Bowers & Wilkins PX7 - Luksuzni materijali, moćan bas i vrhunski ANC

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear (držač gore) Zvučnički driver Dinamički (43,6 mm) Povezivost Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive), 3,5-mm, USB Deklarirano trajanje baterije 30 h (s uključenim ANC-om) Konektor za punjenje USB-C Masa 310 g Jamstvo 2 godine

Bowers & Wilkins dobro je znano ime u svijetu zvučnika srednje i visoke klase, a u posljednjih nekoliko godina rade i izvrsne noise cancelling slušalice. Model PX7 direktni je nasljednik over-ear modela PX, iako se potonji još uvijek može kupiti direktno od B&W-a. PX7 i vanjštinom nalikuje prethodniku, samo što su u ovoj, novoj verziji izvlačivi dijelovi luka izvedeni od karbonskog materijala, a ne više od metala. Slušalice dolaze u dvije varijante boje, srebrnoj i “space gray”, odnosno antracit sivoj. Svi materijali, od navedenog karbona do priložene čvrste torbice, odaju dojam više klase uređaja.

Dobar raspored tipki na desnoj školjki omogućuje laku manipulaciju

Slušalice imaju karakteristično izveden spoj luka i školjki, koji ima hvatište sa stražnje strane. Osim prepoznatljivosti, to je rješenje dobro jer nema nimalo pritiska na vrhu ušiju koji obično smeta pri nošenju naočala. I sama udobnost nošenja podignuta je za jednu razinu više od prethodnog modela te je sada u rangu s najudobnijim konkurentima, kao što je Sony WH-1000XM3. Djelomičnu zaslugu za to ima i smanjenje mase slušalica. PX je imao masu od 335 grama, a PX7 teži 310 grama. Možda vam ta promjena izgleda kao sitničarenje, ali nakon nekoliko sati nošenja, itekako se osjeti to smanjenje.

Unatoč tome što je smanjena masa, trajanje baterije znatno je produženo te sada deklarativno iznosi 30 sati s uključenim ANC-om. Iako je nezahvalno testirati realno trajanje baterije, moramo reći da su izdržale punih 6 dana testiranja bez ponovnog punjenja. Za pohvalu je i vrlo brzo punjenje, a s brzim punjačem za samo 15 minuta može se dobiti 5 sati slušanja. Nažalost, PX7 ne može raditi s potpuno praznom baterijom, čak ni kada ih spojimo priloženim audiokabelom. U tom “žičanom” načinu rada ne rade ni kontrole glasnoće, ni tipka Play/Pause. Jest da ćete s takvim kapacitetom baterije rijetko ostati bez struje, ali svejedno je šteta ne imati i takvo rezervno rješenje pri ruci.

Dizajn je, navodno, inspiriran trkaćim automobilima. Kako god – izgleda luksuzno, a nenametljivo

Na desnoj usnoj školjki nalazimo tipke glasnoće, tipku Play/Pause i prekidač za uključenje, koji ujedno služi i za Bluetooth uparivanje. Ispod njih nalaze se signalni LED indikator i 3,5-milimetarski žičani ulaz, te USB-C konektor. USB-C služi, naravno, za punjenje, ali također funkcionira kao USB DAC ulaz, što je prilično rijetka značajka. To znači da, kad slušalice USB kabelom spojite na stolno ili prijenosno računalo, one reproduciraju zvuk s tog računala, ali na način da samostalno obavljaju digitalno-analognu konverziju i pojačanje audiosignala. Kod slušalica bez ove funkcije morali biste uspostaviti Bluetooth konekciju s računalom, a to nije nužno uvijek moguće, a ni praktično.

Lijeva ušna školjka ima samo jednu tipku, onu za kontrolu ANC-a (Active Noise Cancelling). Sve tipke dobro su razmještene te se vrlo lako naučiti na upravljanje pomoću njih. Slušalice imaju vrlo dobru pasivnu zvučnu izolaciju, tako da je “pola posla” za ANC samim time već obavljeno.

Detaljnije postavke i radne funkcije moguće je podešavati pomoću aplikacije Bowers & Wilkins Headphones. Njome je moguće podesiti senzor nošenja, glasovne notifikacije, vrijeme mirovanja, resetirati slušalice, kao i nadograditi firmware. Aplikacija je vizualno pregledna, ali pomalo ćudljiva. Prilikom svakog otvaranja traži povezivanje sa slušalicama, bez obzira na to što su one već Bluetoothom povezane i uredno sviraju, a ponekad se dogodi i to da aplikacija ne može uspostaviti kontakt te smo bili osuđeni na restartanje Bluetooth konekcije na samom uređaju. Dozvoljavamo da se nama zbog stalnog mijenjanja postavki i uređaja prilikom testiranja taj problem javljao mnogo češće nego što će se javljati u prosječnom korištenju. Jedna od zgodnih te dosta rijetkih funkcija je mogućnost simultane konekcije dva uređaja na slušalice. Koristili smo paralelnu konekciju iPada i mobitela s Androidom te smo unutar aplikacije (na Androidu), a i određenim pritiskom na tipke, mogli promijeniti izvor. Pazite da ne skinete stariju aplikaciju sličnog imena na Apple Storeu, jer ta radi samo sa starijim slušalicama PX i P9 Wireless. Na Google Play Storeu, srećom, nismo ju zamijetili.

Osim toga, aplikacijom se također može određivati ANC način rada, a dodatna funkcija, koja nije upravljiva tipkama, omogućuje precizno određivanje razine ambijentalnog zvuka. PX7 prigušenje buke odrađuju vrlo dobro, u rangu s dosad najboljima u tom segmentu, kao što su Sony WH-1000XM3 i Bose QC-35 II. Buku avionskih motora ovaj nam je put dočaravala kuhinjska napa, a PX7 začuđujuće je dobro filtrirao i glazbu s radija, a propuštao govor prisutnih osoba kad je postavljen “Auto” način rada. Pomalo čudi da B&W nije ugradio podršku ni za jednog glasovnog asistenta u te slušalice, koje ipak predstavljaju vrh njihove ponude, a već spomenuti direktni konkurenti odavno ih imaju.

Uz ostalo, mobilna aplikacija nudi i podešavanje “senzora nošenja” koji zaustavlja izvođenje glazbe kad slušalice skinete s glave

Uz standardni SBC Bluetooth kodek ove slušalice podržavaju AAC, aptX (Classic), aptX HD te aptX Adaptive kodek. Ovaj posljednji, najnoviji je u Qualcommovoj seriji aptX-eva koji (barem prema specifikacijama) latenciju i kvalitetu kodiranja dinamički adaptira prema izvoru zvuka i kvaliteti Bluetooth veze. Kako Android u developer načinu rada verzije 10 nudi samo kodeke aptX i aptX HD, a dokumentacija je vrlo štura, nismo baš sigurni je li taj Adaptive način rada ugrađen u postojeće kodeke, ili, pak, nismo imali niti jedan uređaj koji ga podržava.

Kao što to i dolikuje tako zvučnom imenu kao što je Bowers & Wilkins, zvuk ovih slušalica je impresivan, osobito u području basa. Dubina i snaga najdubljeg dijela spektra čujna je i pri tišem slušanju, što često nije slučaj. Prilikom izvođenja pjesme “The Forgotten People”, s novog albuma Symphonik Thievery Corporationa, već pri srednje glasnom slušanju javio se potmuli tutanj, gotovo identičan onome nedavnog potresa u Zagrebu. Zastrašujući je to efekt, koji pokazuje da PX7 može ići vrlo duboko. Kod WH-1000XM3 taj se efekt čuo tek prilikom osjetno glasnijeg slušanja, i ne tako moćno, dok je kod žičanih NAD-ovih slušalica Viso HP50 tutanj bio jedva čujan. Kod PX7 imamo dojam kao da je sve vrijeme uključena loudness korekcija. Prilikom vrlo glasnog slušanja bas je i dalje dobro kontroliran i precizan, ali malčice nadglasava srednje i visoke tonove. Zvučna slika vrlo je široka i kod dobrih snimki instrumenti su “opipljivi” u prostoru, a detalji ponekad zaista iznenađuju. Zapravo, kod PX7 stalno imate osjećaj da ste “u središtu svirke”, i to vrlo moćne svirke. Probali smo aptX HD i žičanu konekciju s FiiO M6 DAP-om (Digital Audio Player) te nismo našli zamjetnu razliku. Kao što smo već spomenuli, PX7 ni prilikom žične konekcije ne radi u pasivnom načinu, a i tada se može uključiti ANC, što pretpostavlja da i analogni signal prolazi kroz elektroniku, pa razlike u zvuku nisu pretjerano zamjetne. Za razliku od Sonyja, Bowersova aplikacija nema ekvilizator, niti bilo koju drugu korekciju zvuka. Nećemo to uzeti za zlo, naprotiv; zvuk je onakav kakav su konstruktori zamislili, a B&W se na svom webu hvali kako ih je konstruirao isti tim kao i seriju zvučnika Diamond.

PX7, kao i on-ear model PX5, predstavljaju pravi užitak za slušanje, osobito onima koji preferiraju moćniji zvuk. Dobro podnose novu produkciju glazbe, ali jednako tako izvlače nove detalje prilikom preslušavanja starih snimki. Trajanje baterije i izvrstan ANC adut su za duža putovanja, ali pomirite se s time da ih nećete baš nositi u džepu jakne. Dobro će doći i u kućnoj upotrebi, osobito s mogućnošću dvostruke konekcije. Iako izgleda suvišno, ta mogućnost vrlo dobro dođe u praksi, jer možete slušati glazbu s jednog izvora, a da se javite na telefonski poziv s mobitela, te se potom opet vratite na prvotni izvor. Cijena PX7 nije mala, ali kad se uzme u obzir izgled, kvaliteta izrade i zvuka, te ugradnja svih novih tehnologija (osim glasovnih naredbi), možemo konstatirati da se radi o slušalicama koje spadaju u vrlo uzak krug najboljih bežičnih ANC slušalica.