Epson EcoTank L5190 - Ulij i štancaj

SPECIFIKACIJE Tip Višefunkcijski tintni pisač u boji (A4) Razlučivost 5.760 x 1.440 tpi Brzina (ISO standard, za A4) 10/5 str./min. (mono/kolor) Sučelje USB, Wi-Fi (802.11b/g/n), Ethernet Cijena tinte 45 kn svaki spremnik (65 ml) Trajanje spremnika 8.100 stranica crni, 6.500 stranica svi ostali Jamstvo 3 godine (5 godina uz registraciju)

Epson je u posljednjih nekoliko godina prodrmao tržište kućnih i uredskih višefunkcijskih pisača, razvivši sustav punjivih spremnika s bojom, koji pruža sve uobičajene odlike tintnog ispisa, a istovremeno rješava njegov najveći nedostatak – visoku cijenu po isprintanoj stranici. Stvar funkcionira upravo onako kako zvuči: kad ponestane neke boje, umjesto skupocjenih cartridgea kupuje se bočica tinte, te se nadolijeva u pripadajući spremnik. Iako takozvane ink tank pisače danas nude svi relevantni proizvođači, Epson je na tom polju bio prvi, stoga je u stanovitoj prednosti – tvrtkin sustav EcoTank dogurao je do treće generacije te je jednostavniji i praktičniji za korištenje nego ikad prije.

Epson EcoTank L5190 višefunkcijski je A4 pisač s automatskim poslužiteljem listova (ADF), skenerom, telefaksom, žičnom i bežičnom mrežnom povezivošću te funkcijom mobilnog ispisa, putem Epsonove mobilne aplikacije iPrint i Google Cloud Print Servicesa. Opremljen je Micro Piezo ispisnom glavom maksimalne rezolucije od 5.760x1.440, sa 180 mlaznica za crnu i 59 mlaznica za ostale boje. Koristi četiri spremnika s bojama: crnom, cijan, magentom i žutom. S obzirom na listu mogućnosti i cijenu od 1.900 kuna, nameće se kao odličan izbor za zahtjevnije kućne korisnike te manje urede. Nešto višu inicijalnu cijenu EcoTank L5190 opravdava izuzetno povoljnim ispisom. Jedna 65-mililitarska bočica crne tinte, dostatna za 4.500 ispisanih stranica, košta svega 45 kuna. Isto toliko koštaju i tinte u boji (cijan, magenta i žuta), pomoću kojih se može ispisati 7.500 stranica. Valja uzeti u obzir i da se EcoTank L5190 tvornički isporučuje sa 70-mililitarskim tintama i jednom dodatnom bočicom crne tinte. One su dostatne za ispis 8.100 monokromatskih stranica i 6.500 stranica u boji (odnosi se na "Draft" kvalitetu ispisa). Drugim riječima, ako mjesečno ispisujete petstotinjak stranica, prvu bočicu s tintom morat ćete kupiti nakon više od godine dana.

U trećoj generaciji sustava EcoTank spremnici i bočice s tintom izvedene su tako da je mogućnost prolijevanja svedena na apsolutni minimum

Kod treće generacije sustava EcoTank svi spremnici s tintama integrirani su u sam pisač, a mehanizam za dopunjavanje izveden je tako da više nema praktički nikakvog rizika od prolijevanja i prljanja tintom. Sve što treba učiniti jest otvoriti spremnik s tintama, smješten na desnoj strani pisača, podići plastičnu polugicu sa željenog spremnika (dotična funkcionira kao svojevrsni čep), postaviti tintu na odgovarajuće ležište te prepustiti gravitaciji da ju istoči u spremnik. Čepovi bočica s tintom onemogućavaju izlazak tinte dok ju ne postavimo na pripadajući spremnik, stoga ne moramo biti jako pažljivi prilikom okretanja bočica na vrh spremnika. Budući da su spremnici s prednje strane poluprozirni, jedan pogled na uređaj dovoljan je kako bismo provjerili stanje četiriju spremnika s tintom.

Na lijevoj strani EcoTanka L5190 nalazi se 3,7-centimetarski statusni LCD, okružen tipkama za namještanje postavki, skeniranje, kopiranje, unos broja telefaksa i ostale uobičajene radnje. Čitav dio s ekranom i tipkama dade se naginjati u rasponu od preko 90°, stoga ostaje lako dostupan i posve upotrebljiv bez obzira na koju se visinu EcoTank L5190 postavi. Ima samo jedan nedostatak – načinjen je od sjajne crne plastike pa se kao takav vrlo lako prlja.

Na vrhu, iznad plošnog skenera, nalazi se automatski uvlakač papira, kapaciteta 30 listova. Dotični se koristi za kopiranje ili skeniranje dokumenata bez ručnog umetanja svakog dokumenta zasebno. Kad skeniramo više listova papira putem ADF-a, automatski se kreira višestranični PDF sa svim našim dokumentima. Skenovi se, putem kontrola na pisaču, mogu poslati na bilo koje umreženo računalo ili željenu e-mail adresu, a spremaju se u formatima PDF ili JPG.

Segment s ekranom i kontrolama dade se naginjati u rasponu većem od 90° pa se uređaj može postaviti na bilo koju visinu

Glavna ladica za papir, nagnuta je i postavljena na stražnju stranu uređaja, a prima do 100 listova. Sprijeda se nalazi plastična izlazna ladica, na koju će crno-bijele stranice pristizati brzinom od 10 u minuti, a sadržaji u boji upola sporije. Naravno, tu se misli na brzine ispisa izmjerene prema ISO standardu – ovisno o postavkama ispisa, EcoTank L5190 može izbaciti do 33 crno-bijele stranice u minuti. Izlazna ladica prima do 30 listova papira, a plastični graničnik pobrinut će se da oni ne završe na podu.

Zahvaljujući spomenutom ekranu, početna konfiguracija Epsonovog višefunkcijskog pisača izvediva je bez posredovanja računala. Nakon što ga povežete na žičnu ili bežičnu mrežu, smjesta ćete mu moći pristupiti putem tvrtkinih aplikacija za mobitele (Epson iPrint) ili stolna računala, ili putem Windowsovog integriranog alata za pretraživanje mrežnih pisača. Naravno, s računalom ga je moguće povezati i putem USB kabela, no kabel ćete morati kupiti sami – u kutiji ga nema. Nema ni dupleksera, a samim time ni mogućnosti automatskog dvostranog ispisa.

Kvaliteta ispisa na očekivanoj je razini: odlična za dokumente svih vrsta, a vrlo prosječna kad govorimo o fotografijama. Za iole ozbiljniji ispis fotografija trebat ćete „pravi“ fotopisač.

Kroz poluprozirne otvore na desnoj strani pisača u svakom trenutku možemo provjeriti stanje spremnika s tintom

Izuzev mobilne aplikacije Epson iPrint (više o njoj pišemo u okviru uz ovaj tekst), pisač dolazi s paletom aplikacija za računalo. Dotične su namijenjene skeniranju dokumenata, izradi i ispisu kolaža fotografija te primanju i slanju faksova. Zanimljiva je aplikacija Photo+ Tool, koja omogućava označavanje željenih prozora ili dijelova ekrana u Windowsima i njihovo brzo slanje na ispis. Tu je i aplikacija Software Updater, zadužena za aktualizaciju svih dijelova Epsonovog softvera, kao i firmwarea samog pisača. Premda su tvrtkine aplikacije upotrebljive, a neke od njih i korisne, dojma smo da bi ih valjalo objediniti unutar jednog komada softvera, podijeljenog na sekcije za ispis, skeniranje, kopiranje i konfiguraciju. Time bi se smanjila gužva na računalu, korisničko iskustvo bilo bi ujednačenije, a i nestalo bi multipliciranje pojedinih aplikacija – primjerice, jesu li nam zaista potrebne tri različite aplikacije za skeniranje?

U konačnici, Epson EcoTank L5190 ostavlja dojam sposobnog i svestranog pisača za zahtjevnije kućne korisnike i manje urede. Izrazito niska cijena ispisa i trogodišnje jamstvo (produljivo do pet godina, uz registraciju uređaja na Epsonovim službenim stranicama) jaki su mu aduti za takav način primjene, a brojne mogućnosti mobilnog upravljanja, ispisa i skeniranja samo zaokružuju vrlo pozitivan cjelokupni dojam.

Epson iPrint Epsonova aplikacija iPrint (Android, iOS) namijenjena je korištenju EcoTanka L5190 putem mobitela. Unutar njenog konfiguracijskog dijela možemo provjeriti stanje spremnika s tintom, pokrenuti čišćenje glave i mlaznica te nadograditi firmware pisača. Moguće je odabrati i ispisati željenu fotografiju ili dokument koje držimo na mobilnom uređaju, ili na nekom od popularnih cloud servisa (Dropbox, Box, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote). Također možemo pokrenuti kopiranje i skeniranje dokumenata koje smo umetnuli u pisač. Vjerojatno najzanimljivija jest opcija „Document Capture“ – uperite kameru mobitela u željeni dokument, označite njegove rubove te prepustite aplikaciji da se poigra svjetlinom, kontrastom i oštrinom, kako bi naglasila tekstualne dijelove onoga što smo „slikali“. Potom se tako „skenirani“ sadržaj šalje na ispis. Dizajn aplikacije je spartanski, ali na funkcionalnost nemamo prigovora – detekcija umreženog pisača i sve raspoložive mogućnosti rade besprijekorno.