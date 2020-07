ESCAM PVR008 - Puno za malo

Specifikacije Mreža Wi-Fi 2,4 GHz Objektiv 3,6 mm, 75,5° Senzor 1/2,9” 2 MP CMOS Razlučivost 1920 x 1080 video i slike Audio Dvosmjerni (mikrofon + zvučnik) Motorizirani pan / tilt 355° / 120° Utor za mem. karticu MicroSD do 128 GB Noćno snimanje IR LED-ice, doseg 10 m Zaštita od vremenskih uvjeta Nema Dimenzije i masa 8 × 9 × 10,5 cm, 185 g Jamstvo 30 dana

Osnovni razlog zbog kojeg smo htjeli isprobati ovu kameru jest to što je u jednom trenutku bila najjeftinija motorizirana Full HD, 25 FPS, IP kamera s podrškom za kodek HEVC (H.265). Riječ je o pan/tilt kameri (horizontalno i vertikalno rotiranje), bez optičkog zuma, iako je neki pogrešno oglašavaju kao PTZ kameru.

Motorizirani pan ide do 355°, dakle skoro da može napraviti puni krug, a nagibom pokriva kut od 120°. Infracrvene LED-ice za rasvjetu po noći okružuju objektiv, a kamera je opremljena mikrofonom i zvučnikom radi dvosmjerne komunikacije. Na kupoli kamere nalazi se objektiv žarišne duljine 3,6 mm, koji u kombinaciji s CMOS senzorom veličine 1/2,9” pokriva kut od 75,5°. Tu je i utor za microSD memorijsku karticu do 128 GB, što vam može biti bitno jer kamera nema mogućnost uploada videa u oblak.

Antena za Wi-Fi, Micro-USB konektor i perforacije za zvučnik nalaze se sa stražnje strane, a utor za memorijsku karticu i rupa za resetiranje kamere s gornje

Na bazi kamere sa stražnje strane nalazimo antenu za 2,4-gigahercni Wi-Fi, koja se može ograničeno pomicati. Kameri se inače može pristupiti i preko (mobilnog) Interneta, dakle možete je nadgledati i kad niste doma, spojeni na svoj Wi-Fi.

Isporučeni strujni adapter preko USB konektora daje 5V/1,5 A, a kamera u radu troši manje od 2 W. S donje strane baze nalazi se standardni navoj za stativ, i to metalni, te žljebovi za šarafe. U paketu dolaze dva samourezna šarafa i dvije pentagonalne zelene tiple.

Nakon uključivanja, kamera se po dvije osi odvrti u jednu stranu radi kalibracije, pa se nakon toga vrati u položaj u kojem je ostavljena prije nego što je bila ištekana iz struje.

Aplikacija za Android 4.2+ i iOS 10+ mobitel generička je, a naziva se P6SLite. Programe za Windowse treba skinuti sa stranice p6scloud.com. Ti programi bit će nužni ako na računalu želite pogledati ili konvertirati videodatoteke snimljene na karticu, s obzirom na to da ih kamera snima u svom .prv formatu, umjesto da koristi neki širom prihvaćen format. Bezvezno rješenje, tim više što softver za PC izgleda kao da se “sâm napravio”, a konverter .prv datoteka ne radi kako treba, tj. izlazne .mp4 datoteke prouzročit će probleme mnogim playerima videodatoteka, i to, čini se, zbog nekompatibilnog zvučnog zapisa, pa je potrebno naknadno rekodirati zvuk. Aplikacija na mobitelu također snima u .prv format, no u njoj nema mogućnosti konverzije, a na PC-ju te datoteke nije bilo moguće ni pogledati ni konvertirati.

Na početnom ekranu mobilne aplikacije nalaze se kamere, s prikazanim posljednjim uhvaćenim kadrom. Ispod toga za kameru se može uključiti nadgledanje (samo nadgledanje pokreta u slučaju ove kamere) kako bi se prikazala notifikacija na mobitelu ako uoči pokret, može se pogledati što je snimila klikom na Playback te se mogu podesiti postavke kamere klikom na Settings.

Ovako izgleda nekoliko zaslona aplikacije za mobitel – prvi je početni zaslon, drugi je zaslon za pregled žive slike s kamere, trenutačno na funkciji za upravljanje motoriziranim pomicanjem, a treći izbornik s postavkama

Klikom na sliku posljednjeg kadra otvara se pregled žive slike s kamere. Unutar slike vidite u kojoj razlučivosti i kojim bitrateom kamera trenutačno bežično šalje video. Slika s kamere prikazana je u pogrešnom omjeru stranica, odnosno razvučena je. Primicanjem i odmicanjem dva prsta po ekranu, sliku možete digitalno zumirati, odnosno odzumirati. Tu je i opcija prikaza po cijelom ekranu.

Ispod toga su gumbi za snimanje streama s kamere na mobitel i za dohvat fotografije trenutačnog kadra u Full HD razlučivosti. Tu je i gumb za odabir kvalitete videa.

Gumb PTZ omogućuje motorizirano pomicanje kamere, što dobro funkcionira. Kamera ujedno može prepoznavati objekte u pokretu, uključujući ljude u kadru, te ih pratiti, naravno, s određenom zadrškom. Može snimati na memorijsku karticu kad uoči pokret te uključiti alarm, jedino je nezgodno to što, kad je alarm omogućen, kamera će proizvoditi glasni zvuk i nakon uključenja, jer će inicijalno pan/tilt testiranje dosega biti interpretirano kao pokret. Može se podesiti i da svakih “x”" sekundi snimi JPEG sličicu na karticu ili uploada na FTP server, no razlučivost je tada samo 352x288.

Video za tu vrstu i klasu kamere uopće nije loš, čak ni noćni pod IR rasvjetom, no zvuk nije baš dobar. Pozitivan ukupni dojam narušen je softverom, odnosno firmwareom, koji koristi nestandardni format videodatoteka. Ako snimke s kamere ne namjeravate dijeliti s drugim ljudima ili ih montirati – zgodna kamera, s dosta funkcionalnosti, vrlo niske cijene. U suprotnom, ovo nije kamera za vas.