Thermaltake Toughpower iRGB Plus 850W - Osvijetljeni snagator

Gotovo da i nema komponente za računalo koja nije “zaražena” RGB LED trendom osvjetljavanja, čak i onih kod kojih to nema previše smisla jer su skrivene od pogleda. Ipak, to nije spriječilo Thermaltake da predstavi jedan takav model

specifikacije Snaga 850 W Kabeli modularni Dubina napajanja 160 mm Broj PCIe / EPS konektora 6 / 2 Broj SATA / molex konektora 12 / 4 Ventilator 140 mm Jamstvo 10 godina

Kako bi malo razbio monotoniju koju inače okružuju napajanja, jer budimo realni, nije se mnogo toga promijenilo unatrag nekoliko godina, osim što se proizvođači međusobno nadmeću u podizanju ljestvice prisutnosti i cjenovne pristupačnosti visokoučinkovitih modela, Thermaltake nam je na testiranje poslao svog predstavnika za sve one korisnike koji teže prema usklađivanju boja do zadnje komponente svog računala.

Bez iznenađenja

Napajanje je potpuno modularno, a na rubu stranice vidi se i mini-USB priključak za komunikaciju s računalom

rezultati testiranja Test I Test II Test III +3,3 V 3,307 V 3,305 V 3,299 V +5 V 5,05 V 5,03 V 5,02 V +12 V 12,05 V 12,05 V 12,06 V Potrošnja 146 W 367 W 503 W

Očekivano, Toughpower iRGB Plus serija dolazi u nekoliko varijanti koje se razlikuju prema snazi, s time da je ovaj model od 850 W koji smo dobili na test, zapravo najslabiji u tom nizu. Iznad njega su još modeli 1050W i 1200W. Unatoč tome, 850W bit će dovoljno jako i za one konfiguracije opremljene najaktualnijim hardverom jačeg segmenata, koje se pod opterećenjem vrte oko 400-injak vata, gdje ovo napajanje nudi maksimalnu učinkovitost. Čak i ako ga upregnete jačim hardverom, neće biti problema i velikih oscilacija u djelotvornosti pri većim opterećenjima, s obzirom na to da je riječ o napajanju s certifikatom 80PLUS Platinum. Isto tako, iz njega neće biti problem izvući maksimum jer ima šest 6+2-pinskih PCI-e konektora za napajanje grafičkih kartica, te dva 8-pinska EPS konektora, a uz dvanaest SATA i četiri Molex konektora. Kabeli su presvučeni u klasičnu crnu silikonsku izolaciju te su nešto krući. Ispitivanje vodova pod opterećenjem pokazalo je da su odstupanja minimalna, i rezultati su tipično dobri za jedan ovakav model napajanja iz višeg segmenta, a pri tome je 140 mm ventilator u radu bio gotovo nečujan, čak i pod većim opterećenjem.

USB za kontrolu RGB osvjetljenja

Softver za kontrolu RGB LED osvjetljenja i nadgledanje rada napajanja dostavlja zanimljive informacije, poput trenutačne potrošnje i efikasnosti, a način osvjetljavanja moguće je namjestiti u različitim efektima i bojama

Sa stražnje strane nalaze se uredno posloženi i označeni konektori za kabele od napajanja, a između ostalog, odmah pored toga imamo i mini-USB konektor za spajanje s računalom preko USB headera na matičnoj ploči. USB veza vam prije svega omogućuje komunikaciju s napajanjem preko Tt DPS G upravljačke aplikacije, pa ćete tako osim kontrole nad RGB LED ventilatorom, imati i uvid u različite parametre napajanja, poput trenutačne potrošnje, učinkovitosti, napona i slično. Što se tiče samog RGB LED ventilatora, ruku na srce, Thermaltake ovdje nije napravio ništa pretjerano revolucionarno. Ubacili su RGB LED ventilator koji, ako ništa drugo, ima 12 RGB LED-ica koje je moguće zasebno adresirati (aRGB) u softveru i postići nešto atraktivnije efekte. S druge strane, ako tom istom napajanju svijetli samo ventilator, s obzirom na to da je on zajedno s napajanjem okrenut prema dolje, u 90% konfiguracija u koje ide ovakav tip napajanja visoke klase, jedino što biste s njim mogli postići jest to da osvijetlite donju stranicu kućišta u tonu i ritmu s ostalim komponentama koje također imaju RGB LED osvjetljenje. Smatramo da ovaj detalj ipak nije vrijedan baš tolikog premiuma u cijeni (oko 50% skuplje od modela slične snage i učinkovitosti), iako bismo samo napajanje bez problema mogli preporučiti na račun performansi, tihog rada i jamstva od 10 godina.