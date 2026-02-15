Corsair Galleon 100 SD - Dva uređaja u jednom

Možda vam je poznato, a možda i nije, da je Corsair vlasnik tvrtke Elgato. Premda Elgato nudi široku paletu uređaja za streamere i stvaratelje digitalnog sadržaja, poput capture kartica, mikrofona, web-kamera, blesimetra i rasvjete, tvrtkina kudikamo najpoznatija linija proizvoda jest Stream Deck. Radi se o kontroleru s fizičkim tipkama, ispod kojih se nalaze ekrančići, namijenjeni statičnom ili animiranom prikazu funkcija samih tipki. Konkretan broj tih tipki, kao i dodatnih funkcija samog Stream Decka, ovisi o konkretnom modelu, a kreće se od šest do 32. Svakoj od tih tipki može se dodijeliti praktički bilo kakva funkcija – od jednostavnog pokretanja aplikacija i prečaca na tipkovnici, preko upravljanja profesionalnim streaming softverom i multimedijom, pa sve do složenih makroa i automatiziranih radnji, koje se izvršavaju jednim jedinim pritiskom. Zahvaljujući integraciji s ogromnim brojem aplikacija, uključujući brojne profesionalne alate za live streaming, montažu, obradu fotografija i slično, Stream Deck je podjednako popularan među streamerima-početnicima i u ozbiljnim režijama. Ilustracije radi, spomenimo kako se u svakom od posljednja četiri ili pet izdanja Bug Future Showa i .debuga u režiji našao barem jedan Stream Deck MK.2 ili Stream Deck XL, a viđali smo i rackove s nekoliko vertikalno poslaganih Stream Deck Studija, pod čijom se kontrolom nalazila čitava produkcija.