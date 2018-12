Asus TUF FX705G - Robusni igrač

specifikacije Ekran 17,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / G-Sync 144 Hz Procesor Intel Core i7-8750H 2,2-4,1 GHz (6 fizičkih / 12 logičkih jezgri) Grafička kartica NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5 Memorija 1x 16 GB DDR4 2666 Disk 256 GB SSD NVMe + 1 TB HDD SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0 Dodaci 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 2.0, 3,5-mm audio Masa 2,75 kg Debljina 25 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

U kolovozu ove godine imali smo se prilike pozabaviti Asusovim laptopom ROG Strix Scar Edition, koji nas je impresionirao svojim mogućnostima. Kvaliteta izrade, dobar ekran i kombinacija GTX-a 1070 i procesora Core i7 dobra su kombinacija. TUF koji smo sada dobili na test na tragu je tih specifikacija, no u nešto skromnijem obličju.

I dalje je riječ o laptopu sa 17,3-inčnim Full HD IPS ekranom s podrškom za G-Sync pri 144 Hz. Paneli su na oba uređaja vrlo slični, s gotovo 100-postotnom pokrivenošću sRGB spektra boja i maksimalnom svjetlinom od oko 290 cd/m2. Na TUF-u je ekran tvornički kalibriran mrvicu drugačije – s nešto toplijim bojama, razina kontrasta, primjerice, ostala je ista s gamma krivuljom od očekivanih 2.2. Probijanje pozadinskog osvjetljenja na našem je primjerku uočljivo u donjem lijevom kutu. Drugim riječima, iako je riječ o ekranu koji je zbog brzine i svjetline izvrstan za igranje, bit će dobar izbor i za korisnike koji traže dobar prikaz boja. Zanimljivo je da TUF ima tanje rubove ekrana u odnosu na Scar Edition, što je svakako pohvalno. S druge strane dobrog ekrana smješten je čvrst aluminijski poklopac zanimljivog sivog finiša, ukrašen kromiranim Asusovim logom.

Logo svijetli žutom bojom, karakterističnom za Asusove proizvode TUF. Osvjetljenje logoa nije moguće regulirati, za razliku od pozadinskog osvjetljenja tipkovnice, koje se može regulirati aplikacijom TUF Aura Core. Tu možemo podesiti boju i nekoliko efekata, no mogućnosti prilagodbe daleko su od dediciranih rješenja koja, primjerice, nude Logitech ili Corsair na svojim RGB tipkovnicama za PC-je. Jačinu osvjetljenja možemo regulirati i preko kombinacije tipki. Sâma tipkovnica vrlo je dobra u pogledu kvalitete izrade, no zahtjevnijim tipkačima zasmetat će gumasti osjećaj pri tipkanju. Ulazne periferije kompletira vrlo solidan touchpad, koji zadovoljava specifikaciju Microsoft Precision Touchpad.

Na donjoj strani laptopa nalazimo hrpu križnih vijaka, no nije baš jasno je li laptop previđen za nadogradnju od vlasnika. Naime, kad smo sve te vijke skinuli, nismo uspjeli skinuti donji poklopac laptopa jer se vjerojatno držao za drugu polovicu kućišta pomoću plastičnih kvačica.

Jednostrana povezivost

Što se ponude konektora tiče, situacija bi mogla biti i bolja. Svi konektori složeni su na lijevi bok laptopa, a na raspolaganju su nam mrežni konektor, HDMI 2.0, USB 2.0, dva USB-a 3.1 Gen1 i konektor za slušalice. Tu je i okrugli konektor za napajanje na koji priključujemo solidno velik 180-vatni adapter za napajanje. Na drugom boku nalaze se otvori za hlađenje, s time da otvore za hlađenje nalazimo i na stražnjem rubu kućišta. Kad su u pitanju sirovi gabariti, modeli TUF i Strix iznimno su slični. Sa svojih 2,75 kg mase, TUF je deset dekagrama lakši nego Strix, no debljina kućišta je jednaka – 25 mm.

Dakle, u odnosu na Strix Scar Edition, lošije kućište s manje konektora i slabijom tipkovnicom te ograničenjima glede uradi-sam nadogradnje. S druge strane, ekrani su jednaki, a TUF ima i nešto imerzivniji ekran na račun stanjenih rubova ekrana. Kvaliteta zvučnika na oba je uređaja pristojna, no kao i uvijek kod laptopa, savjetujemo korištenje slušalica.

TUF, kao i Scar Edition, u sebi ima Core i7-8750H, jedan od najmoćnijih Intelovih mobilnih procesora. Riječ je o procesoru s čak šest jezgri i podrškom za HypeThreading, koji u odgovarajućim uvjetima može ubrzati do 4,1 GHz. S njim je sparena jedna 16-gigabajtna pločica 2.666-megahercne memorije (dakle, procesor nema dvokanalni pristup memoriji) i GeForce GTX 1060 sa 6 GB vlastite memorije. Kad je u pitanju pohrana podataka, na raspolaganju imamo WD-ov SN520 SSD kapaciteta 256 GB te čvrsti disk Barracuda Pro kapaciteta 1 TB. NVMe SSD temeljen je na TLC memoriji i osrednjih je performansi. Čvrsti disk je, pak, jedan od bržih, s brzinom ploča od 7.200 rpm i 128 MB cache memorije.

Komunikacijski dio odrađen je solidno. Prištedjelo se na žičnoj mrežnoj kartici, koja je temeljena na Realtekovom kontroleru, a WiFi kartica je Intelova – Wireless AC-9560. Samim time, od nje možete očekivati odlične performanse, pod uvjetom da imate dovoljno dobar WiFi usmjerivač.

Optimizacija profilima

Baš kao i Strix Scar Edition, TUF ima tri profila za rad – Silent, Balanced i Overboost. Između profila moguće je skakati kombinacijom tipki. Profil Silent ima smisla koristiti za nezahtjevan rad, kad vam performanse ne trebaju, a Balanced i Overboost za sve ostalo. Valja naglasiti da svi profili rade prema očekivanjima, za razliku od implementacije na modelu Strix (barem u trenutku testiranja, kasnije je možda popravljeno nadogradnjom UEFI-ja), gdje je i kod profila Silent ventilator bio solidno aktivan.

Profil

Silent Profil Balanced Profil OverBoost Cinebench R15* Multi-core 860 950 1.016 Single-core 173 173 173 3DMark First Strike DX11 - 9.472 - Time Spy DX12 - 3.759 - PCMark 8 Creative - 5.174 - Igre – 1080p maks. postavke Rise of the Tomb Raider DX11 - 52 fps 54 fps Total War: Warhammer DX11 - 51 fps 53 fps Strange Brigade Vulkan 20 fps 55 fps 56 fps *rezultat 5. izvođenja

Overboostom mogu se malo povisiti performanse, pogotovo u pogledu procesora kada radi pod punim opterećenjem. Koliko točno, možete vidjeti u tablici. Hoćete li koristiti profil Balanced ili Overboost ovisi o tome koliko vam inače smeta buka ventilatora, no na laptopima ovakvih dimenzija (dakle, tanjih) i visokih performansi, viša buka je neizbježna. Dobro je što je zagrijavanje dobro interno raspoređeno, pa je najtoplija sredina tipkovnice (38 °C) a lijevi dio tipkovnice, primjerice, znatno je hladniji (28 °C, 27 °C odmorište za dlan).

Performanse u igrama su pristojne – preko 50 fps pri nativnoj razlučivosti ekrana i maksimalnim postavkama kvalitete. To, naravno, nije niti blizu maksimalnih mogućnosti ugrađenog G-Sync monitora (144 Hz), pa će njegov puni potencijal biti iskorišten samo u manje zahtjevnim naslovima. Naravno, uvijek možete i kresati postavke kvalitete prikaza kako biste pri nativnoj razlučivosti dohvatili znatno viši broj sličica po sekundi. Vrijeme rada na bateriji izmjereno je osjetno više u odnosu na laptop Strix (oko 3 i pol sata prema PCMarku 8), no to nije do jače baterije, već do Asusovih agresivnih tvorničkih postavki, koje uključuju opciju Battery Saver čim se laptop skine s napajanja (standardno je kada baterija padne ispod 20%).