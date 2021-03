Corsair iCUE H150i Elite Capellix - Lijepo i pametno hlađenje

specifikacije - corsair icue h150i elite capellix Podržani procesori Intel LGA-1150

Intel LGA-1151

Intel LGA-1155

Intel LGA-1156

Intel LGA-1366

Intel LGA-1200

Intel LGA-2011

Intel LGA-2011-3

LGA-2066

AMD Socket AM2/AM2+

AMD Socket AM3/AM3+

AMD Socket AM4

AMD Socket FM1/FM2/FM2+

AMD Socket TR4/TRX4 Dimenzije radijatora 397 × 120 × 52 mm - s ugrađenim ventilatorima Duljina crijeva 400 mm Specifikacije pumpe 2.250-2.800 rpm Ventilatori 3 × 120 mm ML PRO RGB, do 2.350 rpm Jamstvo 5 godina

Serija vodenih hlađenja iCUE Elite Capellix predstavlja sam vrh Corsairove ponude u ovom segmentu. Dostupni su modeli s radijatorom od 240, 280 i 360 mm, te crne i bijele varijante sustava. Budući da cilja na korisnike koji su spremni platiti više za atraktivan izgled komponenti, dostupnost bijele i crne varijante hlađenja je odlična vijest, pogotovo ako imamo na umu da i sâm Corsair nudi dobar dio svojih kućišta u crnoj i bijeloj boji.

Vodena hlađenja s 360-milimetarskim radijatorom često nisu prvi izbor korisnika, što zbog više cijene, što zbog sirovih dimenzija jer mnoga kućišta ne podržavaju montažu ovako velikih radijatora. Ipak, argument slabije kompatibilnosti posljednjih godina sve manje dolazi do izražaja jer je sve više kućišta, pa čak i onih jeftinijih, dizajnirano tako da mogu primiti ovako velike radijatore.

Testirani sustav, H150i Elite Capellix, kompatibilan je sa svim aktualnim procesorima, uključujući i AMD-ove Threadrippere. Iako Corsair ne rabi Asetekov vodeni blok za kojeg AMD u pakiranju s Threadripperom isporučuje obruč za montažu, u pakiranju je priložen prikladan set nosača. U osnovi, u žlijeb na vodenom bloku potrebno je s gornje i donje strane jednostavno ubaciti prikladan metalni nosač, što se izvodi bez uporabe alata. U slučaju Socketa AM4 kojeg smo koristili za testiranje, blok se na procesor fiksira preko standardnih plastičnih prihvata koji su tvornički ugrađeni na Socket AM4 matične ploče.

Osim različitih dodataka za montažu na procesore, u pakiranju s hlađenjem stižu tri Corsairova 120-milimetarska radijatora s adresabilnim RGB osvjetljenjem iz serije ML RGB, kontroler iCUE Commander Core koji omogućava kontrolu do šest Corsairovih RGB ventilatora, prozirna pločica od pleksiglasa za vodeni blok, inbus ključ za montažu pločice te set vijaka za montažu ventilatora. U pakiranju je dvostruko više vijaka nego što je potrebno za montažu tri priložena radijatora, u slučaju da želite složiti takozvanu push-pull kombinaciju s šest ventilatora. Riječ Capellix u nazivu hlađenja dolazi od implementacije posebnih LED-ica Capellix u rashladni blok hlađenja. Ovakve LED-ice do 60% su svjetlije, 60% učinkovitije i trebaju 40% manje energije u odnosu na klasične RGB LED-ice, no vjerojatno najimpresivnije su njihove dimenzije. Na površinu na koju je moguće ugraditi četiri klasične LED-ice, moguće je ugraditi čak stotinu Capellix LED-ica.

Na blok je tvornički ugrađena maska od pleksiglasa kod koje je Corsairov logo izveden u negativu, što će reći da kroz njega probija svijetlost, dok je veći dio pločice maskiran crnom bojom. Na alternativnoj pločici crni i prozirni dijelovi su zamijenjeni, pa samim time ova pločica propušta mnogo više svjetlosti LED osvjetljenja. Na blok su tvornički spojena dva kabela – jedan vrlo tanki, jednožilni, koji se priključuje na CPU FAN konektor na matičnoj ploči, te jedan deblji plosnati koji ide do kontrolera iCUE. Svaki od ventilatora ima 4-pinski konektor te odvojeni RGB konektor, a oba je konektora, odnosno, šest komada ako računamo na tri ventilatora, potrebno spojiti na iCUE kontroler. Sâm se kontroler napaja iz SATA napojnog konektora, a na ploču je spojen preko internog USB 2.0 porta. Kontroler ima i konektor za spajanje termo sonde, no ona nije isporučena u pakiranju s hlađenjem (nije nužna za ispravan rad hlađenja).

Softversko upravljanje

Za upravljanje hlađenjem koristi se softver iCUE, kao uostalom i za sve ostale Corsairove uređaje. Softver je nedavno nadograđen na verziju 4.0 i sada radi još bolje. Upravo je taj softver jedan od jačih razloga zašto bi ljubitelj RGB osvjetljenja kupio ovo Corsairovo hlađenje, a ne neko drugo. Corsair je sustav upravljanja LED-icama doveo na iznimno visoku razinu – mnogo višu nego što je to slučaj kod bilo kojeg drugog proizvođača. Sa svakom je LED-icom – blok ih ima 22 tipa Cappelix, a svaki ventilator po osam običnih – moguće upravljati odvojeno i efekte slagati u slojeve. Zanimljivo je da iCUE podržava i upravljanje osvjetljenjem na kompatibilnim matičnim pločama – primjerice Asusovim, što je još jedan golemi plus. Doduše, u našem slučaju imali smo problem da iCUE nije detektirao G.SKILL-ove module s RGB osvjetljenjem, no to će vjerojatno biti ispravljeno u kasnijim revizijama budući da je ova nova (4.0) vrlo svježa.

Po pitanju upravljanja performansama hladnjaka, na raspolaganju imamo četiri tvornička profila, a možemo slagati i svoje vlastite profile, no koji djeluju isključivo na ventilatore. Ljubitelji tihog rada možemo preporučiti profil Zero RPM koji će dok je procesor pod niskim opterećenjem potpuno isključiti ventilatore. Problem je što tada ventilatori više ne izgledaju jednako atraktivno, pa odaberite profil Quiet ako vam to smeta. Profil Balanced je ponešto glasniji u odnosu na Quiet, a profil Extreme je najbučniji. Napredniji odnosno zahtjevniji korisnici će vjerojatno posegnuti za ručnim podešavanjem ventilatora, a tu opcija ne manjka.

Možemo odabrati fiksan broj okretaja, fiksnu snagu PWM signala (dakle postotnu brzinu ventilatora) ili pak složiti vlastitu krivulju brzine zavisno o temperaturi. Temperaturu koja će se koristiti kao referenca možemo odabrati sâmi. Softver se tvornički oslanja na temperaturu fluida unutar hlađenja, a kod ručnog podešavanja ventilatora možemo birati praktički sve sistemske temperature – procesora, grafičke kartice, memorijskih modula ako imamo module sa senzorima, te različitih senzora s matične ploče. Još jedan koristan i neuobičajen dodatak je podešavanje notifikacija odnosno akcija koja će iCUE poduzeti u slučaju dosezanja određene temperature rashladne tekućine.

Veće je bolje

iCUE H150i Elite Capellix usporedili smo s našim "kućnim" hlađenjem Kraken X52 s radijatorom promjera 240 mm, opremljeno s vrhunskim Noctuinim ventilatorima. Za testiranje smo koristili nekoliko profila konfiguracija ventilatora – maksimalnu brzinu (100% PWM signala), pola brzine (50% PWM signala) te, u slučaju Corsairovog sustava, profil Balanced koji je uključen tvornički. Brzina pumpe na oba sustava je bila podešena na maksimalnu brzinu, osim prilikom korištenja profila Balanced na Corsairovom sustavu. U tom slučaju je njena brzina promjenjiva i prati određenu krivulju ovisnosti o temperaturi.

Oba su hlađenja smanjivala temperaturu Ryzena 9 5900X instaliranog na ploču Asus ROG CrossHair VIII Hero WiFi. Procesor je testiran na tvorničkim postavkama, ali i kada je ručno overklokiran. Tu smo imali određenih problema jer smo prije testiranja nadobudno nadogradili na svježu beta inačicu BIOS-a koja iz nepoznatog razloga rezultira mnogo višim zagrijavanjem procesora. Da stvar bude gora, alat za flashanje BIOS-a ne dopušta na povratak na staru verziju, pa se samo možemo nadati da će Asus u nekom trenutku "ispeglati" ovaj problem.

Za ilustraciju, do sada smo prilikom overklokiranja spomenuti Ryzen koristili na taktu od 4,6 GHz, uz napon od 1,25 V. Kraken je procesor na ovakvim postavkama prije držao na temperaturi ispod 79 °C pod punim opterećenjem. S novim BIOS-om smo s istim postavkama dobivali masu greški u testnom softveru (OCCT), a temperatura je skakala do 105 °C što bi rezultiralo automatskim isključivanjem PC-ja radi zaštite procesora od pregaranja. Da bi to izbjegli, takt smo smanjili na 4,4 GHz uz napon od 1,2 V.

Pri maksimalnoj brzini ventilatora H150i je očekivano iznimno bučan, s izmjerenom razinom zvuka hlađenja od 52,5 dBA, ali i odličnim performansama. Sa smanjivanjem brzine ventilatora na 50% buka pada na dosta nisku razinu, no još uvijek nešto višu u odnosu na naš manji sustav na istim postavkama ventilatora. To ne čudi budući da Kraken ima jedan ventilator manje, a pri tom koristi i ventilatore poznate po vrhunskom omjeru performansi i buke. No, bitno je naglasiti da u ovom tihom modu rada Corsairov sustav i dalje ima odlične performanse – bolje nego Kraken s ventilatorima na 100% kada procesor nije overklokiran, odnosno, svega stupanj slabije prilikom overklokiranja. Manji sustav s brzinom ventilatora od 50% uopće ne može održavati procesor na temperaturi nižoj od 90 °C.

Corsair iCUE H150i Elite Capellix odličan je rashladni sustav namijenjen zahtjevnim korisnicima koji osim dobrih performansi traže i odličnu implementaciju RGB osvjetljenja. U kontekstu osvjetljenja ovo je bez sumnje najbolja serija AIO hladnjaka koju smo do sada isprobali i u tom aspektu Corsair nema premca, a primarna zasluga tu ide moćnom softveru iCUE koji je minimalno za koplje iznad svih sličnih rješenja. Cijena na prvi pogled jest visoka u odnosu na AIO hladnjake bez RGB osvjetljenja, no ako H150i usporedimo sa sustavima dizajniranim na jednakoj premisi, ispada da je jedan od najpovoljnijih što svakako nije za zanemariti.