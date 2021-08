Corsair HS80 RGB Wireless - Duhovni nasljednik bežičnog Voida

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvoreni, naglavni Driveri 40 mm, 36 Ω, 20-20.000 Hz Vrsta priključka 3,5 mm Masa 240 g Jamstvo 2 godine

Corsair je svoju poznatu i priznatu liniju headsetova za igranje obogatio modelom HS80 RGB Wireless. To je njezin četvrti bežični član, koji ambicijama i preporučenom cijenom od 150 eura puca iznad modela HS70 Pro Wireless (100 eura) i HS70 SE Wireless (120 eura). Košta isto poput modela HS75 XB Wireless, ali dotični je namijenjen uparivanju s Xboxom, dok je novi HS80 RGB Wireless kompatibilan s računalima s operacijskim sustavima Windows i macOS te s PlayStationom 4 i 5. Zanimljivo je da Corsairov novi headset košta jednako i kao tvrtkin odlični model Virtuoso RGB Wireless, s kojim nema gotovo nikakvih dodirnih točaka.

Velika novost u odnosu na ostatak Corsairove ponude jest elastični unutarnji obruč, koji naliježe na tjeme te se automatski prilagođava glavama svih veličina i oblika

U smislu dizajna i konstrukcije, HS80 RGB Wireless značajno odstupa od ostalih pripadnika te linije. Iskusnije korisnike izgledom, a osobito oblikom ušnih školjki, smjesta će podsjetiti na Corsairove legendarne headsetove Void. Ne radi se o slučajnosti; Corsair otvoreno ističe kako je Void poslužio kao inspiracija, ali je njegov dizajn ipak podosta rafiniran.

Bilo da ga uspoređujemo s Voidom, ili promatramo kao entitet za sebe, HS80 RGB Wireless je robustan, čvrsto sklopljen headset. Školjke slušalica i obruč načinjeni su od izrazito uvjerljive, guste plastike, a povezuju ih naizgled neuništivi, aluminijski nosači. S unutarnje strane obruča nalazi se sekundarni, elastični obruč, koji se automatski prilagođava visini naših ušiju, kao i obliku glave. Kontaktna površina obložena mu je spužvom i prekrivena umjetnom kožom te je u praksi posve neosjetan. Ono što će vlasnici većih glava donekle osjetiti, same su slušalice. Sila kojom pritišću lijevu i desnu stranu glave nešto je veća od očekivanog, osobito u odnosu na Void, koji je, doduše, u tom smislu bio suviše labav. Jastučići su ispunjeni debelim slojem memorijske pjene, stoga HS80 RGB Wireless naposljetku ne biva neudoban, ali definitivno ne spada među headsetove za koje ćete zaboraviti da ih nosite. Jastučići su prekriveni tkaninom, koja prilično dobro “diše”, stoga se uši mnogo manje zagrijavaju no što je to slučaj kod jastučića od umjetne kože, kakve koriste brojni drugi headsetovi. Naravno, takva izvedba donosi i niži stupanj pasivnog blokiranja buke u oba smjera, iako nipošto ne bismo kazali kako postoji rizik da će zvuk iz headseta živcirati ukućane s kojima dijelite prostoriju.

Svjetlosni efekti

Slušalice se mogu rotirati za 90° prema unutra, što ćete cijeniti prilikom spuštanja headseta oko vrata, ili odlaganja na stol. Vanjska strana ukrašena im je Corsairovim amblemom, kojemu možemo dodijeliti željenu boju ili svjetlosni efekt te ga sinkronizirati s drugim tvrtkinim svjetlećim periferijama. Naravno, svatko razuman rasvjetu će isključiti, zato što je na uređaju, koji držimo na glavi i za vrijeme korištenja ga ne vidimo, posve beskorisna, a i prepolovljuje trajanje baterije.

Na stražnjoj strani lijeve slušalice nalaze se tipka za uključenje i isključenje headseta te kotačić za namještanje glasnoće, koji možemo pritisnuti kao tipku te se tako prebacivati između akustičkih profila, koje smo konfigurirali i pohranili pomoću upravljačkog programa iCUE. Ispod kotačića je malena LED-ica, čija nas svjetlost informira o okvirnom stanju baterije. Kada treperi zeleno, baterije ima napretek. Narančasta svjetlost označava da je stanje baterije osrednje, a crvena da valja razmisliti o punjenju. Nažalost, Corsair nigdje ne navodi precizniji preostali postotak baterije – bez obzira provjeravate li ju unutar softvera iCUE, ili preko ikone u system trayu, uvijek se koristi ista nomenklatura: baterija može biti High, Medium ili Low.

Na donjoj strani lijeve slušalice jest USB-C konektor, namijenjen punjenju baterije i žičnom povezivanju headseta s računalima.

Platneni jastučići ispunjeni su memorijskom pjenom

Što se tiče trajanja baterije, Corsair u specifikacijama navodi autonomiju od 20 sati, a u nekoliko ciklusa punjenja i potpunog pražnjenja ona nam je svaki put pružala 21 sat bežičnog rada, uz glasnoću namještenu na 50% maksimalnog raspona, pri kojoj HS80 RGB Wireless biva vrlo glasan. Zanimljivo je da headset nakon 14 sati rada javlja da mu je stanje baterije kritično (to ćete vidjeti u aplikaciji iCUE i u sistemskom trayu, a čut ćete i u samim slušalicama, pomoću glasovne notifikacije), ali nakon toga nastavlja uredno raditi punih pet sati. Nejasno je zašto se Corsair odlučio za tako konzervativno deklariranje “kritične baterije” – prirodnije bi bilo da se ta poruka korisniku šalje kada baterija ima kapaciteta za još sat vremena rada. Potpuno punjenje baterije traje oko tri sata, a headset se za vrijeme punjenja može koristiti, bilo preko bežične konekcije s priloženim receiverom, bilo u USB načinu rada, u koji ga prebacujemo pomoću tipke za uključenje.

Besprijekorna bežičnost

Mikrofon se može spuštati i podizati, a tom ga radnjom ujedno i uključujemo, odnosno isključujemo

Bežične performanse, u smislu stabilnosti konekcije, dometa i latencija, besprijekorne su. Corsair uz headset prilaže USB dongle, veličine USB sticka, te koristi svoju tehnologiju Slipstream Wireless, pomoću koje postiže domet od dvadesetak metara, prijenos zvuka bez ikakvog kašnjenja za slikom te mogućnost bežične reprodukcije zvuka u 24-bit/48 kHz kvaliteti. Tehnologija Slipstream Wireless radi u 2,4-gigahercnom frekvencijskom pojasu te neprestano prati i automatski se prebacuje na najčišći bežični kanal. Kad se HS80 RGB Wireless s računalom poveže preko USB konektora, razlučivost mu raste do 24-bit/96 kHz.

U slušalice su ugrađene 50-milimetarske dinamičke zvučničke jedinice, čiji zvuk nalazimo mnogo pogodnijim za glazbu, filmove i ležerno igranje, nego za ozbiljnije mrežno napucavanje. Frekvencijska krivulja headseta HS80 RGB Wireless može se vizualizirati kao razvučeno slovo “V” – bas je naglašen, mesnat, udaran i čvrst, a srednje i visoke frekvencije relativno su povučene i lišene neke ekstremne detaljnosti. Time je dobiven zvuk “tamnijeg” tonaliteta i istaknute kompaktnosti, koji nam se pokazao ugodnim u širokom spektru glazbenih žanrova i igrama koje se oslanjaju na atmosferu, poput avantura i RPG-ova. Zapravo, jedino područje gdje HS80 RGB Wireless u svojem tvorničkom stanju ne biva na visini zadatka, mrežne su pucačine iz prvog lica. Bez obzira radilo li se o Apex Legendsu, Warzoneu, Battlefieldu V ili PUBG-u, uvijek smo se našli u istoj situaciji: mogli bismo otprilike odrediti iz kojeg smjera nam se neprijatelj približava, ali nije bilo izgleda da ustanovimo njegovu mikrolokaciju, kada bi nam došao blizu.

Na stražnjoj strani lijeve slušalice nalazi se tipka za uključenje i isključenje headseta (također se koristi za prebačaj u USB način rada), kao i kotačić za namještanje glasnoće. Pritiskanjem kotačića prebacujemo se između pohranjenih akustičkih profila

Srećom, pomoć postoji, a krije se u softveru iCUE, u sekciji “Equalizer”. Ovdje možete kreirati vlastiti profil ekvilizatora te u njemu podignuti srednje i visoke frekvencije – sugeriramo da dodate 1-2 dB na 1 kHz, 2-3 dB na 2 i 4 kHz te 3-4 dB na 8 i 16 kHz. Tako se dobiva zvuk s osjetno više detalja i otvorenosti, iako se ni tako “modificirani” HS80 RGB Wireless u smislu prostornog pozicioniranja još uvijek ne može uspoređivati s headsetovima koji su u tom aspektu izrazito dobri. S druge strane, ako mrežno puškaranje ne shvaćate toliko ozbiljno, sa zvukom Corsairova headseta bit ćete potpuno zadovoljni. Energičan je, mesnat, posve čist, a prema potrebi i vrlo, vrlo glasan.

Dolby Atmos - Surround na pravi način

Corsair HS80 RGB Wireless nosi službenu licencu za Dolby Atmos, što znači da njegovi vlasnici, bez dodatnih troškova, mogu koristiti najbolju tehnologiju za virtualni surround koja u ovom trenutku postoji. Dolby Atmos podržan je samo na PC-ju, a iziskuje preuzimanje i pokretanje aplikacije Dolby Access, dostupne preko Windows Storea. Ona smjesta prepoznaje Corsairov headset te nam nudi četiri “tvornička” zvučna profila – Game, Movie, Music i Voice – kao i mogućnost izrade triju “vlastitih”. Tvornički profili unutar sebe sadrže “inteligentni ekvilizator”, a u profilu Game usto imamo i način rada Performance Mode, koji stavlja prioritet na prostorno pozicioniranje protivnika. Profili Custom sadrže 10-pojasni ekvilizator te mogućnost aktivacije virtualizacije i normalizacije zvuka.

Kada se upari s igrom koja ga službeno podržava (popis potražite na www.dolby.com/experience/games), Dolby Atmos zvuči odlično. Odjednom postaje lako detektirati lokacije meta, a osjećaj potpune okruženosti zvukom itekako poboljšava cjelokupno iskustvo igranja. Virtualizacija surrounda događa se bez gubitka čvrstoće i dubine zvuka – HS80 RGB Wireless zadržava sve dobre strane svoje akustičke prezentacije. Nepodržane igre s aktivnim Dolby Atmosom nisu ni približno toliko impresivne – zvuk dobiva na širini, ali postaje mutniji, stoga sugeriramo da se u takvim naslovima držite dobrog, starog sterea.

U USB načinu rada headset ima otprilike 30% manju maksimalnu glasnoću nego kad se koristi bežično, a od porasta u najvišoj podržanoj razlučivosti zvuka (s 24-bit/48 kHz na 24-bit/96 kHz) nema praktične koristi. Jedini aspekt koji je u žičnom načinu rada bolji jest, naravno, kvaliteta mikrofona. Zanimljivo je, međutim, da mikrofon u žičnom i bežičnom režimu ima isti, ugodni tonalitet zvuka, samo dobiva, odnosno gubi, na čistoći. U usporedbi s bežičnim mikrofonima većine drugih headsetova, koji redovito zvuče izrazito kompresirano i “telefonski”, ovaj Corsairov svakako biva natprosječan. Poslušajte kako zvuči mikrofon u bežičnom i USB načinu rada.

Sam mikrofon je omnidirekcionalan, pa ne stvara probleme prilikom izgovora ploziva – glasova poput “P” i “T” – premda istodobno hvata nešto više zvukova iz okoline, poput šamaranja po mehaničkoj tipkovnici i dernjave ukućana. Ruka mikrofona gumirana je i lako se namješta u željeni položaj, u kojem tada trajno ostaje. Mikrofon se aktivira kad ga spustimo pred usta, a isključuje nakon podizanja u uspravni položaj. U blizini glave ima crveni svjetleći prsten, za koji u softveru iCUE određujemo hoće li svijetliti kad je mikrofon aktivan ili isključen. Kao što smo od Corsaira već navikli, softver iCUE također nam pruža mogućnost aktivacije takozvanog sidetonea, mikrofonskog monitoringa, funkcije koja prenosi zvukove zabilježene kapsulom mikrofona u slušalice, kako bismo lakše čuli što govorimo, i imali manji osjećaj pritiska u glavi.

Softver iCUE nudi, među ostalim, 10-pojasni ekvilizator, u kojem možemo “otvoriti” zvuk Corsairova headseta

Premda Corsair HS80 RGB Wireless ne bismo preporučili zagriženim poklonicima mrežnih pucačina, u svakom drugom pogledu radi se o odličnom bežičnom headsetu, koji će zasigurno pronaći put do srca kupaca s nešto raskošnijim budžetom.