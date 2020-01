Corsair Crystal 680X - Lijepo, inovativno, ali i skupo

specifikacije Form factor E-ATX, ATX, mATX, mini ITX Broj mjesta za diskove 2,5" - 4 + 3

3,5" - 3 Dimenzije 423 × 344 × 505 mm Podržana napajanja ATX, bez ograničenja Podržane grafičke kartice do 330 mm Masa 11,6 kg Prednji konektori 1 × USB-C 3.2 Gen2

2 × USB 3.2 Gen1

Combo audio Ventilatori 3 × Corsair LL120 RGB (120 mm), 1 × Corsair 120 mm Jamstvo 2 godine

Dok je model 280X namijenjen korisnicima koji raspolažu mATX matičnim pločom, 680X namijenjen je ugradnji matične ploče standardne veličine, odnosno čak i još veće E-ATX ploče. Osnovni dizajn kućišta jednak je kao na manjem modelu, a to znači da je 680X dosta široko kućište na račun dizajna s dvije komore. U primarnoj se komori nalaze matična ploča sa svim komponentama koje su na nju ugrađene, a u sekundarnoj komori, smještenoj desno od primarne komore, odnosno ispod nosača matične ploče, nalaze se napajanje, SSD-ovi i diskovi. Primarna komora s tri je strane prekrivena staklenim bočnim stranica, a sekundarna je posve zatvorena i komponente u njoj skrivene su od očiju korisnika. Kućište je dostupno u dvije boje materijala koji nisu staklo – crnoj i bijeloj. Treba napomenuti da Corsair u svojoj ponudi ima brojne druge komponente bijele boje (u prvom redu vodeno hlađenje) pa je uz malo truda bez problema moguće složiti konfiguraciju u kojoj je glavna boja bijela.

Ploče od kaljenog stakla nisu posve prozirne, već su blago zatamnjene, što bilježimo kao plus. Prednju ploču nije lako skinuti, no to nije ni potrebno jer se ventilatori ili radijatori vodenog hlađenja ugrađuju s unutarnje strane. Gornja je ploča postavljena na visoke odstojnike i fiksirana pomoću debelih vijaka. No, štos je u tome da ni nju nije potrebno skidati kako biste na krov kućišta ugradili hlađenje. Naime, iza spomenutih ploča unutar kućišta nalazi se metalni okvir koji je s jedne strane umetnut u kostur kućišta, a s druge strane fiksiran vijcima sa zadebljanom glavom. Ideja je da prilikom instalacije skinemo okvir, na njega ugradimo ventilatore ili radijator, te sve zajedno vratimo u kućište. Dosta zgodno rješenje. Na te okvire postavljeni su i filtri za prašinu s magnetskim trakama na rubu. S obzirom na to da su s unutarnje strane, prilikom čišćenja prašine bit će nužno otvoriti bočnu stranicu kućišta te skinuti spomenute okvire.

O ventilaciji

Prednji okvir primit će radijator do duljine od 360 mm, a gornji do duljine od 280 mm. Još jedan 280-milimetarski radijator moguće je ugraditi na dno kućišta, što je pojednostavljeno zbog činjenice da se napajanje nalazi u drugoj komori. Ako preferirate ventilatore, prednji okvir primit će do tri 120-milimetarska ili dva 140-milimetarska ventilatora, a na krov ili dno moguće je ugraditi po dva ventilatora maksimalne širine 140 mm. Gornja i donja mjesta za montažu radijatora po visini vrlo su izdašna, tako da je moguće ugraditi i deblje radijatore, što često nije slučaj kod jeftinijih kućišta. Koliko prostora ima naprijed zavisi o duljini ugrađene grafičke kartice, koja može biti duga maksimalno 330 mm, no mora biti kraća ako želite ugraditi radijator na prednju stranu kućišta.

S kućištem se inače isporučuju četiri 120-milimetarska ventilatora. Tri aRGB modela montirana su na prednju dio kućišta, a model bez osvjetljenja smješten je na stražnju stranu. Iskreno, Corsairu ne bi pala kruna s glave da je i taj stražnji ventilator RGB tipa. Tri RGB ventilatora spojena su na kontroler za upravljanje brzinom na kojem je ukupno šest mjesta. Taj je kontroler potom spojen na jedan od dva kanala Lighting Node Pro kontrolera koji služi za upravljanja RGB osvjetljenjem. Corsair Lightning Node Pro i paket od tri RGB ventilatora prodaje i odvojeno, a za njega je potrebno izdvojiti oko 850 kuna. Osvjetljenjem ventilatora i njihovom brzinom upravljamo pomoću aplikacije iCUE, koja nudi izvrsne mogućnosti podešavanja osvjetljenja. Valja napomenuti da su LED-ice u ventilatorima aRGB tipa, tako je uz malo truda moguće složiti stvarno zanimljive efekte.

Nosač matične ploče opremljen je velikim brojem otvora za provođenje kabela, kako gore, tako i s bočne strane te dolje. Većina otvora obložena je gumenim zaštitama, kako je i red na kućištu visoke klase. Bočna stranica od kaljenog stakla ima dosta debeo okvir, a pričvršćena je na kućište na inovativan način – pomoću šarki. Drugim riječima, stranicu otvaramo poput vrata, a na mjestu je drže magneti. Moguće ju je i posve skinuti, što je zapravo preporučljivo prilikom instalacije komponenti u kućište. Crystal 680X omogućuje montažu grafičke kartice paralelno s matičnom pločom, tako da s vanjske strane gledamo izravno na ventilatore. Nažalost, s kućištem se ne isporučuje produžni kabel za PCIe utor, već ga je potrebno kupiti odvojeno.

Sekundarna komora

U desnu komoru ugrađuju se napajanje i diskovi, a ujedno služi i za skrivanje viša kabela. Na njenom krovu nalaze se i prednji konektori koje ovo kućište nudi – dva USB-a 3.2 Gen1, jedan USB-C 3.2 Gen2 te kombinirani konektor za slušalice i mikrofon. Tu su također i tipke za uključivanje i resetiranje računala. U specifikacijama je navedeno da kućište podržava napajanje maksimalne duljine 225 mm, no u praksi moguće je ugraditi i dulja, ako vam je baš potrebno. Diskovi se ugrađuju pomoću plastičnih vodilica u metalni kavez s tri mjesta pričvršćen iznad napajanja, a te iste vodilice podržavaju i 2,5-inčne uređaje. Povrh tog metalnog kaveza smješteni su dedicirani nosači (četiri komada) za 2,5-inčne uređaje. Izrađeni su od plastike, a pomoću mehanizma pričvršćeni jedan povrh drugog, tako da je u teoriji iz kućišta moguće izbaciti one koje ne koristimo. U praksi to baš nema nekog smisla jer ne dobivamo ništa.

Crystal 680X isprobali smo u kombinaciji s našom sekundarnom testnom konfiguracijom koja se sastoji od ASRockove ploče B450M Steel Legend, Ryzena 7 2700X i Asusove grafičke kartice ROG Strix RX 580 8GB OC. U pogledu rashladnih performansi, usporedili smo ga s Fractal Designovim kućištem Meshify S2, koje je tvornički opremljeno s tri 140-milimetarska ventilatora. Meshify je kućište dizajnirano za bolje hlađenje, no u praksi ima prosječne performanse zbog sporijih (i tiših) ventilatora te spužvastog filtra na prednjoj maski koji usporava usis zraka. Crystal 680X u teoriji je također kućište orijentirano na rashladne performanse, no kočnicu mu predstavlja fokus ne estetiku – staklena ploča ispred prednjih ventilatora posve je neprobojna za zrak, pa se on uvlači sa strane. To rezultira i nešto višom temperaturom procesora pod opterećenjem, no zanimljivo je da je temperatura grafičke kartice jednaka u oba kućišta.

Kao i u slučaju manjeg modela 280X, Crystalu 680X mnogo bolje odgovara korištenje vodenog hlađenja, što se moglo i očekivati s obzirom na dizajn s hrpom staklenih površina. S druge strane, lijepo je vidjeti da su neke mane koje smo primijetili na starijem i manjem modelu eliminirane – bočna stranica ima bolji ovjes, nožice kućišta su više, a gornja staklena ploča više je odignuta od kostura kućišta. Osnovni problem ovog kućišta iz perspektive većine korisnika je cijena koja je osjetno viša od većine kućišta sličnih dimenzija i jednake klase. Visoka cijena tu je na račun neobičnog dizajna, hrpe staklenih površina te integriranog osvjetljenja u obliku aRGB ventilatora i pripadajućeg kontrolera.

Ako ste u procesu kupnje kućišta visoke klase, koliko su vam bitne ove značajke morate procijeniti sami. Općenito, ako želite vrlo atraktivno i neobično dizajnirano kućište, s kojim ćete istaknuti raskoš ugrađenih komponenti, s Crystalom 680X nećete pogriješiti. Ako vam RGB osvjetljenje nije nimalo bitno, a od staklenih stranica više preferirate rashladne performanse, postoje bolja i jeftinija rješenja na tržištu.