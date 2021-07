Asus ROG Strix G15 Advantage G513QY - Visoke performanse po primamljivoj cijeni

specifikacije - asus rog strix g15 advantage G513QY Ekrani 15,6” / Full HD / IPS / 300 Hz Procesor AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T Grafička kartica AMD Radeon RX 6800M 12 GB GDDR6 / 145 W Memorija 2 × 8 GB DDR4 3200 SSD 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 2 × M.2 NVMe Mreža Realtek 1 Gb/s LAN

Mediatek MT7921 Wi-Fi 6 Konektori i utori 1 × HDMI 2.0b

1 × USB-C 3.2 Gen2 / DP + napajanje 100W

3 × USB 3.2 Gen1

1 × RJ-45

3,5-mm audio TRRS Masa 2,8 kg Dimenzije / obujam 354 × 259 × 27 mm / 2,48 l Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 2 godine

Iako se AMD u teoriji još prošle godine vratio na tržište mobilnih grafičkih kartica visokih performansi, laptopi opremljeni s Radeonima RX 5500M, 5600M i 5700M bili su prilično rijetki. To posebno vrijedi za najjaču karticu koju je bilo praktički nemoguće pronaći usprkos tome što je trebala nuditi performanse na razini mobilnog RTX-a 2070. Godinu danas kasnije tvrtka na sajmu Computex predstavlja tri nova mobilna rješenja, ovaj put temeljena na uspješnoj i inovativnoj arhitekturi RDNA2 koja se dokazala na karticama namijenjenim stolnim računalima.

Tri nove kartice pomaknute su za jedan razred performansi prema gore, pa imamo modele RX 6600M, RX 6700M i RX 6800M koji konkuriraju postojećoj ponudi Nvidijih rješenja za laptope iz serije GeForce RTX 30 – RTX 3060, 3070 i 3080. Zajedno s novom generacijom kartica, AMD je također predstavio i program AMD Advantage Design Framework koji diktira određene tehničke karakteristike za laptope koji sudjeluju u programu – kombiniranje Ryzena 5000 s Radeon grafikom, korištenje kvalitetnog ekrana (IPS ili OLED, 300+ nita, minimalno 100% sRGB gamuta, brzina 144 ili više herca s brzim odzivom piksela), korištenje NVMe SSD-a, baterijska autonomija od minimalno 10 sati za gledanje lokalnog videa i temperatura WASD dijela tipkovnice niža od 40 °C tijekom igranja.

Prvi laptop koji će korisnicima biti dostupan u sklopu ovog programa i kojeg je AMD prikazao na svojoj prezentaciji je Asusov ROG Strix G15 Advantage Edition, uređaj kojeg imamo na testu. Riječ je o 15,6-inčnom laptopu za igrače koji je temeljen na kombinaciji najbržeg AMD-ovog mobilnog procesora i najbrže mobilne grafičke kartice. Strix G15 nije nov uređaj, što se može pretpostaviti prema dodatku "Advantage Edition". Starije inačice također su raspolagale s AMD-ovim Ryzenima serije 5000, ali su oni kombinirani s GeForce čipovima.

Uočljivi detalji

G15 Advantage Edition lako je razlikovati od starijih modela već po vanjskom izgledu. S vanjske strane ukrašen je s crvenom letvicom (koju je naknadno moguće zamijeniti za poluprozirnu ili srebrnu), jedna od gumenih nožica s donje strane također je crvena, a na poklopcu se krije mali AMD-ov logo. Baza laptopa nešto je veća, odnosno, dulja od ekrana, što i nije čudno ako uzmemo u obzir da su letvice oko ekrana iznimno tanke. Asus si na laptopima za igrače dopušta luksuz izbacivanja web kamere, što svakako pomaže oko stanjivanja letvica oko ekrana. Ako vam je kamera bitna, imajte ovo na umu, iako treba naglasiti da Asus također nudi softver koji omogućava laptopu da za video komunikaciju koristi kameru s mobitela. Poklopac ekrana je aluminijski, s mat finišom i dominantnim ukrasom u obliku velikog kromiranog znaka ROG. Čvrstina mu nije vrhunska, pa se pod jačim pritiskom ponešto svija, no tako nešto je i za očekivati na laptopu srednje klase kao što je Asusova serija Strix.

Ekran je za bazu laptopa spojen nekovencionalnim šarkama koje se ne vide s vanjske strane. S druge strane, kombinacija ovakvih šarki i veće baze rezultiraju se relativno skromnim maksimalnim kutom otvaranja poklopca (140 stupnjeva). Za prikaz se brine Sharpov Full HD IPS panel brzine 300 Hz (model LQ156M1JW25) koji u mjerenju s instrumentom DataColor SpyderX demonstrirao pokrivenost sRGB gamuta od 96% i AdobeRGB gamuta od 71%. Gamma krivulja podešena je na vrijednost 2,1 što rezultira nešto slabijim kontrastom, dok je temperatura bijele točke podešena na 8.000 kelvina pri čemu smo izmjerili maksimalnu svjetlinu od 330 nita. U skladu s obećanjem programa Advantage, panel nema problema s brzinom odziva piksela. Ukratko, riječ je o vrlo dobrom ekranu koji se ne može tvorničkom kalibracijom (prehladne boje, nepravila gamma krivulja). To se da popraviti naknadno ako imate ili posudite kalibrator, no sigurno će rezultirati padom maksimalne svjetline na ispod 300 nita. Osim modela s Full HD ekranom postoji i varijanta laptopa s WQHD ekranom, no sporijim 165-hercnim osvježavanjem.

Dodatne tipke

Bazu laptopa prekriva vrlo dobra tenkeyless tipkovnica, oplemenjena s dodatnim tipkama smještenim u dodatni red s gornje strane i dodatni stupac s desne strane. U gornjem redu su smještene dedicirane tipke za podešavanje glasnoće, kontrolu mikrofona, profila koji reguliraju hlađenje i performanse, te pozivanje sistemske aplikacije Armory Crate. U dodatnom su stupcu smještene tipke za upravljanje multimedijskim aplikacijama, te tipke delete i print screen. Također moramo pohvaliti izdvajanje kursorskih tipki, iako bi bilo dobro da njihove dimenzije nisu smanjene u odnosu na ostatak tipki. RGB osvjetljenje je četverozonsko, a laptop ga osim na tipkovnici ima u na donjoj strani u obliku svjetleće letvice koja obasjava prednju i bočne strane laptopa dok stoji na radnoj površini. Ispod tipkovnice je povelik touchpad s integriranim tipkama koji u praksi radi izvrsno.

Asus ima odlično izveden sistemski softver koji je objedinjen u aplikaciji Armory Crate. Tu možemo podešavati birati između profila koji reguliraju performanse i hlađenje sustava, podešavati osvjetljenje, pa čak i upravljati nekim značajkama koje podržava Radeon grafička kartica (Radeon Chill, Radeon Anti-Lag, Radeon Boost). Od profila možemo birati Windows (dakle standardne postavke Windowsa), Silent, Performance (ovaj profil je standardni), Turbo i profil s ručnim postavkama. U potonjem možemo sami podešavati krivulje ventilatora, te postaviti sPTT vrijednosti za APU (dakle procesor + integrirana grafika) i kompletnu platformu (procesor + grafika). sPTT je skraćenica od Slow Package Power Tracking limit, a predstavlja maksimalnu vrijednost potrošnje za SoC pod dugotrajnim opterećenjem. sPPT za Ryzen 9 5900HX APU na ovom je sustavu ide do 100 W, dok APU i GPU mogu zajedno potraživati do 190 W. Ovim klizačima efektivno možemo overklokirati laptop.

Na standardnom profilu Performance rashladni sustav laptopa umjereno je bučan (44,5 dBA), dok odabirom profila Turbo glasnoća ventilatora osjetno raste – na 48,5 dBA. Tu imajte na umu da Rast performansi istovremeno nije tako visok – oko 5%. Laptop je testiran u nešto višoj ambijentalnoj temperaturi od 26 °C zbog čega je temperatura lijeve strane uređaja nešto viša i koketira s vrijednosti od 40 °C – maksimumom kojeg propisuje program AMD Advantage Framework. Kada se vanjsko napajanje isključi, Asusov softver automatski aktivira profil Silent te smanjuje brzinu osvježavanja ekrana s 300 na 60 Hz, što u kombinaciji s 90-vatsatnom baterijom osigurava odlično vrijeme autonomije od gotovo 10 sati, mjereno s PCMarkovom simulacijom uredskog rada, pri svjetlini ekrana od 200 nita.

Konektori i hlađenje

Na lijevom boku laptopa nalazimo dva 5-gigabitna USB konektora i TRRS konektor za spajanje slušalica

Desni je bok prazan, pa je ostatak konektora smješten straga. Tu su 5-gigabitni USB, 10-gigabitni USB-C s podrškom za spajanje monitora i punjenje, HDMi 2.0b, RJ-45 konektor i konektor za napajanje

Asusovi inženjeri konektore su na ovom uređaju smjestili isključivo na lijevom boku i stražnjoj strani, dok je na desnom boku samo jedan od četiri ispuha rashladnog sustava. Straga se nalaze jedan 5-gigabitni USB, jedan 10-gigabitni USB-C s podrškom napajanje do 100 W i spajanje monitora, HDMI 2.0b, RJ-45 konektor Realtekove 1-gigabitne mrežne kartice i okrugli konektor za spajanje priloženog 280-vatnog adaptera. Iako laptop spojen na USB-C adapter ne može osigurati pune performanse, on omogućava punjenje i normalne performanse u manje zahtjevnim aplikacijama. S lijeve strane su još dva 5-gigabitna USB konektora i kombinirani 3,5-milimetarski audio konektor. Ponuda konektora je samim time solidna, no šteta je što Asus nije implementirao više 10-gigabitnih USB konektora budući da platforma to podržava. Za bežično povezivanje brine se Mediatekov čipset MT7921 koji podržava Wi-Fi 6. Laptopi se uglavnom tu oslanjaju na Intelove kontrolere (najnoviji podržavaju i Wi-Fi 6E), tako da je tu riječ o još jednoj mjeri štednje. Spomenimo da AMD koristi novu varijantu ovog rješenja (MT7921K) pod svojim imenom u nekim rješenjima, tako da je izvjesno da će i drugi proizvođači na svojim AMD Advantage uređajima koristiti Mediatekove čipove.

Računalo se napaja iz povećeg 280-vatnog adaptera iako može raditi i sa 100-vatnim USB-C adapterom, no uz niže performanse

Procesor i GPU prekriva stilizirana parna komora dok je umjesto termalne paste korišten tekući metal. Ventilatori s po 86 lopatica opremljeni su sustavom za izbacivanje prašine

Na donjoj strani laptopa smješten je par prilično snažnih i razmjerno (za laptop) kvalitetnih zvučnika što je uvijek lijepo vidjeti, odnosno, čuti. Da bi došli do unutrašnjosti treba skinuti plastični poklopac fiksiran pomoću seta vijaka s križnom glavom i plastičnih kvačica. Kako se u njemu nalazi RGB letvica, prilikom otvaranja laptopa treba pažljivo odspojiti dva kabela koji osiguravaju napajanje LED-ica. Sukladno očekivanjima, unutrašnjost je poprilično nakrcana. Pažnju najviše privlači ploča postavljena povrh procesora i memorije, ispod koje se krije parna komora (vapour chamber) koja ubrzava prenošenje topline na radijatore rashladnog sustava. Radijatore rashlađuje par Arc Flow ventilatora od kojih svaki raspolaže s 84 lopatice varijabilne debljine (minimalno 0,1 mm, pri dnu). Termalni modul se sam čisti od prašine putem dediciranih kanala, čime je osiguran dugotrajan pouzdan rad kako rashladnog sustava tako i kompletnog laptopa. Kao i mnogim drugim Asusovim laptopima za igrače u posljednjih par godina, na procesor i GPU nanesen je tekući metal, a ne obična termalna pasta.

Štednja na memoriji

Za pohranu podataka na raspolaganju su nam dva M.2 utora s tim da je prvi popunjen s 512-gigabajtnim NVMe Gen3 SSD-om Samsung PM991a pristojnih performansi, no dosta malenog SLC buffera (oko 30-ak GB). Dva memorijska utora popunjena su sa 8-gigabajtnim Samsungovim DDR4 3200 modulima što bi bio optimalan odabir da se Asus nije odlučio na korištenje jeftinijih modula s 1Rx16 konfiguracijom čipova. U osnovi, ovakvi moduli imaju upola manji broj memorijskih čipova u odnosu na ponešto skuplje, no mnogo raširenije 1Rx8 module. Više čipova omogućava memorijskom kontroleru procesora da optimalnije razdijeli operacije čitanja i pisanja, što u konačnici u većini aplikacija rezultira s osjetno boljim performansama. Iako Strix G15 zasigurno ne predstavlja vrhunac Asusove ponude laptopa, pomalo je apsurdno da je uređaj s ovakvom konfiguracijom memorije istovremeno maskota AMD-ovog programa koji bi korisnike trebao uvjeriti da kupuju optimalno konfiguriran uređaj.

Kao što smo spomenuli u uvodu, ova inačica G15-ice temeljena je na Ryzenu 9 5900HX i Radeonu RX 6800M. 8-jezgreni 5900HX najmoćniji je AMD-ov procesor za laptope, a RX 6800M s 12 GB memorije najmoćnija AMD-ova mobilna grafička kartica. AMD tvrdi da je RX 6800M performansama ekvivalentan GeForceu RTX 3080 za laptope, odnosno, najmoćnijoj Nvidijinoj kartici za laptope. Prema dokumentaciji kartica je konfigurirana za TDP od 145 W uz mogućnost povećanja ove vrijednosti za 15% zahvaljujući tehnologiji SmartShift. Ona omogućava procesoru i grafici da povećaju performanse iznad specifikacija u scenarijima kada je opterećenje sustava disproporcionalno. Na laptopu je također uključen SAM, odnosno, AMD-ova varijanta Resizeable BAR-a, tehnologije koja omogućava procesoru da pristupi kompletnoj memoriji GPU-a.

S tim na umu, G15 smo u igrama usporedili s jednim drugim Asusovim laptopom s RTX-icom 3080 konfiguriranom za potrošnju od 140 W. I kao što možemo vidjeti u grafikonima, G15 slabiji je od njega za 5 do 25 posto, iako se nazivno koriste kartice iste klase i potrošnje. Iako je ovo pomalo razočaravajući rezultat, treba imati na umu da je kod laptopa vrlo teško raditi izravnu usporedbu komponenti budući da nemamo kontrolu nad ostatkom sistema. Idealno bi zapravo bilo kada bi za usporedbu imali Strix G15 s RTX-icom 3080, no takav laptop ne postoji. Sasvim je sigurno da u ovom slučaju performanse laptopa s Radeonom koči neoptimalan odabira radne memorije, te činjenica da laptop ne raspolaže s MUX sklopkom. Ova sklopka, koju u pravilu nalazimo isključivo na višoj klasi laptopa za igrače, omogućava diskretnoj grafičkoj kartici izravno spajanje na monitor, dok bez nje mora ići preko integrirane kartice.

Gigabyte Aero 15 OLED Asus ROG Strix G15 AMD Procesor Core i7-10870H Ryzen 9 5900HX Grafika GeForce RTX 3060 Radeon RX 6800M Blender Benchmark CPU bmw27* 4 min 17 s 3 min 9 s pavillon_barcelona* 13 min 29 s 8 min 45 s NVIDIA Optix / OpenCL bmw27* 23 s 4 min 37 s pavillon_barcelona* 1 min 55 s 12 min 37 s Cinebench R23 Multi-core 9.320 12.267 Single-core 1.185 1.469 PCMark 10 Score 7.746 9.361 Essentials 8.858 10.209 Productivity 8.635 8.974 Digital Content Creation 8.742 10.881 Gaming 14.549 20.821 UL Procyon - Photo Editing Benchmark Photo Editing Benchmark 5.930 6.494 Video Editing Benchmark 5.277 5.255 GeekBench 5 Single-core 1.231 1.495 Multi-core 7.329 7.642 3DMark - Time Spy Graphics score 7.861 10.516 CrystalDiskMark 7 Sekvencijalno čitanje 2.970 MB/s 3.036 MB/s Sekvencijalno pisanje 2.491 MB/s 1.621 MB/s Baterija PCMark 10 Office 5 h 37 min 9 h 53 min

*manje je bolje

Kada je riječ o performansama procesora, nemamo zamjerki. Ok, moglo bi se cjepidlačiti da bi i tu pomogla 1Rx8 memorija, no Ryzen 9 5900HX u startu je toliko moćan da ostavlja ostale procesore u prašini, kao što možemo vidjeti u usporedbi s 8-jezgrenim Coreom i7-10870H iz Gigabyteovog laptopa Aero 15 OLED.

Ključna stavka u cijeloj priči je naravno i cijena. Strix G15 Advantage Edition u ovom trenutku nije dostupan za kupovinu u Hrvatskoj, a u Njemačkim web trgovinama je za testiranu varijantu, no s većim SSD-om od 1 TB potrebno izdvojiti oko 1.900 €. Za usporedbu, jednako konfiguriran G15 s RTX-icom 3070 košta oko 2.400 €. Ako je za vjerovati ovim cijenama, varijanta laptopa s AMD-ovom karticom osjetno je isplativija od one s GeForceicom, pogotovo ako imamo na umu da je vjerojatno i ponešto brža.

Samim time, percepcija vrijednosti ovog laptopa uvelike ovisi o perspektivi. Ako na njega gledamo kao na premium laptop za igrače koji bi se trebao takmičiti s najboljim laptopima opremljenim s GeForce RTX 3080 grafikom, G15 u najmanju ruku ostavlja mlak dojam. S druge strane, ako stavimo naglasak na omjer cijene i mogućnosti, prvijenac iz AMD-ovog programa Advantage Framework odjednom postaje vrlo primamljiv izbor.