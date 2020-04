Alienware 510H - Alien za sve platforme

Alienware 510H Izvdeba Zatvoren, over-ear Driveri / Otpor 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka USB i 3,5 mm TRRS, 1,5 m Masa 360 g Jamstvo 2 godine

Paralelno s osvježenjem svoje ponude miševa i tipkovnica, Dellov Alienware proširio je i svoju, inače vrlo skromnu, ponudu headsetova. Modeli 310H i 510H srodni su uređaji, a razlikuju se tek u USB zvučnoj kartici koja stiže u paketu s potonjim modelom. Upravo je 510H stigao na vrata naše redakcije, spreman da nas oduševi kvalitetom izrade, mogućnostima i performansama.

Alienware 510H ima jedinstven izgled zbog neobično oblikovanih slušalica, lagano izduženih na prednjoj strani te vrlo širokog plastičnog okvira, na čijoj se vanjskoj strani nalazi amblem tvrtke. Dizajn headseta vrlo je čist, s blagim linijama, a krase ga detalji obojeni mat bojama pa nije prenapadan, iako je već na prvi pogled sasvim jasno kako se radi o uređaju za igrače. Za to su prije svega zaslužni njegovi gabariti – gejmerski headsetovi često su predimenzionirani – zbog kojih uređaj djeluje vrlo robusno. No to i jest. 510H u rukama djeluje čvrsto i izdržljivo te pruža mnogo otpora pri savijanju. Tek se povremeno, u doista ekstremnim položajima, javlja tiho krckanje, pa smo sasvim sigurni da će uređaj izdržati sve situacije u kojima ga prosječni igrač može koristiti. Kao bonus, slušalice je moguće zaokrenuti, radi lakšeg odlaganja na stol, prenošenja u ruksaku ili nošenja za vratom.

Na donjoj strani velikog plastičnog okvira nalazi se veliki, meki, jastučić, obložen umjetnom kožom. Taj je jastučić nešto tanji nego što bismo voljeli, ali usprkos tome, čak ni na ćelavoj glavi nije neudoban. Zaokretni nosači slušalica prate liniju okvira i sakrivaju “tračnice” namijenjene podešavanju obujma headseta. Školjke slušalica načinjene su od identičnih materijala kao okvir, a s unutrašnje su strane obložene solidno debelim i mekim jastučićima, preko kojih je razvučena kombinacija umjetne kože i tkanine. Umjetna je koža postavljena na obrube jastučića, a na dijelu koji dodiruje glavu nalazi se tkanina. Takva kombinacija osigurava solidnu pasivnu izolaciju zvuka te smanjuje osjećaj vrućine oko uha. Jastučići slušalica dovoljno su veliki da potpuno obujme čak i velike uši.

Masa headseta nemalih je 360 grama bez kabela. Zvuči zastrašujuće, no dobra je vijest da headset na glavi najčešće stoji neprimjetan. To možemo zahvaliti dobroj raspodjeli težine, zbog čega ni u jednom trenutku nijedan dio glave ne “pati” pod pritiskom. Kao bonus, headset je na glavi vrlo stabilan, čak i kad ga neprirodno tresemo.

Na headsetu se ne mogu pronaći nikakve kontrole zvuka, tu su tek mikrofon koji je moguće gotovo potpuno sakriti, te 3,5-milimetarski TRRS utor na lijevoj slušalici. Za to postoji dobar razlog. Naime, headset se s računalom može povezati na dva načina – pomoću klasičnog 4-polnog 3,5-milimetarskog kabela (koji služi i za povezivanje s konzolama ili mobitelima) i priloženog 3-polnog splittera ili pomoću USB-a. Na oba kabela nalaze se moduli s kontrolama za podešavanje zvuka i isključivanje mikrofona. Unutar modula na USB kabelu nalazi se zvučna kartica s podrškom za virtualni surround i vlastitim ekvilizatorom te nekoliko drugih mogućnosti finog podešavanja zvuka i efekata. Pomalo neobično, virtualni 7.1 nije moguće uključiti on-the-fly. Drugim riječima, za uključivanje ili isključivanje višekanalnog zvuka potrebno je pokrenuti upravljački softver, i to tamo odraditi. Uobičajeniji bi način bio da na samom headsetu ili kontroleru postoji tipka za tu namjenu, ali nema je.

Dvije strane headseta

U unutrašnjosti slušalica ovog headseta nalaze se 50-milimetarski driveri uobičajenih specifikacija za takav tip uređaja. Otpor im je 32 Ω, što znači da ih pogoniti može apsolutno sve. To je dobra novost za igrače na PC-ju, zato što zvuk koji reproduciraju upareni s vlastitom USB zvučnom karticom ne oduševljava. U svom “sirovom” stanju pomalo je hladan i neuzbudljiv, no tome se može doskočiti igranjem s postavkama u driveru, ako ste tome vični. USB zvučna kartica posebno razočarava kad govorimo o performansama s uključenim virtualnim surroundom. U tom slučaju zvuk je mutan te znatno manje jačine nego kad headset koristimo u analognom načinu rada.

Ta informacija ne bi vas trebala potpuno odbiti od ovog uređaja, jer on nedvojbeno ima što ponuditi. To postaje jasno kad ga ukopčate u bilo koju vanjsku, pa čak i integriranu zvučnu karticu. Zvuk u tom slučaju postaje razmjerno topao, a dobra je vijest i to da je solidno uravnotežen. Visoki tonovi mogli bi biti nešto bolji, no srednji i niski tonovi dobro se upotpunjuju, pa je istodobno moguće uživati u mesnatim eksplozijama i prepoznati odakle dolaze neprijatelji. Prepoznati smjer iz kojeg se čuju koraci (primjerice) vrlo je lako, posebno ako je izvor zvuka blizu, a tek zaista daleke zvukove teško je precizno pozicionirati ako dolaze straga. Na većim postavkama glasnoće zvuk zna puknuti prilikom eksplozija koje su blizu, no to se događa samo pri glasnoći koja većini ionako neće biti ugodna. Reprodukcija dijaloga u igrama i glasova s omiljene VoIP aplikacije vrlo je topla i ugodna.

Alienware 510H ne briljira pri reprodukciji glazbe, no kako mu slušanje glazbe nije primarna namjena, to mu ne uzimamo za zlo.

Mikrofon je na ovom headsetu pravo iznenađenje. Osim što se može praktično sakriti uvlačenjem u lijevu slušalicu, i lako podesiti u odgovarajući položaj, snima vrlo dobar zvuk. Čak i kad je potpuno izvučen, odmaknut je od usta, pa ne stvara probleme pri izgovaranju okluziva, usprkos činjenici da nema spužvasti filter. Glas koji snima topao je i precizan, a ne prati ga mnogo pozadinske buke ili šumova, pa smo sigurni da bi bio iskoristiv i za povremeno streamanje, a ne samo ćaskanje s prijateljima na Discordu, za koji je headset, usput budi rečeno, službeno certificiran.

Alienware 510H pripada imaginarnom segmentu headsetova do 100 eura, i među svojom konkurencijom svakako je zanimljiv odabir. S više mogućnosti povezivanja spreman je za gotovo sve igraće platforme, udoban je i solidnih performansi. Ipak, njegova najveća mana osrednja je USB zvučna kartica i loš virtualni višekanalni zvuk. Usprkos tome, Alienwareov headset ne bi trebalo ignorirati, no ako već imate solidnu zvučnu karticu, možda biste trebali razmisliti o analognoj varijanti.