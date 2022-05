Cooler Master CK352 - Jednostavna, atraktivna i pristupačna

Ponuda mehaničkih tipkovnica danas je vrlo široka i varira od ultra-jeftinijih modela s cijenom od 300 kuna, pa do onih desetorostruko skupljih. Iz Cooler Mastera nam stiže model iz nižeg segmenta, koji usprkos tome nudi dobro zaokružen set značajki

specifikacije Izvedba Standard, ANSI Tip Mehanička Prekidači LC Brown (dostupna i s prekidačima LC Blue i Red) Pozadinsko osvjetljenje RGB, podesivo za svaku tipku

Podesivo bočno osvjetljenje Dimenzije 455 × 143 × 36 mm Vrsta priključka USB-A Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

CK352 predstavljena je još prošle godine, a pridružila se donjem dijelu Cooler Masterove vrlo široke ponude tipkovnica. Sukladno oznaci, riječ je o evoluciji modela CK350 koji je stigao na tržište 2019. godine. Nova tipkovnica dostupna je u nekoliko varijanti koje se razlikuju prema tipu prekidača. Cooler Master se oslanja na prekidače tvrtke LC, za koju nikad do sada nismo čuli, s tim da su dostupne tri verzije – plava, smeđa i crvena. Na stranicama proizvođača nije navedeno koje su razlike među prekidačima različite boje, no za pretpostaviti da je slična situacija kao s Cherry MX prekidačima, s kojima LC prekidači dijele prihvatni mehanizam. Plavi prekidači su vrlo glasni zbog karakterističnog mehaničkog "klika" i taktilnog osjećaja prolaska mehaničke barijere prilikom pritiska tipke. Smeđi, koje smo testirali, također u hodu imaju točku okidanja koju je moguće osjetiti pod prstima, no tiši su zbog izostanka klika. Crveni prekidači nemaju ni klik, ni taktilni prijelaz već je hod linearan.

CK352 je RGB tipkovnica s individualno podesivim LED-icama za svaku tipku, a LC-prekidači imaju prozirno kućište koje osigurava rasap svjetlosti u donjem dijelu tipke. Osvjetljenje je prilično jarko, snažnije nego na Corsairovim tipkovnicama koje koristimo u labu. To dobrim dijelom treba zahvaliti odluci da prozirni dio plastike, kroz koji prolazi svjetlost, nije toliko debeo niti bijel već proziran, pa je osvjetljenje snažnije i kontrastnije, no s druge strane nije toliko ujednačeno. Osim toga, kod nekih je boja, ako se malo bolje zagledamo, moguće uočiti da su dobivene od primarnih boja različitog intenziteta. Osim u tipkama, CK352 ima osvjetljenje i na bokovima u obliku letvica koje obuhvaćaju kutove i lijeve i desni bok kućišta. Tim se rasvjetnim elementima upravlja odvojeno od tipki.

Hardversko upravljanje

Upravljanje osvjetljenjem nije softversko već se regulira sekundarnim funkcijama tipki. Za konfiguraciju osvjetljenja tipki koristi se prvi red tipki, odnosno, funkcijske tipke u kombinaciji s tipkom Fn, dok se za bočno osvjetljenje koristi tipka Fn u kombinaciji s kursorskim tipkama. Usprkos ovakvom načinu konfiguriranja osvjetljenja, opcija ima doista mnogo, premda nema toliko finog podešavanja kao kada se koristi softver. Dodatni problem je kompleksnost konfiguracije.

Tipkovnica iskorištava tipku Fn za implementaciju još nekih dodatni funkcija – upravljanje multimedijskim aplikacijama te otvaranje odabranog web preglednika, Windows Explorera i Windows aplikacije Kalkulator.

Fizički su kapice tipki izvedene vrlo zanimljivo – dio tipki je crn, dio je siv. Sama tehnologija proizvodnje je dvostruko injektiranje plastike, a plastika je tipa ABS. Tipke imaju blago hrapavu teksturu što je obično značajka PBT tipka plastike, no ako proizvođač tvrdi da je riječ o jeftinijoj ABS plastici, onda bit će da je doista tako. Kućište na koje su ugrađeni prekidači nema okvir već su tipke "plutajuće". Glavnina kućišta je izrađena od plastike, no s gornje strane se nalazi ukrasna siva aluminijska ploča, slične teksture kao tipke.

Kako je riječ o jeftinijoj tipkovnici, odmorišta za dlanove nema, a slične uštede možemo vidjeti i u pogledu izvedbe kabela koji je relativno tanak i presvučen običnom crnom plastičnom košuljicom. Na stražnjem dijelu tipkovnice nema kanala za organizaciju kabela, s obzirom da ih malo tko koristi, ne vidimo to kao osobiti problem. Tipkovnica sjedi na četiri nevelike gumene stopice, a ako korisniku ne odgovara standardni vrlo niski kut nagiba prema rukama (nama recimo nije odgovarao), moguće ga je povećati izvlačenjem nožica koje također imaju gumene kontaktne površine.

Sve u svemu, Cooler Masterova tipkovnica CK352 dobar je izbor za korisnike koji traže mehaničku tipkovnicu s atraktivno implementiranim RGB osvjetljenjem, a koja istovremeno ima i pristupačnu cijenu. Tipkovnica trenutno nije dostupna za kupovinu na domaćem tržištu, no ako vam ne smeta izostanak hrvatskih dijakritika, može se naručiti iz Njemačke po početnoj cijeni od 80 €.