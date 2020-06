White Shark Spartan - Suludo jeftina mehanika

Specifikacije Izvedba ISO, tenkeyless Tip Mehanička Prekidači Outemu Blue Pozadinsko osvjetljenje Unaprijed definirane boje, podesivog ponašanja Dimenzije 355 x 135 x 20 mm Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m Jamstvo 2 godine

White Shark specijalizirao se za uređaje koji nas ne udaraju po džepu, no ništa iz njihove dosadašnje ponude nije nas moglo pripremiti na suludo jeftinu mehaničku tipkovnicu koja je početkom travnja dospjela do redakcije. Radi se o modelu Spartan, mehaničkoj tipkovnici koja se u slobodnoj prodaji može pronaći za manje od 300 kuna, što je čini najpristupačnijim uređajem toga tipa koji smo testirali.

White Shark Spartan maksimalno je jednostavna tenkeyless tipkovnica. Testirani je model stigao u ISO izvedbi s hrvatskim znakovima koji su ugravirani tvornički, ali tek nakon silaska s pokretne vrpce, što znači da nisu ujednačeni s ostalim znakovima. Njeni su gabariti vrlo skromni i tipkovnica je na svakoj strani samo nekoliko milimetara šira od površine koju pokrivaju tipke. To je čini idealnim partnerom za tipkanje na manjim stolovima ili prenošenje, ako ste old school i odlučite sudjelovati na LAN partyju.

Skromni gabariti ove tipkovnice čine je idealnim komadom periferije za male stolove, na kojima tipkovnice punog profila zauzimaju previše mjesta

Baza tipkovnice načinjena je od čvrste plastike s metalnim gornjim poklopcem, a stiže bez uzdignutih rubova, što znači da je prostor između tipki, odnosno prekidača, lako dostupan te kako ga nije problem čistiti. Na donjoj strani nalaze se dvije otklopne nogice kojima je moguće podesiti nagib tipkovnice, te dvije velike gumice koje sprečavaju klizanje tipkovnice po podlozi. Te gumice rade dobar posao ako tipkovnicu držite na hrapavoj podlozi, no zato što su samo dvije, tipkovnica se ipak pomiče ako stoji na glatkom stolu, čemu ne pomaže ni činjenica da nožice u sklopljenom stanju nemaju nikakve gume koje bi stvarale trenje.

Osim uobičajenih tipki, njih 87, tipkovnica ne nudi dodatne tipke. Kontrole multimedije i osvjetljenja, te šačica sistemskih kontrola, aktiviraju se kombinacijom tipke Fn i željene funkcijske tipke. Tipka Fn zauzela je mjesto desne tipke Windows, a na mjestu tipke Menu smjestila se tipka za podešavanje šarenog osvjetljenja. Ono je podijeljeno na šest zona s unaprijed definiranim bojama, a možemo mu podešavati uzorak ponašanja, brzinu i svjetlinu. Podrške za detaljnije igranje osvjetljenjem ili snimanje makro naredbi nema, zato što tipkovnica funkcionira na principu plug & play i nema upravljački softver.

Mehanički prekidači tvrtke Outemu osjetno su jeftinija alternativa prekidačima razvikanijih proizvođača, a nude slične performanse. Plava izvedba tih prekidača tek je nešto tvrđa od konkurencije, no nevješti će prsti to lako zanemariti

Kapice tipki solidne su kvalitete i uobičajena oblika, iako su im rubovi nešto oštriji nego što bismo voljeli. Osnovne su naredbe na svim tipkama osvijetljene, no kako su hrvatski znakovi gravirani naknadno, iza njih se svjetlost ne nazire. Kapice su relativno stabilne i klimaju se vrlo malo, gotovo neprimjetno. Ispod njih nalaze se mehanički prekidači tvrtke Outemu u plavoj izvedbi. Ti su prekidači česta alternativa mnogo skupljim prekidačima Cherry MX Blue, no nude slične performanse i izdržljivost, uz nešto veći otpor. Ovi kliktavci zato mogu umoriti prste koji nisu navikli na tvrđe prekidače, no još uvijek su mekši i brži od većine membranskih alternativa.

Za cijenu od tristotinjak kuna, ova je tipkovnica dobar ulov. Nešto mana ima, no s obzirom na ciljani segment tržišta, one su zanemarive. Dobra kvaliteta izrade, solidni prekidači i funkcije čine je izvrsnim modelom za one koji žele tenkeyless mehaničku tipkovnicu, vole glasno kliktanje, a ne žele devastirati bankovni račun.

Tipkovnica je razmjerno visoka, no ne stvara nelagodu za vrijeme dugog tipkanja, a zahvaljujući bazi bez uzdignutih rubova, lako ju je čistiti