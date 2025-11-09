Prijenos uživo s mobitela sada lakši uz ažuriranu aplikaciju Blackmagic Camera

Novo ažuriranje za Blackmagic Cameru koristit će takozvanim IRL streamerima koji prenose uživo dok su u pokretu

Matej Markovinović nedjelja, 9. studenog 2025. u 22:15
📷 Foto: Blacmagic
Foto: Blacmagic

Blackmagic je izdao ažuriranje svoje besplatne aplikacije za kameru s nekoliko novih značajki koje će se posebice svidjeti streamerima. Najvažnija novost je ta da je uz Blackmagic Cameru na iOS-u i Androidu sada moguće prenositi sadržaj uživo na YouTubeu, Twitchu i Vimeu, bez potrebe za aplikacijama trećih strana ili dodatnim uređajima za kodiranje.

Kako navode iz Blackmagica, dovoljno je samo odabrati društvenu mrežu na kojoj se želi prenositi sadržaj uživo te unijeti sigurnosni ključ. Tijekom prijenosa su i dalje dostupne sve kontrole aplikacija pa je moguće u hodu podešavati postavke poput ekspozicije i fokusa.

Ažuriranje donosi i podršku za SRT, noviji način prijenosa videa uživo koji bolje radi kada je internetska veza nestabilna. Osim toga, sada se mogu koristiti i vlastiti RTMP i SRT serveri, pa streameri ne moraju nužno emitirati samo na YouTubeu, Twitchu ili Vimeu, nego uz malo truda mogu prenositi sadržaj i na druge društvene mreže ili privatne kanale.

Ostala poboljšanja uključuju brza upozorenja kad se odspoji vanjski disk, što sprječava gubitak podataka pri snimanju velikih ProRes datoteka na iPhoneu. Također, sada se može birati broj prikaza kamera pri nadzoru više snimki, što olakšava rad na većim ekranima poput iPada ili Macbooka.

 



