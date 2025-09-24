Bowers & Wilkins Px8 S2 - Srce ispred razuma

Poput finog odijela ili luksuznog automobila, Bowers & Wilkinsove nove najbolje slušalice nećete kupiti jer vam se to isplati, nego zato što možete

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear (obruč gore) Zvučničke jedinice Dinamičke (40 mm) Frekvencijski odziv Nije navedeno Impedancija/Osjetljivost Nije navedeno Deklarirano trajanje baterije Do 30 h (podržano brzo punjenje) Povezivost Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, aptX Classic, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless), USB-C, 3,5 mm Dodaci Tvrda futrola za prenošenje, USB-C kabel, 3,5-mm audiokabel Masa 312 g Jamstvo 2 godine Dojam Iako ne donose drastična poboljšanja u odnosu na Px7 S3, u svakom detalju odišu luksuzom i profinjenošću, zbog čega ih je lako poželjeti, a teško opravdati

Sredinom godine Bowers & Wilkins lansirao je novu iteraciju svojih popularnih bežičnih slušalica Px7, jednostavno nazvanu Px7 S3. U recenziji nismo krili oduševljenje njihovom kvalitetom zvuka, uglađenim dizajnom, luksuznom izradom, udobnošću, i praktički svime ostalim što jedne putne bežične slušalice čini poželjnima, pa i vrijednima traženih (pozamašnih) 430 eura. Kao cjelina, model Px7 S3 ostavio je dojam jednih od najboljih takvih modela na tržištu, ali izvršili smo profesionalnu dužnost te ostavili prostora za mogućnost da nadolazeći Px8 S2, nasljednik najboljih slušalica iz Bowers & Wilkinsova kataloga, prema svemu bude još malo bolji. Zahvaljujući agilnosti domaćeg uvoznika, tvrtke TD-Elektronika, u čijoj su trgovini Sonus Art Bowers & Wilkinsove slušalice dostupne za kupnju, Px8 S2 imali smo prilike koristiti u tjednima uoči njihove svjetske premijere. Iskoristit ćemo to kako bismo vam među prvima iznijeli dojmove.

Prava koža

Prvo i najuočljivije, slušalice Px8 S2 apsolutno su besprijekorno izrađene, premda nas to zapravo ne iznenađuje, imajući na umu koliko je uvjerljivo izveden izvrsni, ali ipak osjetno jeftiniji model, Px7 S3. Px8 S2 djeluje poput njegova ozbiljnijeg brata, sa zaglađenim svim površinama koje su kod Px7 S3 hrapave (obruč, vanjska strana školjki), a uz zadržane prepoznatljive nosače slušalica, s čijim ćete poliranim, debelim, hladnim aluminijem doći u izravni kontakt prilikom svakog stavljanja i skidanja slušalica. Sve te glatke površine načinjene su od nape – mekane i kvalitetno štavljene goveđe kože – kakva se koristi u svijetu luksuznih automobila i skupih cipela.

Odlične fizičke kontrole raspoređene su između lijeve i desne slušalice

Istim materijalom prekrivene su površine koje dolaze u izravni kontakt s glavom korisnika – unutarnja strana obruča i jastučići. Na tim se mjestima koristi ispuna od memorijske pjene, pa sve zajedno rezultira zaista visokim stupnjem udobnosti, kakav se od putnih slušalica najviše klase očekuje.

Ovaj detalj prikazuje zašto slušalice Px8 S2 koštaju toliko koliko koštaju – za njihovu izradu korišteni su najfiniji materijali, uključujući luksuznu napa kožu

Proizvođač ističe kako su obruč i jastučići sada zamjenjivi, pa u slučaju njihova trošenja, ne moramo više kupiti novi par slušalica – iako samu zamjenu valja obaviti službenim kanalima, dakle, u servisu.

Vizualna distinkcija

Zanimljiv dizajnerski detalj jest vidljiva žica, koja povezuje lijevu i desnu slušalicu. Gusto je opletena i utisnuta u metalnu konstrukciju nosača i obruča, što nema nikakvu praktičnu funkciju, ali svakako služi kao element vizualne diferencijacije između stare i nove iteracije modela Px8, kao i modela Px8 S2 i Px7 S3. Drugim riječima, kada se nađete u društvu nekoga "tko se kuži" u slušalice, taj će smjesta znati da ste se počastili najboljim što Bowers & Wilkins trenutačno nudi.

Ako ste se nadali kako će se slušalice dati sklopiti "same u sebe" – što je dio vlasnika modela Px8 tražio – razočarat će vas vijest da takvo što i dalje nije moguće. Školjke slušalica mogu se rotirati za 90° u oba smjera, pa ih je lako odložiti na ravnu površinu ili smjestiti u ruksak, ali prilikom duljeg prenošenja pretpostavlja se da ćete ih ubaciti u priloženu tvrdu futrolu.

Slušalice Px8 S2 dostupne su u dvije boje: tamnoj Onyx Black, i svijetloj Warm Stone

Unutar futrole nalazi se džep s magnetskim poklopcem, predviđen za pohranu kabela. Priloženi su USB-C kabel za punjenje te USB-C kabel s 3,5-milimetarskim konektorom na drugom kraju, namijenjen analognom povezivanju s izvorima zvuka, u slučaju da ih želimo pokretati vlastitim pojačalom za slušalice i koristiti kao klasični žični model. Spomenuti dvostrani USB-C kabel također se može iskoristiti za žično spajanje slušalica sa svim uređajima s USB-C konektorom. Razlika u odnosu na analognu, 3,5-milimetarsku konekciju, u tome je što digitalno-analognu konverziju i pojačanje zvuka tada obavlja elektronika u samim slušalicama.

Aplikacija Music koristi se za upravljanje slušalicama (načini rada, ekvilizator, bežično uparivanje s dva uređaja), a također nudi mogućnost integracije s brojnim glazbenim servisima

Kontrole su izvedene identično kao kod modela Px7 S3. Mahom se radi o fizičkim tipkama, što najtoplije pozdravljamo, raspoređenim po lijevoj i desnoj slušalici. Na obodu vanjskog dijela lijeve slušalice nalaze se prekidač za uključenje i isključenje te tipka Quick Action, koju možemo konfigurirati za prebacivanje između tri načina rada (Noise Cancellation, Pass-through i Off), ili aktivaciju glasovnog asistenta. Na desnoj slušalici nalaze se tipke za namještanje glasnoće zvuka te pauziranje i preskakanje pjesama, odnosno odgovaranje na telefonske pozive. Tipke su dimenzijama i teksturom dovoljno različite, pa ne dolazi do netočnih pritisaka. Glazba se može pauzirati i jednostavnim skidanjem slušalica s glave, uz automatsko nastavljanje reprodukcije nakon što ih vratimo na uši. Ta funkcionalnost zadržana je i u slučaju da ih stavimo na glavu nakon duljeg vremena neaktivnosti – iako se nakon 15 minuta mirovanja isključuju, automatski će se "probuditi", smjesta povezati s vašim mobitelom i nastaviti svirati. Zahvaljujući tome, prekidač za isključenje slušalica koristili smo samo kada smo ih ubacivali u futrolu. Ako smo ih skidali privremeno, primjerice, zbog kraćeg udaljavanja s radnog mjesta, naprosto bismo ih odložili na stol, bez ikakvog dodatnog petljanja s kontrolama.

Prilikom takvog, uredskog korištenja, vrlo je zgodno što slušalice podržavaju istodobnu Bluetooth konekciju s dva izvora zvuka, pa možemo bezbrižno slušati glazbu s računala i odgovarati na telefonske pozive, bez ručnog prebacivanja između PC-ja i mobitela.

Načini rada - Nadomak najboljih

Tri su dostupna načina rada: Noise Cancellation, Pass-through i Off. "Off" je pasivni – slušalice ne koriste ništa osim zatvorene izvedbe vlastitih zvučničkih jedinica i dobrog pečata s bočnim stranama glave za utišavanje okolne buke.

U načinu rada "Noise Cancellation", Px8 S2 koristi čak osam mikrofona – po četiri na svakoj slušalici – za aktivno poništavanje zvukova vanjskog svijeta. Pritom dva mikrofona mjere izlaznu karakteristiku slušalica, a njih četiri snimaju okolne zvukove, koje sustav tada pokušava zatomiti. Kvaliteta ANC-a na sličnoj je razini kao kod modela Px7 S3, dakle, za stupanj ispod najboljih na tržištu (Sony, Bose i Apple vode bespoštednu bitku za titulu), ali na dovoljno visokoj razini za ugodan i neometan rad u tipičnoj uredskoj okolini, ili za miran let.

Način rada "Pass-through" koristi vanjske mikrofone za prijenos vanjskih zvukova u slušalice te se u tom smislu snalazi odlično, s obzirom na to da okolina zvuči posve prirodno, kao da smo se najednom sa zatvorenih prebacili na otvorene slušalice.

Zasluge za takvo stanje stvari valja pripisati odličnoj kvaliteti ugrađenih mikrofona, koji se ne iskazuju samo u opisana dva načina rada, već i prilikom obavljanja telefonskih poziva – Px8 S2 jedne su od rijetkih slušalica s kojima baš nikad, bez obzira na vanjske uvjete (vjetar, bučna ulica), nismo imali problema s telefoniranjem.

Za elektroniku slušalica Px8 S2 Bowers & Wilkins navodi iste podatke kao u slučaju modela Px7 S3 – DAC ima razlučivost do 24-bit/96 kHz, što je dosezljivo preko USB-C konekcije ili Bluetootha, uz preduvjet da koristimo kodek aptX Lossless. Ostali podržani kodeci su aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic te arhaični SBC i AAC. Na istom čipu nalazi se i napredni DSP, koji se audiosignalom bavi prije no što ga proslijedi DAC-u, nudeći nam mogućnost da ga uobličimo prema vlastitim preferencijama, pomoću 5-pojasnog ekvilizatora, ili ostavimo posve netaknutim, korištenjem zvučnog profila True Sound. Ekvilizator ne prikazuje konkretne frekvencije, kojima upravljamo, već samo generičku skalu Lo-Mid-Hi, s klizačima raspona od ±6 (decibela, pretpostavljamo), upravljivih u inkrementima od 0,5. Kad izradimo profil koji nam se sviđa, možemo mu dodijeliti ime i spremiti ga za laku aktivaciju kad ga želimo koristiti.

Prekidač na lijevoj slušalici koristi se za njihovo uključenje i isključenje te pokretanje uparivanja putem Bluetootha

40-milimetarske zvučničke jedinice načinjene su od ugljičnog kompozita – materijala temeljenog, pretpostavljamo, na ugljičnim vlaknima, kakav se za membrane kod slušalica koristi zbog odličnog omjera krutosti i mase, odnosno sposobnosti da membrana brzo titra, a da se pritom ne savija. To joj omogućuje precizno praćenje električnog signala, odnosno trenutačnu reakciju na brze promjene glasnoće (dinamika zvuka), manja izobličenja i manji unos vlastitih rezonancija. Bowers & Wilkins ističe i kako je promijenio sve ostale elemente zvučničkih jedinica – ovjes, košaru, titrajnu zavojnicu i magnet – s ciljem jasnog odvajanja akustičkih performansi slušalica Px8 S2 u odnosu na prethodnika.

Uza sve to, pojačalo više nije dio istog integriranog kruga, poput DSP-a i DAC-a (koji se u ovom slučaju nalaze unutar Qualcommova SoC-a), već je diskretno, dakle, nalazi se na vlastitoj tiskanoj pločici i ne bavi se ničime drugim, osim amplifikacijom audiosignala. Proizvođač tvrdi kako se time povećavaju dinamika i preciznost zvuka, što je teško proglasiti točnim ili netočnim, ali sigurno je da slušalice dosežu pozamašnu glasnoću – dostatnu čak i za korisnike kojima konkurentske bežične slušalice nikad nisu dovoljno glasne.

Detaljne i basovite

Cjelokupni tonalitet slušalica nepogrešivo je Bowers & Wilkinsov, a samim time i načelno sličan onome kod modela Px7 S3, unatoč tome što tvrtkine jeftinije slušalice koriste nazivno lošiju, bioceluloznu membranu. Radi se o čistom zvuku, izražene detaljnosti, čega ćete postati svjesni već u prvih nekoliko sati druženja sa slušalicama Px8 S2, kada shvatite da one iz vaših omiljenih numera izvlače detalje i finese koje dotad niste čuli, ili ih niste čuli reproducirane u tako čistom i distinktivnom obliku.

Opletena žica, utisnuta u debeli, aluminijski nosač, detalj je kojim se Px8 S2 vizualno razlikuje od ostatka ponude slušalica Bowers & Wilkinsa

Osim detaljnosti, pozornost privlači i mesnatost zvuka. Bas je debeo i slojevit, zapravo možda i više od očekivanog, imamo li na umu da je prethodnik Px8 bio poznat po kultiviranosti u donjem dijelu spektra. Px8 S2 definitivno donosi više niskofrekventne tutnjave i grmljavine, što nije nužno podudarno s prohtjevima audiofila, ali savršeno odgovara profilu i preferencijama modernog kupca, rasterećenog od uzusa jedne (sve manje) grupe ljubitelja dobrog zvuka. Uostalom, ako bas nalazite pretjeranim, ništa vas ne sprečava da ga malo pripitomite, povlačenjem prvog klizača u ekvilizatoru prema dolje.

5-pojasni ekvilizator nema navedene frekvencijske raspone, već opisne pojaseve Lo-Mid-Hi, ali svejedno može poslužiti za oblikovanje zvuka slušalica

Iz navedenog ne treba zaključiti da je Bowers & Wilkins zaboravio na agilnost basa, jer nije – on i dalje ima brzinu potrebnu za kvalitetno izvođenje žanrova poput rocka i metala, gdje bi tromiji bas, pogotovo takvog volumena, rezultirao mutnom reprodukcijom bas pedale i bas gitare.

Muški i ženski glasovi istaknuti su čak i iznad više slojeva instrumentalne pratnje, pa se Px8 S2 utoliko kloni tipičnog V-oblika frekvencijske karakteristike, gdje su vokali blago povučeni. Umjesto toga, dobivamo intenzivan zvuk, kod kojeg su svi dijelovi spektra podjednako zastupljeni, i koji ostavlja dojam raskoši. Tako ugođene slušalice ne ostavljaju mnogo prostora za disanje, pa bismo njihovu reprodukciju puno prije opisali kao intimnu nego prozračnu i široku – no ekstremnu širinu zvuka ionako nećete tražiti u svijetu zatvorenih slušalica.

Baterija se ponaša kao i kod modela Px7 S3 – nudi tridesetak sati rada na jednom punjenju i oko sedam sati bežičnog muziciranja nakon 15-minutnog punjenja.

Cijena od 729 eura pozicionira Bowers & Wilkins Px8 S2 u stratosferu ponude putnih naglavnih slušalica, iznad nekih vrlo skupih konkurenata, kao što su Apple AirPods Max i Focal Bathys. Zapravo, samo Bang & Olufsen prodaje skuplje takve slušalice (Beoplay H95 i H100).

Sagledamo li ih kao cjelinu i usporedimo s odličnim modelom Px7 S3, jasno je da Bowers & Wilkins Px8 S2 nisu slušalice koje se biraju razumom, nego srcem. Nude sve ono što očekujemo od luksuznog proizvoda – vrhunsku izradu, raskošan i detaljan zvuk te dojam ekskluzivnosti, koja se osjeti pri svakom korištenju, i ne jenjava ni nakon višetjednog posjedovanja. U performansama ne donose golemi skok u odnosu na znatno jeftiniji Px7 S3, no pristajete li isključivo na najbolje što Bowers & Wilkins trenutačno nudi i spremni ste to platiti, slušalice Px8 S2 opravdavaju svoj status. Za sve ostale, Px7 S3 ostaje mnogo razumnija, a podjednako uzbudljiva ulaznica u svijet britanskog True Sounda.