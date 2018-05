Cooler Master MasterWatt 650 - Brončana medalja

specifikacije Oznaka modela MPX-6501-AMAAB Snaga 650 W Deklarirana razina efikasnosti 80 PLUS Bronze Specifikacije po vodovima +3,3 V - 22 A

+5 V - 22 A

+12 V - 54,1 A Kabeli polu-modularni Broj PCIe konektora 4 Broj EPS konektora 1 Ventilator 120 mm Jamstvo 5 godina

Cooler Masterova je serija napajanja MasterWatt Bronze namijenjena svima onima koji slažu računalo srednje klase, i koji traže kvalitetu, ali po povoljnoj cijeni. U seriji Bronze nude napajanja od 450 pa do 750 W i tako pokrivaju sve potrebe korisnika u srednjem tržišnom segmentu. Seriju, osim certifikata učinkovitosti 80 Plus Bronze, karakterizira polumodularni dizajn, tj. ima miješane fiksne i modularne kabele, kompaktne dimenzije, DC-DC platforma i LDB ventilator koji radi u polupasivnom modu rada.

Crno metalno kućište dimenzija je 150 x 140 x 86 milimetara, što znači da je kompaktno i stane i u skučenija ATX kućišta. Iz kućišta izlaze dva kabela koja su opletena crnom mrežicom – jedan je s 20+4-pinskim ATX konektorom, a drugi s 4+4 EPS konektorom. Kabeli su dovoljne dužine za srednja ATX kućišta (550 i 600 milimetara). Ostali su kabeli plosnatog tipa, a ukupno je 9 SATA konektora, 4 konektora za PCI-e (6+2 pinska), zatim tri 4-pinska MOLEX konektora i jedan FDD. Svi su kabeli zadovoljavajuće dužine. Proizvođač navodi kako su svi kabeli s PCIe konektorima povećane provodljivosti (16 AWG) te kako je time i učinkovitost bolja.

Napajanje je napravljeno prema standardu ATX 12V V2.4 i Full Range tipa je. To znači da mu ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, a frekvencija od 50 do 60 Hz. PFC je aktivnog tipa i viši je od 0.9.

DC-DC platforma za stabilan napon

Platforma je Dual Forward i DC-DC tipa, što znači da su vodovi nižega napona izvedeni iz +12 V voda. Upravo taj +12 V vod sposoban je dati 54.1 A struje, što i iznosi 650 W snage napajanja. Niži vodovi, +3 V i + 5 V daju maksimalno po 22 A. Proizvođač navodi podatak od 100 – 500 ms Power Good signala, što je unutar ATX specifikacije, te iznad 16 ms za Hold Up vrijeme pri 80% opterećenja (vrijeme koje napajanje drži napon nakon nestanka struje). Učinkovitost je, kao što smo rekli, 80 Plus Bronze, što znači da je iznad 85% pri tipičnom opterećenju (od 20 do 100%).

MasterWatt nudi i sve moderne zaštite – UVP, OVP, OPP, OTP, SCP i OCP, a napravljeno je i prema svim modernim i propisanim regulativama. MTBF ili srednje vrijeme između kvarova iznosi više od 100.000 sati, a radna temperatura napajanja je od 0 do 40 °C. Proizvođač je u izradi koristio nešto jeftinije TEAPO 85 °C elektrolite, čija se kvaliteta tijekom godina popravila, no i dalje prema pouzdanosti nisu ni blizu onima s oznakom 105 °C.

Ventilator koji hladi sklopovlje promjera je 120 milimetara, ima ovjes Loop Dynamic koji za glađi rad koristi ulje, a otporan je i na prašinu prema standardu IP6X. Ventilator se do 15% opterećenja ne vrti, a nakon toga mu rad prati krivulju koja se na 100% opterećenja penje do oko 2.000 okretaja u minuti. Sve do oko 80% opterećenja zadovoljavajuće je tih, a nakon toga postaje dosta čujan.

S cijenom od oko 600 kuna na domaćem tržištu, MasterWatt 650 konkurentno je napajanje koje će zadovoljiti većinu korisnika koji slažu računalo srednje klase. To znači da će biti adekvatno za računala s procesorima iz srednjeg segmenta, a zbog dovoljne količine PCI-e konektora može pogoniti i do dvije grafičke kartice. Naravno, u tom slučaju u obzir treba uzeti i da vršna potrošnja ne prelazi 70-80% maksimalne snage napajanja, dok je ono još zadovoljavajuće učinkovito, a ventilator u granicama normale s bukom. Jamstvo na proizvod je 5-godišnje.