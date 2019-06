Cubot Max 2 - Ogroman i izdržljiv

Cubot Max 2 Ekran 6,8” 640 x 1352 IPS, Corning Gorilla Glass 5 Memorija 4 GB / 64 GB (proširivo micro SD karticom do 256 GB) Procesor MediaTek Helio P22 MT6762, Octa-Core, 2,0 GHz GPU IMG PowerVR GE8320 OS Android 9.0, Original Kamera 12 + 2 MP f/1.8 stražnja, 8 MP prednja Baterija 5.000 mAh, 5V/2A brzo punjenje Navigacija GPS / A-GPS, GLONASS, geomagnetski senzor Ostalo USB Type-C, Bluetooth, WiFi 2.4G / 5G, Dual SIM – Dual 4G, čitač otiska prsta, otključavanje licem Dimenzije i masa 173,05 x 81,55 x 8,95 mm, 220 g Jamstvo 2 godine

Cubot Max 2 nasljednik je modela Max s kojim ipak dijeli malo toga. Proizvođač ističe kako je Max 2 uređaj koji je u odnosu na svog prethodnika nadograđen u svakom pogledu – od veličine, ekrana, hardvera, memorije, do baterije. No, to je i logično zato što se model Max pojavio na tržištu prije gotovo tri godine. Poput uređaja Cubot P20, tako i Max 2 dolazi u dvije identične varijante – crna i s plavo-zelenim gradijentom. Model s gradijentom izgleda mnogo efektnije, a uz njega dobit ćete i silikonsku zaštitnu masku.

Kao što smo rekli, Max 2 prilično je velik uređaj, a ni masa od 214 grama nije mu neznatna. Imate li veću ruku, tj. dulje prste, moći ćete većinu funkcija obavljati jednom rukom jer nije predebeo i lijepo leži u ruci. No, neke stvari, poput pregledavanja internetskih stranica, ipak je mnogo ugodnije raditi koristeći obje ruke. Iako je s jedne strane pomalo nezgrapan, dobra strana svega je izuzetna preglednost, a to je i cilj koji Cubot želi postići ovim uređajem.

Ekran Corning Gorilla Glass 5

U gornjem desnom kutu uređaja odmah ćete primijetiti tzv. notch tj. u ovom slučaju waterdrop – površinu na zaslonu rezerviranu za prednju kameru. Cilj je da ovaj urez ne zauzima previše mjesta, a specifično je upravo to što je smješten u kutu ekrana, a ne na sredini. Ekran ima omjer 19:9, a smještaj ostalih elemenata na kućištu je sličan – na desnoj strani su tipke za uključivanje i podešavanje glasnoće, na lijevoj strani je utor za kartice, na donjoj strani nalaze se USB-C konektor i zvučnik, a s gornje strane je audiokonektor. Otraga ćete naći čitač otiska prsta te dvostruku kameru s LED bljeskalicom.

Iako IPS ekran nudi razlučivost od tek 640 x 1352 piksela te na zaslonu od 6,8“ daje gustoću prikaza od 220 točaka po inču, slika djeluje začuđujuće kvalitetno. Boje su zasićene, kontrast i svjetlina gotovo izvrsni, a gledanje u zaslon nimalo ne umara korisnika. Velika pohvala je da je ekran zaštićen premazom Corning Gorilla Glass 5.

Hardver u modelu Max 2 gotovo je identičan onome koji se nalazi u Cubot Questu – osmojezgreni procesor Helio P22 (MediaTek MT6762), 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Valja spomenuti da je internu memoriju moguće nadograditi microSD karticom, i to čak od 256 GB. Ipak, stavite li microSD karticu, gubite mogućnost korištenja drugog SIM utora. Na uređaju se nalazi sad već standardni Android 9.0 Pie, koji radi vrlo brzo i glatko. Tradicionalno, Cubot na svojim uređajima isporučuje isključivo originalni OS bez ikakvih preinaka ili bloatwarea.

Ogromna baterija

Stražnja kamera ima senzor SONY IMX486 i razlučivost 12 + 2 MP, uz PDAF i f/1.8 otvor blende, a daje vrlo dobre rezultate. Čak je i bokeh efekt mnogo realniji i bolje softverski riješen nego na nekim Cubotovim prethodnicima. U kameri postoji i mod Pro, gdje možete sami namještati ekspoziciju, ISO i balans bijele boje. Video možete snimati i stražnjom i prednjom kamerom. Što se tiče prednje kamere, njezina pozicija u kutu uređaja stvara prilično problema prilikom fotografiranja selfieja. Vrlo je teško fotografirati sam sebe, a da gledate ravno u objektiv i da vam se glava nalazi u središtu kadra. Međutim, pri otključavanju licem nema tih problema da morate pogađati kamo je kamera uperena. Uređaj će se uredno otključati i kada pogledate u sredinu zaslona. Osim otključavanja licem, tu je i spomenuti senzor otiska prsta, koji radi vrlo dobro.

Na prednjoj strani u kutu nalazi se tzv. waterdrop površina unutar koje je smještena prednja kamera

Baterija je jedan od aduta ovog uređaja. Ima kapacitet od 5.000 mAh, a uz Android 9.0, štedljiv zaslon i procesor, daje zaista dugo vrijeme autonomije. Uređaj će vam bez problema izdržati cijela dva, pa čak i tri dana. Tu je i funkcija brzog punjenja 5V/2A. Od senzora nedostaje jedino NFC za mobilna plaćanja.

Cubot MAX 2 svakako je uređaj vrijedan pozornosti. Cilja na korisnike koji traže velik i pregledan ekran te dugo vrijeme autonomije. To su upravo i glavni aduti modela MAX 2. Kamera je vrlo dobra, a i hardverski će zadovoljiti prosječnog korisnika. Postoje manji nedostaci, ali uz cijenu od 1.599 kn, dobit ćete uređaj koji zaista opravdava to ulaganje.

DOJAM: Phablet uređaj s izdržljivim ekranom i ogromnom baterijom koji će svojim hardverskim mogućnostima zadovoljiti prosječnog korisnika