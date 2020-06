Corsair Scimitar RGB Elite - Sve vještine nadohvat palca

Specifikacije Tip senzora Optički, PMW3391 (18.000 DPI) Dimenzije 107 x 68,9 x 42 mm Masa 122 g (bez kabela) Broj tipki 17 Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

Svoju ponudu miševa za igrače Corsair je nedavno proširio modelom Scimitar RGB Elite. Zapravo, preciznije je reći da ju je obnovio, zato što se radi o izravnom nasljedniku i zamjeni tri godine starog i među zaljubljenicima u strateške, RPG i MMO igre, vrlo popularnog modela Scimitar Pro RGB. Nova varijanta ovog miša vizualno je identična prethodnoj, no stiže s novim senzorom, boljim materijalima i smanjenom masom, zbog čega bi miš mogao završiti i na stolovima onih koji povremeno zaigraju kakav FPS.

Corsair Scimitar RGB dostupan je po preporučenoj cijeni malo višoj od 700 kuna, što ga smješta u gornji cjenovni rang igraćih miševa. Ovaj miš prilagođen je dešnjacima koji na svoje glodavce naslanjaju čitav dlan. Njegovi su gabariti veliki, a posebno do izražaja dolazi visina njegova tijela, zbog koje čak i u većim šakama djeluje impozantno. Kućište mu je načinjeno od čvrste plastike premazane finim mat finišem, s nešto detalja od sjajne plastike, te osvijetljenim amblemom tvrtke na pozadini. Na desnom boku miša nalazi se hrapava gumirana izbočina, na koju prirodno pada prstenjak, dok mali prst dobiva vlastitu vertikalnu površinu i ne klizi po stolu za vrijeme korištenja. Ispod srednje tvrdog, gumom obloženog plastičnog kotačića, iz kojeg se također nazire osvjetljenje, a koji, nažalost, nije moguće pomicati horizontalno, nalaze se dvije dodatne programabilne tipke. Njima je pretpostavljena funkcija promjene osjetljivosti senzora, no u driveru im je moguće dodijeliti bilo koju drugu funkciju.

Na lijevom boku Scimitar RGB Elitea ponosno stoji modul s čak 12 dodatnih programabilnih tipki u tri reda. Svaka od njih postavljena je pod jedinstvenim kutem, a svaki drugi stupac lagano je perforiran, pa je i bez gledanja lako pogoditi na kojoj tipki stoji palac. U vremenu navikavanja jedan pogled bit će dovoljan čak i u mraku, zato što su brojkice na tipkama osvijetljene. Bočne tipke pružaju nešto veći otpor od uobičajenih, no to je potrebno kako ih ne bismo slučajno pritisnuli kad miša dižemo s podloge. I doista, nijednom za vrijeme testiranja nije nam se dogodilo da smo neku tipku nehotice pritisnuli. Taj modul moguće je horizontalno pomicati zahvaljujući vijku na donjoj strani miša, gdje se nalaze i četiri teflonske nožice koje pomažu ugodnom klizanju miša po podlozi.

Miš se s računalom povezuje pomoću 1,8 m dugačkog presvučenog kabela, koji na prvu djeluje nešto kruće nego što bismo očekivali, no vrlo brzo omekša i ne stvara probleme prilikom korištenja.

Svestrani specijalist

Kućište miša, spomenuli smo ranije, izrađeno je od kvalitetnijih materijala nego što je bio slučaj s ranijim modelom, a za vrijeme proizvodnje Corsair mu je smanjio i masu. Scimitar RGB Elite teži 122 g bez kabela, što je vrlo malo, s obzirom na njegove gabarite. To znači da će poslužiti i za povremeno igranje FPS-ova, a ne samo rad i MMO/RPG igre kojima je prije svega namijenjen. Također, iako je proizvođač zamislio da ćemo ovog miša koristiti tako da na njega položimo čitav dlan, zahvaljujući njegovoj prihvatljivoj masi moguće ga je koristiti i tako da ga držimo vršcima prstiju. U tom slučaju, pokazalo se da je miš dobro balansiran i ne vuče ni na koju stranu, a njegove dodatne tipke na lijevoj i perforirani grip na desnoj, dovoljni su da miš ne klizi iz prstiju čak ni u trenucima žestoke akcije. Naravno, igrači s manjim šakama prilikom korištenja claw ili fingertip gripa mogli bi imati nešto problema, pa ga svakako isprobajte prije kupnje, ako vam šape nisu velike.

Koji god žanr pred njega bacili, Scimitar RGB Elite odradi dobar posao, a sve zahvaljujući vrlo dobrom optičkom senzoru PMW3391, temeljenom na senzoru PMW3389 s prilagođenim SROM-om i firmwareom koji mu omogućuje razlučivost do 18.000 DPI. Na svim testiranim postavkama miš se ponaša vrlo dobro, bez akceleracije koju bismo osjetili. Precizan je i bez poskakivanja, čak i na vrlo visokom DPI-ju, pa ne predviđamo da ćete imati probleme, bez obzira na to jeste li low-sens ili high-sens igrač, pogotovo ako koristite kvalitetnu podlogu. Isto tako, lift-off udaljenost senzora (ona na kojoj senzor prepoznaje pomake) relativno je niska, pa ne dolazi do neželjenih pomaka kursora ili nišana kad igramo na niskim osjetljivostima.

Tipke miša solidne su kvalitete s umjerenim otporom, ali nešto većim hodom nego što bismo voljeli, barem kad ga koristimo u FPS-ovima. To ih čini pomalo spužvastim, no to će primijetiti samo iskusni korisnici, i većini neće predstavljati problem. Bočne tipke nisu sasvim stabilne i klimaju se pod prstima, no usprkos tome, djeluju kvalitetno. Ispod svih tipki nalaze se Omronovi mikroprekidači, što bi trebalo značiti da će izdržati mnogo iživljavanja prije nego što izdahnu.

Corsairov upravljački softver iCUE omogućuje stvaranje beskonačno mnogo (pretpostavljamo, nismo išli dalje od 34) korisničkih profila koji se mogu mijenjati ručno ili automatski, ovisno o aplikaciji koju pokrenemo, a od kojih tri možemo snimiti u memoriju miša. U driveru možemo snimati makro naredbe te programirati sve dostupne tipke. Istodobno, on nam omogućuje podešavanje hardverskih postavki, poput boje i efekata RGB osvjetljenja, podešavanja do pet razina osjetljivosti miša po profilu u inkrementima od 1 DPI te kalibriranje podloge, kako bi se senzor pripremio na ono što će očitavati. To, naravno, nije potrebno raditi; miš se na našoj krpenoj podlozi ponašao jednako dobro i prije i poslije kalibracije, no ako smiruje um, zašto ne? Manja zamjerka driveru ide na njegovu hardversku zahtjevnost. Naime, ova aplikacija voli RAM. Ne radi se o velikoj količini, no činjenica da je njeno zauzeće memorije jednako Steamovom, Originovom i Discordovom zajedno, govori mnogo. Preporučujemo zato da aplikaciju ne držite otvorenom, pogotovo ako ne trebate više od tri korisnička profila.

Corsair Scimitar RGB Elite miš je za vrlo specifičnu publiku, kojoj nudi mnogo. Njegov modul s dodatnim tipkama vrlo je koristan dodatak, a činjenica da se može pomicati, vrlo je dobrodošla. Za ljubitelje MMO igara ili one koji žele miša koji će im popraviti produktivnost u aplikacijama s mnogo kratica, ovo je izvrstan odabir, pa mu nećemo zamjeriti relativno visoku cijenu, za koju bismo inače tražili i bežično povezivanje. No, ne možeš imat’ sve. Možda u idućoj iteraciji.