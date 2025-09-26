Širenje audio portfelja pod Samsungovom kapom: HARMAN preuzeo Sound United

HARMAN International dovršio je akviziciju Sound Uniteda, dodajući u svoj portfelj audio marki imena kao što su Bowers & Wilkins, Denon i Marantz, jačajući time svoju poziciju na tržištu

Podružnica Samsung Electronicsa u njihovom 100%-tnom vlasništvu, HARMAN International, objavila je da je uspješno završila preuzimanje tvrtke Sound United, bivše audio divizije korporacije Masimo. Ovaj strateški potez značajno proširuje HARMAN-ov osnovni audio biznis, obuhvaćajući ključne kategorije proizvoda kao što su kućni i automobilski audio sustavi, elektronika te slušalice.

Portfelj tvrtke Sound United uključuje niz poznatih i cijenjenih audio brendova, pa uključuje marke Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé i Boston Acoustics. Spajanjem s HARMAN-ovim poslovanjem stvara se jedan od najsveobuhvatnijih portfelja u industriji, pružajući potrošačima širi izbor, dublje inovacije i iznimna iskustva slušanja – poruka je poslana pri objavi dovršenja akvizicije.

Strateški ciljevi akvizicije

Dave Rogers, predsjednik Lifestyle divizije u HARMAN-u, izjavio je da se vizija tvrtke temelji na stvaranju iskustava koja obogaćuju živote ljudi kroz izniman zvuk. Naglasio je da se strast Sound Uniteda prema zvuku, inovaciji i kvaliteti u potpunosti poklapa s njihovim vrijednostima. Prema njegovim riječima, ova transakcija otvara značajne prilike za rast i jača strategiju kompanije, kako bi se ona pozicionirala kao apsolutni lider u audio industriji.

Sound United će unutar HARMAN-ove Lifestyle divizije djelovati kao samostalna strateška poslovna jedinica. Ova struktura omogućit će svakom od brendova, poput Denona ili Marantza, zadržati svoju prepoznatljivu baštinu, stručnost i bazu vjernih kupaca. Istovremeno, uz podršku HARMAN-ovih globalnih resursa i razmjera, marke Sound Uniteda dobit će veći doseg i poboljšane mogućnosti za ostvarivanje svojih ciljeva na tržištu.