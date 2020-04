FiiO UTWS1 - Oslobađanje od žica, sa začkoljicom

SPECIFIKACIJE Bluetooth čip Qualcomm QCC3020 (Bluetooth 5.0) Podržani kodeci SBC, AAC, aptX Konektori MMCX Trajanje baterije 8 h Jamstvo 2 godine

Osim kvalitetnih i povoljnih stolnih i prijenosnih DAC-ova s pojačalom za slušalice te prijenosnih svirača, kineski FiiO nudi desetak pari slušalica, među kojima prevladavaju modeli in-ear izvedbe, opremljeni većim brojem zvučničkih jedinica – kombinacijom dinamičkog drivera i jedne ili više balansiranih armatura. Uglavnom se radi o žičnim slušalicama, što u 2020. godini postaje problematično, s obzirom na to da većinu kupaca zanimaju bežični modeli. Točnije, ponajviše ih zanimaju True Wireless Stereo (TWS) slušalice, kod kojih nema apsolutno nikakvih žica, pa ni onih između lijevog i desnog kanala.

Kako bi brojne kvalitetne i popularne slušalice iz svoje ponude zadržao relevantnima, FiiO je ponudio uređaj oznake UTWS1. Riječ je o paru Bluetooth modula opremljenim MMCX konektorima (dostupna je i verzija s 2-pinskim 0,78-milimetarskim konektorima), na koje možemo fiksirati brojne tvrtkine in-ear slušalice, i tako ih iz žičnih pretvoriti u bežične. Zapravo, UTWS1 podržava sve in-ear slušalice s MMCX konektorima, uključujući modele s potpisom brendova kao što su Shure, Kbear, Yinyoo, KZ, Tri, BGVP i Tin HiFi. Premda se uglavnom radi o opskurnim “tvrtkama” (većini će s ove liste biti poznat jedino Shure), među audioentuzijastima poznate su upravo zato što izbacuju neobično povoljne in-ear slušalice s velikim brojem zvučničkih jedinica, a nerijetko i zaista impresivnom kvalitetom zvuka.

Oba modula opremljena su aluminijskom tipkom, koja se koristi za upravljanje glazbom, odgovaranje na telefonske pozive, namještanje glasnoće zvuka te aktivaciju glasovnog asistenta

Prije no što prenesemo iskustva prikupljena testiranjem Fiiovog uređaja UTWS1, još treba kazati da se praktički identičan uređaj može kupiti pod nazivom TRN BT20s, za nešto manje novca. FiiO priznaje da TRN doista jest proizvođač onoga što sam prodaje kao UTWS1, ali naglašava kako njihova izvedba uređaja ima poboljšanu elektroniku, s ciljem smanjenja pozadinskog šuma, kao i kvalitetnije MMCX konektore, metalne tipke (umjesto plastičnih) te naprednije kontrole, utoliko što se pomoću tipki može namještati glasnoća zvuka, a kod TRN-ovog uređaja to nije izvedivo. Na testiranim slušalicama (FiiO F9 i FA1) doista nismo zamijetili istaknutiji pozadinski šum, iako to ne znači da on kod ekstremno osjetljivih in-ear monitora ne bi postojao.

Nakon što na Fiiove Bluetooth module nataknemo kompatibilne slušalice (MMCX konektori tu radnju prate upečatljivim “klikom”), preostaje nam umetnuti slušalice, a same module sprovesti tako da djelomično obujme uši te nalegnu iza njih. Čitav proces nije osobito intuitivan, ali nakon nekoliko dana prakse uspjeli smo ga skratiti na nekoliko sekundi. Tome unatoč, “prave” TWS slušalice još uvijek se lakše stavljaju u uši. Sami moduli nisu posve neosjetni, ali ni neudobni, čak ni prilikom višesatnog nošenja. Nisu, međutim, ni osobito diskretni; ako vam je stalo do ovog aspekta, mnogo ćete se više usrećiti kupnjom kompaktnog para pravih TWS slušalica. Na stabilnost u ušima nemamo zamjerki – nijedne od spomenutih testiranih slušalica nisu pokazivale tendenciju ispadanju iz ušiju.

Kućište modula otporno je na znoj i kišu

Na duguljastom, plastičnom kućištu Fiiovih Bluetooth modula nalazimo po jednu tipku, otvor mikrofona (unutar njega također se nalazi notifikacijska LED-ica) te zabrtvljena vratašca Micro-USB konektora za punjenje ugrađene baterije. U 2020. godini na ovom bi mjestu mnogo prikladniji bio USB-C konektor. Tipkama su dodijeljene sve uobičajene funkcije: pojačavanje i utišavanje zvuka (jedan klik), pauziranje i puštanje pjesama (dvoklik), prebačaj na sljedeću i prethodnu pjesmu (držanje dvije sekunde), aktivacija glasovnog asistenta (dvoklik lijeve tipke) te odgovaranje i prekidanje telefonskih poziva (jedan klik prilikom primanja ili za vrijeme trajanja poziva). Čitav modul nosi IPX5 rejting za otpornost na prskanje tekućina pa je sasvim sposoban preživjeti znojenje i kišu.

Moduli podržavaju spajanje svih in-ear slušalica koje su opremljene MMCX konektorima. U ponudi je i izvedba na koju se mogu fiksirati slušalice s 2-pinskim 0,78-milimetarskim priključcima

Ugrađena baterija dostatna je za oko osam sati rada jednog i drugog Bluetooth modula, a puni se oko sat i pol pomoću priloženog kabela, koji na jednom kraju ima USB-A, a na drugom dva Micro-USB konektora. Ako se izgubi Bluetooth konekcija s izvorom zvuka, moduli će se nakon pet minuta automatski isključiti, a u suprotnom će raditi dok se ne isprazne (deklarirana autonomija “na čekanju” iznosi 180 sati).

U smislu kompaktnosti i estetske diskrecije, Fiiovi moduli ne mogu se uspoređivati s pravim TWS slušalicama

Kad govorimo o Bluetooth čipu, FiiO nije prepustio stvari slučaju – ugrađen je Qualcommov Bluetooth 5.0 čip QCC3020, koji podržava kodeke SBC, AAC i aptX, kao i tehnologiju TrueWireless Stereo Plus. Posjedujete li mobitel temeljen na Snapdragonu 845 ili novijem, on će znati komunicirati s oba Fiiova Bluetooth modula istodobno, čime se smanjuju latencije i dodatno ubrzava uparivanje. Nismo, doduše, naišli na probleme u radu ni kad smo UTWS1 uparili sa starijim mobitelom, kod kojeg se TWS+ ne koristi, već mobitel bežično komunicira s “glavnim” modulom, koji, pak, ima zasebnu bežičnu konekciju prema drugom modulu.

Sve to rezultira kvalitetnim bežičnim performansama i posve stabilnom Bluetooth konekcijom, pa se Fiiov proizvod može smatrati uspjelim, s obzirom na to da doista pretvara tvrtkine slušalice iz žičnih u posve bežične, a da u tom procesu ne žrtvuje njihovu kvalitetu zvuka. U slučaju da već posjedujete slušalice s MMCX konektorima, s kojima ste posve zadovoljni, FiiO UTWS1 vrijedit će vam traženih 600 kuna.

S druge strane, ako se tek spremate kupiti TWS slušalice pa se pitate ima li smisla ići na kombinaciju ovih Fiiovih modula i kompatibilnih in-ear slušalica, ili biste ipak trebali ciljati na “prave” TWS modele, prednost definitivno dajemo pravim TWS slušalicama. Naime, osim što su kompaktnije i praktičnije za svakodnevno korištenje, imaju još jednu veliku prednost: redovito dolaze s kutijicom za prenošenje i punjenje baterije, koja im osigurava preko 20 sati rada prije no što ih treba napuniti. Rješenja poput ovog Fiiovog u jednom će trenutku u budućnosti vjerojatno dosegnuti sličan stupanj razvoja te se dodatno poboljšati u aspektima kompaktnosti i “dopunjavanja” baterije, no dok se to ne dogodi, ostat će rezervirani za relativno usku grupu korisnika, koji već posjeduju kvalitetne in-ear slušalice s MMCX terminalima.