Gigabyte Aorus Liquid Cooler 280 - Uspješna AIO premijera

specifikacije Podržane platforme Intel LGA-115x

Intel LGA-1366

Intel LGA-2011

Intel LGA-2066

AMD Socket AM4

AMD Socket TR4/TRX4 Dimenzije radijatora 315 × 143 × 30 mm / aluminij Ventilatori 2 × aRGB 140 mm, do 2.300 rpm Jamstvo 3 godine

Gigabyte je u 2019. godini uveo nekoliko novih proizvoda u svoju ponudu hardvera. Između ostalog, ponudu su proširili i AIO vodenim hlađenjima za procesore, a predstavili su tri modela – Aorus Liquid Cooler 240, 280 i 360. Dizajn i izradu povjerili su provjerenim stručnjacima za AIO hladnjake – Aseteku. Tako su hladnjaci Aorus bazirani na najnovijoj, šestoj generaciji njihovih pumpi i elektronike pa uspjeh nije izostao. Ovom prilikom testirali smo Aorus Liquid Cooler 280, koji dolazi opremljen s dva 140-milimetarska ventilatora, smještenim na radijator širine 315 milimetara.

U kutiji nalazimo i instalacijski kit koji osigurava podršku za široki broj aktualnih ležišta za procesore. S AMD-ove strane to, osim podrške za AM4, uključuje i TR4 ležišta za Threadrippere. S Intelove su strane podržana ležišta LGA2066, 2011-3, 1366 i 115x.

Sam radijator napravljen je od aluminija. Dimenzije su mu 315 x 143 x 30 milimetara bez ventilatora, a na njega je moguće montirati čak četiri 140-milimetarskih ventilatora. Fleksibilne gumene cijevi na njega su montirane fiksno, a na strani pumpe s pomičnim koljenastim spojnicama. Cijevi su opletene najlonskim koncem, a dužina im je oko 360 milimetara, što je dovoljno za većinu kućišta.

Bakrena baza promjera je 60 milimetara, što je dovoljno i za Threadrippere, a tu je i poznati modularni mehanizam za nosače koji Asetek već dugo koristi

Pumpa se nalazi u kućištu koje montiramo na procesor. U ovaj hladnjak ugrađena je Asetekova pumpa šeste generacije, koja je donijela poboljšanja u odnosu na prethodni dizajn. Zajednički nazivnik svih tih promjena je povećana dugovječnost, što je kod takvog proizvoda iznimno bitno. Pumpa, tj. njen mehanizam za pokretanje vode, radi na maksimalnih 2.800 okretaja u minuti, a pritom ne proizvodi izraženiju buku. Stoga nije ni potrebno smanjivati joj brzinu pomoću softvera na mogućih 2.100 okretaja. Na dnu kućišta pumpe nalazi se bakreni blok koji je promjera 60 milimetara. Dodirna površina je strojno obrađena te ima sitne brazde koje će popuniti termalna pasta koja dolazi uz hladnjak. Na gornjoj strani bakreni blok ima tanke bakrene limove, pomoću kojih lakše prenosi toplinu na tekućinu.

Dimenzije kućišta u kojoj se nalazi pumpa su 80 x 80 x 60 milimetara, a ono na sebi ima nosiće za montažu nosača za ležište procesora, koje su tipične za Asetekov dizajn. U skladu s najnovijim trendovima, na vrhu kućišta pumpe je okrugli LCD promjera 60 milimetara koji može prikazivati različite efekte.

Dva ventilatora koji dolaze uz hladnjak također su u trendu i imaju ARGB LED osvjetljenje, koje je moguće sinkronizirati s LED ekranom, ali i ostalim Gigabyteovim hardverom pomoću softvera RGB Fusion 2.0 i Aorus Engine. Aorus Engine služi za kontrolu LCD-a, kao i odabir profila rada ventilatora i brzine pumpe. Sliku na ekranu možemo i rotirati u tri smjera, a kod prikaza ekrana možemo odabrati jedan od preddefiniranih profila, ili odabrati neki vlastiti logo te tekst.

Na vrhu kućišta pumpe nalazi se ekran na kojem se prikazuju različite informacije o modelu procesora, njegovoj temperaturi, broju okretaja ventilatora i slično

Softver nudi i nekoliko profila za brzinu rada ventilatora, a kod moćnijih će se procesora ventilatori uvijek zavrtjeti do maksimuma, bez obzira koji profil odabrali. Ventilatori se maksimalno vrte na oko 2.300 okretaja, pri čemu stvaraju protok zraka od 170 kubnih metara zraka u minuti i zračni pritisak od 5,16 mm H 2 O. Pritom smo izmjerili buku od 45 dB(A), što je viša vrijednost, i možemo reći da su ventilatori na granici bučnijih kada su na maksimumu.

U našim testovima Aorus Liquid Cooler 280 držao je overklokirani Threadripper 2920X ispod 80 °C (najviša izmjerena temperatura bila je 79,5 °C). Overklokirani Ryzen 3950X išao je do maksimalnih 86,6 °C (usporedbe radi, na Noctui D15 išao je do 95 °C), a Intelov procesor Core i7-8700K nije prelazio 81 °C. S obzirom na takve rezultate, možemo zaključiti da Aorus Liquid Cooler 280 ima vrlo dobre performanse te kako je pogodan za hlađenje i najmoćnijih procesora. To u prvom redu može zahvaliti brzoj i protočnoj pumpi te moćnim ventilatorima. Ventilatori na maksimumu jesu čujniji, no pomoću softvera može se odabrati i tiši profil rada.

Ovaj je hladnjak među skupljima na tržištu, no moramo priznati da i nudi zaista mnogo – kako u smislu performansi, tako i estetike.