Asus TUF Gaming H7 Wireless – Bežični žilavac

Asus TUF Gaming H7 Wireless Izvdeba Over-ear, zatvorene Driveri / Otpor 53 mm, 32 Ω Vrsta priključka Bežičan Trajanje baterije 15 sati Masa 390 g Jamstvo 2 godine

Svoju ponudu igraće periferije Asus je podijelio na dvije linije – liniju ROG, namijenjenu entuzijastima, te liniju TUF, za igrače koji traže maksimalnu izdržljivost. Potonja je proširena headsetom TUF Gaming H7 u žičnoj i testiranoj bežičnoj verziji.

Velik je i težak, no Asusov novi headset na glavi stoji udobno i nije ga problem nositi dulje vrijeme

TUF Gaming H7 Wireless glomazan je bežični headset namijenjen onima koji se igraju na PC-ju i kućnim konzolama. Njegov čvrsti metalni okvir povezuje par velikih okruglih slušalica zatvorenog tipa, a kako bi čitava stvar udobno stajala na glavi, pobrinuo se rastezljivi nosač s mekim pjenastim jastučićima obloženima umjetnom kožom. Okvir headseta savitljiv je i ne pucketa čak ni pod neprirodnim pritiscima i savijanjima, pa bismo headset bez straha prenosili u ruksaku ili putnoj torbi. Već je na prvi dodir sasvim jasno kako ga nije lako slomiti.

Velike školjke slušalica izrađene su od čvrste plastike i obojene mat bojom, koja pod prstima djeluje gumeno. Na unutrašnjoj strani slušalica nalaze se meki jastučići obloženi kombinacijom umjetne kože (unutrašnji zidovi jastučića) i tkanine (dio koji nasjeda na glavu). Jastučići su dovoljno veliki da mogu potpuno obujmiti čak i najveće uši te savršeno sjedaju na glavu pod bilo kojim kutom. Usprkos masi od 390 g, headset je na glavi udoban i s lakoćom se nosi dulje vrijeme.

Školjke slušalica zatvorenog su tipa, no izolacija vanjskog zvuka nije im idealna – ono što jest, njihova je veličina zbog koje mogu obujmiti i najveće uši

Slušalice ovog headseta zatvorenog su tipa, ali izolacija im je relativno slaba. Točnije, rade solidan posao pri izoliranju buke prema van, no vanjska buka gotovo u potpunosti prodire do ušiju korisnika, što može biti problematično u bučnom okruženju. Na lijevoj slušalici nalazi se odvojivi fleksibilni mikrofon, a na njenoj zadnjoj strani nalaze se digitalni kotačić za podešavanje glasnoće, prekidač za isključivanje mikrofona te prekidač za uključivanje i isključivanje headseta.

Budući da se headset s računalom povezuje bežično, na lijevoj se slušalici nalazi i utor za punjač, no bilo kakav indikator statusa baterije izostao je. Informacije o statusu baterije tako se dobivaju isključivo pomoću zvučnih signala, koje nije lako dešifrirati jer se javljaju u nepravilnim razmacima i uvijek koriste identičan uzorak. Status baterije nije moguće provjeriti ni u upravljačkom softveru. Srećom, baterija ima solidnu autonomiju od otprilike 15 sati, prema službenim specifikacijama. U praksi se vrijeme autonomije pokazalo i nešto duljim, iako ne mnogo. U svakom slučaju, više nego dovoljno za cjelodnevnu seansu. Iako u dokumentaciji stoji kako su službeno podržani samo PC i PlayStation 4, na plug & play principu headset surađuje i s Xboxom One.

Na slušalicama se nalaze kontrole zvuka, mikrofona i prekidač za uključivanje i isključivanje headseta, no bilo kakav indikator statusa baterije izostao je

U unutrašnjosti slušalica TUF Gaming H7 nosi Asusove provjerene 53-milimetarske drivere Essence, koji proizvode čist i ugodan zvuk na svim frekvencijama. Smjer zvuka lako je odrediti, kao i udaljenost, a nije problem ni izolirati pojedinačne zvukove iz daljine. Manje zamjerke, prema običaju, imamo na dubinu basa, no to će smetati samo igračima pucačkih igara koji žele “osjetiti” eksplozije. Za glazbu i filmove headset može poslužiti, no u prvom su mu redu igre, i to se osjeti.

Priloženi mikrofon prolazne je kvalitete, no ne bismo ga koristili ni za što ozbiljnije od ćaskanja s prijateljima. Zvuk koji prenosi pomalo je nazalan, no dobra je stvar što ne prenosi mnogo pozadinske buke ili šumova.