HONOR Magic V5 - Najtanja knjiga

Novi preklopivi mobitel kojeg nam donosi HONOR jedan je od hardverski najnaprednijih uređaja na tržištu, a ujedno i najtanjih…

Specifikacije uređaja Ekran (unutarnji): 2.172 x 2.353 piksela, LTOP AMOLED Ekran (vanjski): 1.060 x 2.376 piksela, LTOP AMOLED Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 elite (3 nm) Memorija: 256/512/1024 GB, 12/16 GB RAM Dimenzije i masa: 157 x 146 x 4,1 mm (rasklopljen), 157 x 74 x 8,9 mm (sklopljen), 217 g

Honor Magic V5 već na prvi pogled osvaja svojim elegantnim dizajnom, s debljinom od samo 8,8 mm u sklopljenom stanju i nevjerojatnih 4,1 mm kada je rasklopljen, uz težinu od samo 217 grama. Njegov 7,95-inčni LTPO OLED unutarnji zaslon postiže svjetlinu do 5000 nita, dok vanjski zaslon visoke stope osvježavanja jamči vrhunsku vizualnu kvalitetu. Izravne konkurente u kategoriji „fold“ uređaja nadmašuje većom baterijom kapaciteta čak 5.820 mAh, boljom vodootpornošću (IP58/IP59), svjetlijim zaslonom i naprednijom periskopskom kamerom.

Ispod površine, Magic V5 pokreće Snapdragon 8 Elite procesor, uparen s do 16 GB RAM-a i 1 TB prostora, omogućujući pouzdan rad u najrazličitijimuvjetima, od svakodnevnih zadataka do intenzivnog multitaskinga. Baterija od silicij-ugljika podržava 66W žično i 50W bežično punjenje, što dodatno podiže njegovu privlačnost za ljubitelje vrhunskog hardvera.

Telefon donosi i mehaničke inovacije na premium razini, poput šarke izrađene od čelika, titanijeve legure i karbonskih vlakana, koja omogućuje glatko otvaranje i zatvaranje uz konstantnu napetost. Šarka podnosi pritisak do 380 GPa i testirana je za 500.000 ciklusa zatvaranja, a uređaj se otvara gotovo ravno na 180 stupnjeva. Iako je nabor na unutarnjem zaslonu primjetan, ne ometa korištenje uređaja.

Mobitel mami poglede svojim zaslonima, počevši s vanjskim ekranom od 6,43 inča koji nudi oštru rezoluciju od 1060 x 2376 piksela, što rezultira gustoćom od 404 ppi. Unutarnji sklopivi zaslon, dijagonale 7,95 inča, dolazi s rezolucijom 2172 x 2352 piksela, pružajući sličnu oštrinu od 403 ppi. Oba zaslona koriste LTPO tehnologiju za dinamičku stopu osvježavanja od 1 Hz do 120 Hz, uz modove Standard (do 60 Hz), High i Dynamic. Ipak, većina igara doseže samo 90 Hz, dok sučelje i aplikacije glatko rade na 120 Hz.

Svjetlina vanjskog zaslona doseže 1296 nita, što je odlično za vanjsku upotrebu, no unutarnji zaslon ipak nije na toj razini, s maksimalnih 600 nita. Podrška za Dolby Vision HDR i Widevine L1 certifikat osiguravaju vrhunski streaming, dok rad sa stylusom podržavaju oba zaslona.

S baterijom od 5820 mAh (Si/C), Magic V5 nudi bolju izdržljivost od prethodnika Magic V3, uz podršku za brzo punjenje od 66W. Puni se od nule do kraja za nešto više od 50 minuta, iako su djelomični rezultati punjenja nešto slabiji nego kod prethodnih modela. U kutiji dolazi samo USB Type-A na Type-C kabel, bez punjača, ali Honorova 66W tehnologija lako je dostupna. Baterija vanjskog zaslona pokazuje rezultate slične modelu V3, uz određene razlike u performansama, čime Magic V5 potvrđuje svoju pouzdanost za cjelodnevnu upotrebu.

Honor Magic V5 donosi osvježavajuću kombinaciju softvera i inovativnih značajki, temeljenih na MagicOS 9 sustavu koji pokreće Android 15. Vizualno privlačan, s glatkim animacijama i zaobljenim dizajnom, ovaj uređaj pruža besprijekorno korisničko iskustvo bez ikakvih zamjerki. Posebno se ističe Magic Capsule, notifikacijska traka slična iOS-u, koja unatoč obliku prednjih kamera omogućuje praktične funkcije poput prikaza tajmera, pozadinske glazbe ili reprodukcije videa. Dodatno, tu su i velike mape te kartice – zapravo widgeti za aplikacije Honorova ekosustava, označeni diskretnom trakom ispod ikona.

Uređaj se može pohvaliti naprednim AI značajkama, poput Magic Portal funkcionalnosti, koja omogućuje brzo pretraživanje, slanje e-mailova ili bilježenje samo dugim pritiskom na sliku, uz opcije poput pretraživanja predmeta na eBayu ili povlačenja adrese na kartu za navigaciju. Tu su i AI alati za uređivanje slika, uključujući AI Cutout za pametno premještanje objekata i AI Eraser za njihovo uklanjanje. Inovativna detekcija deepfake videa, prvi put predstavljena na IFA-i prošle godine, analizira video pozive i ocjenjuje vjerojatnost manipulacije. Uz to, prednja kamera podržava geste u zraku, poznate iz prethodnog modela, dok sedmogodišnja softverska podrška za OS i sigurnosne nadogradnje, ograničena na UK i EU, postavlja visok standard u industriji.

Honor Magic V5 oduševljava tankim dizajnom, IP58/IP59 zaštitom i Snapdragon 8 Elite procesorom, uz vrhunske ekrane s Dolby Visionom i MagicOS 9 na Androidu 15 s korisnim AI alatima i sedmogodišnjom podrškom. Baterija od 5820 mAh osigurava pouzdanu autonomiju s brzim 66W žičanim i 50W bežičnim punjenjem. Svakako je riječ o jednom od najuravnoteženijih mobitela „fold“ kategorije u tekućoj godini.