vanjske i integrirane grafičke kartice. To rezultira čestim iskakanjem obavijesti o izmjeni grafike, pripadajućem zvuku, te kratkom smrzavanju ekrana. Srećom, u grafičkom driveru moguće je ručno odabrati koji je GPU spojen na ekran, što je dobra alternativa ako Asus ne izbaci nekakvu softversku zakrpu za ovaj problem.

Što se kvalitete prikaza tiče, ekran, prema našem mjerenju, doista nudi 100% DCI-P3 palete boja, dobro podešenu gamu i vršnu svjetlinu od 300 nita, no kalibracija bijele točke mogla bi biti bolja jer smo izmjerili 7.100 kelvina što će reći da su boje nešto hladnije od idealnih. No, iz perspektive zahtjevnih korisnika kojima je prikaz boja bitan, veći problem predstavlja slaba uniformnost prikaza boja. S druge strane, uniformnost pozadinskog osvjetljenja je vrlo dobra s maksimalnim odstupanjem od svega 4%. Korišteni panel tvrtke BOE osim visoke brzine osvježavanja ima i brz odziv piksela, što kod jeftinijih laptopa nerijetko nije slučaj. Općenito, kvaliteta ekrana zadovoljit će većinu korisnika, a pogotovo igrače, no ako grafički profesionalci mogli bi ostati kratkih rukava, zavisno o tome kakav im uzorak monitora dopadne kod kupovine.

Na lijevom boku nalaze se okrugli konektor za spajanje naponskog adaptera, HDMI 2.0b, RJ-45, 10-gigabitni USB, Thunderbolt, 10-gigabitni USB-C i konektor za slušalice

S desne strane je par 10-gigabitnih USB-ova i čitač SD kartica s podrškom za UHS-II

Ponuda vanjskih konektora je odlična. S lijeve su strane okrugli konektor za naponski adapter na kojeg spajamo poveću ciglicu, HDMI 2.0b, RJ-45 konektor mrežne kartice, 10-gigabitni USB 3.2, Thunderbolt 4, 10-gigabitni USB-C s podrškom za DisplayPort i konektor za slušalice. S desne su strane još dva 10-gigabitna USB porta i čitač SD kartica. Valja naglasiti da su HDMI i Thunderbolt 4 portovi spojeni na integriranu grafiku dok je obični USB-C spojen na GeForce, što je bitno u kontekstu postizanja maksimalnih performansi diskretne grafike. Laptop je moguće puniti i preko Thunderbolta 4, no u tom slučaju ne možete računati na pune performanse laptopa budući da ovaj port podržava do 100 W.

Pristup unutrašnjosti dobivamo odvijanjem seta torx vijaka i korištenjem prikladnog plastičnog alata za odvajanje kopči koje drže poklopac na mjestu. Tu nas dočekuje iznenađenje – crveni PCB kojeg nismo vidjeli desetak godina. Gornji dio kućišta očekivano zauzima masivan sustav hlađenja s hrpom toplovodnih cijevi i dva ventilatora, dok se u donjem nalaze 90-ampersatna baterija, tri M.2 utora za instalaciju SSD-ova, jedan SO-DIMM utor i utor za Wi-Fi karticu. Računalo ima zalemljeno 16 GB DDR4 3200 memorije, a u SO-DIMM utoru se nalazi pločica jednakih specifikacija. Primarni M.2 utor popunjen je izuzetno brzim 2-terabajtnim Samsungovim NVMe SSD-om sa NVNe sučeljem četvrte generacije, a laptop podržava konfiguraciju različitih tipova RAID polja kada je popunjeno više M.2 utora. U M.2 Wi-Fi utoru nalazi se kartica temeljena na Mediatekovom čipsetu MT7921 dok se za žični dio mreže brine 1-gigabitni Realtekov kontroler. Iskreno, na ovakvom laptopu očekivali smo Wi-Fi 6E karticu, što je, tu je.

Ispod spomenutog masivnog hlađenja kriju se 8-jezgreni Core i9-11900H, odnosno jedan od najmoćnijih 45-vatnih mobilnih procesora Tiger Lake, te GeForce RTX 3080 s 16 GB memorije, vršnim TDP od 140 W i uključenim Resizeable BAR-om. Postoje laptopi koji nude RTX 3080 s još višim TDP, pa time i performansama, no s obzirom da S17 cilja na kompaktnost, ograničenja su očekivana. Preko aplikacije Armory Crate moguće je regulirati omjer performansi i buke rashladnog sustava preko nekoliko postojećih profila, a može se napraviti i vlastiti u kojem sami reguliramo PL1 i PL2 Turbo vrijednosti procesora, krivulju brzine ventilatora zavisno o temperaturi komponenti, a možemo i podešavati takt GPU-a i memorije. Profil Silent forsira vrlo tih rad ventilatora nauštrb ograničenih performansi, profil Performance je standardan i tu buka ventilatora ide do natprosječno visokih, no i dalje prihvatljivih 45,5 dBA dok u profilu Turbo buka može skočiti do čak 50 dBA što iskreno govoreći ne vrijedi povećanja performansi koje profil nudi (2-5%). Kad je riječ o zagrijavanju kućišta, situacija je izvrsna budući da usprkos visokim performansama temperatura ne prelazi 35 °C.

Gigabyte Aero 15 OLED Asus ROG Strix G15 AMD Asus ROG Zephyrus S17 Procesor Core i7-10870H Ryzen 9 5900HX Core i9-11900H Grafika GeForce RTX 3060 Radeon RX 6800M GeForce RTX 3080 Blender Benchmark CPU bmw27* 4 min 17 s 3 min 9 s 3 min 15 s pavillon_barcelona* 13 min 29 s 8 min 45 s 9 min 6 s NVIDIA Optix / OpenCL bmw27* 23 s 4 min 37 s 15 s pavillon_barcelona* 1 min 55 s 12 min 37 s 1 min 15 s Cinebench R23 Multi-core 9.320 12.267 11.824 Single-core 1.185 1.469 1.552 UL Procyon - Photo Editing Benchmark Photo Editing Benchmark 5.930 6.494 8.151 Video Editing Benchmark 5.277 5.255 6.631 3DMark - Time Spy Graphics score 7.861 10.516 10.924 CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 2.970 MB/s 3.036 MB/s 7.023 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.491 MB/s 1.621 MB/s 5.127 MB/s Baterija PCMark 10 Office 5 h 37 min 9 h 53 min 5 h 43 min

*manje je bolje

Zephyrus S17 testirali smo na profilu Performance i usporedili ga s Asusovim vlastitim ROG Strixom G15 Advantage Edition o kojem ste već mogli čitati ranije, a koji svoje performanse temelji na kombinaciji Ryzena 9 5900HX i mobilnog Radeona RX 6800 XT. Kad je riječ o čistim CPU testovima kao što je renderiranje u Blenderu, Strix G15 ima blagu prednost. S druge strane, u igrama dominira Zephyrus, baš kao i u aplikacijama gdje se koriste kombinirane performanse procesora i grafike kao primjerice u Photoshopu ili Premiereu. RTX 3080 vrlo je moćna kartica i može se nositi s QHD razlučivosti i u najzahtjevnijim naslovima. Ipak, ne očekujte čuda – framerate se pri korištenju maksimalnih postavki kvalitete prikaza kreće oko 60 fps što je znatno manje od brzine osvježavanja monitora na ovom laptopu.

Asusovi laptopi visokih performansi zahvaljujući softverskim konfiguracijskim trikovima nude dobru baterijsku autonomiju. Konkretno, prilikom prebacivanja na bateriju automatski se primjenjuje Silent profil, a brzina osvježavanja ekrana spušta se na 60 Hz. U našem standardom testu koji rabi svjetlinu ekrana od 200 nita i simulira uredski rad pomoću PCMarka 10, Zephyrus je izdržao gotovo šest sati što je vrlo dobar rezultat.

Asusov ROG Zephyrus S17 uspijeva spojiti visoke performanse, dobar ekran i zvučnike, visoku kvalitetu izrade i relativno kompaktne gabarite u skladnu cjelinu. Samim time, ako tražite 17-inčnu zvjerku od koje vam pri transportu neće otpasti ramena, odličan je izbor pod uvjetom da ste spremni zažmiriti na njegovu paprenu cijenu. Alternativno, postoje jeftiniji modeli s i7 procesorima i RTX 3060 ili RTX 3070 grafikom. Za sve njih Asus do kraja godine osigurava produljenje jamstva s dvije na tri godine, za što je potrebno obaviti registraciju na službenim web stranicama proizvođača.