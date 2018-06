Fractal Design Define R6 Black TG - U vrhu ponude

specifikacije Form factor Midi Tower; eATX, ATX, mATX, mITX Broj utora 1 x 5,25"

6 × 3,5"/2,5"

2 × 2,5" Dimenzije 543 x 233 x 465 mm Masa 12,4 kg Isporučeni ventilatori 3 × 140 mm GP-14

Define R6 predstavljen je krajem godine, i to u nekoliko verzija koje se razlikuju u vanjskoj boji, boji unutarnjih elemenata te tipu bočne stranice. Mi smo na testiranje dobili crni model s bočnom stranicom od kaljenog stakla. Dizajn R6-ice prati filozofiju dosadašnjih modela – zadržan je jednostavan monolitni izgled, bez velikih dizajnerskih zahvata. No upravo zato i je privlačno, klasika se uvijek cijeni. I da, zamislite, nema nijednu RGB LED-icu na sebi!

Crna fronta od brušenog aluminija nalazi se integrirana u plastična vrata, kojima je lako moguće mijenjati orijentaciju otvaranja. S unutarnje se strane nalazi materijal za upijanje zvuka, što ovo kućište ima i na desnoj bočnoj, ali i na gornjoj stranici. Fractal je oduvijek pazio na takve detalje, i supresija zvuka koji proizvode ventilatori vrlo je dobra. Na prednjoj se stranici nalaze dva velika 140-milimetarska radijatora, a ispred njih je plastični poklopac koji je zapravo filtar za prašinu. Lako se skida, drže ga magnetne kopče, i lako čisti.

Modularnost je definitivno najjača strana ovog kućišta. Dobar dio unutrašnjosti moguće je prilagoditi potrebama vlastite konfiguracije

Iza filtra u tvorničkoj se konfiguraciji nalaze dva ventilatora Dynamic X2 GP-14, promjera 140 milimetara, koji nisu pretjerano bučni, a stvaraju dobar protok zraka. R6 je zatvoreni tip kućišta, što znači da su usisne mogućnosti smanjenje, no otvaranjem prednje stranice, to se može povećati i učinkovitije hladiti moćnije komponente kada za time ima potrebe. Iznad filtra za prašinu nalazi se i jedan 5.25-inčni slot za razne kontrolere ili, pak, optički uređaj.

Na vrhu plastične prednje konstrukcije nalazi se i panel s 3,5-milimetarskim utorima za slušalice i mikrofon, pored kojih je tipka za reset, osvijetljena tipka Power te po dva USB 2.0 i USB 3.0 utora. Na dnu kućišta u cijeloj se dužini nalazi plastični okvir sa sitnom mrežicom koja služi kao filtar za prašinu, a povlačenjem prema naprijed, lako ju je ukloniti radi čišćenja.

Staklena stranica

Lijeva bočna stranica napravljena je od kaljenog stakla, debljine 4 milimetra i 33-postotne zatamnjenosti. Smještena je u metalni okvir koji služi za montažu u sklop kućišta, uz pomoć plastičnih kopči, koje su dovoljno čvrste da nisu potrebni ni vijci sa zadebljanom glavom kako bi stranica sigurno stajala. Naravno, radi dodatne sigurnosti ili prenošenja, stranica se može pričvrstiti i vijcima. Alternativno, moguće je kupiti i kućište bez TG (Tempered Glass) u nazivu. Takvi modeli imaju punu bočnu stranicu, koja je iznutra izolirana od buke. Samim time, takva izvedba preporučljiva je korisnicima koji žele što tiše računalo.

Na gornjoj strani kućišta nalazi se metalni poklopac, ispod kojega se nalazi plastični okvir s mrežicom koja služi kao filtar prašine. Poklopac je dio poznate tehnologije ModuVent te, kada ga uklonimo, otvaraju nam se nosači za ugradnju ventilatora ili radijator. U R6 inače stanu četiri radijatora, od čega jedan na vrh, duljine do 420 milimetara, jedan na prednju stranicu, duljine do 360 milimetara, jedan na dno, duljine do 280 milimetara, i jedan na stražnju stranicu, duljine 120 milimetara. Sve, naravno, ovisi i o ostalim komponentama te organizaciji unutrašnjosti, koja je vrlo fleksibilna.

Kad smo kod unutrašnjosti, recimo kako je podijeljena u dva dijela, tj. na dnu se nalazi poklopac za napajanje, i donje ladice za diskove. Na desnoj strani (gledano s boka) nalaze se veliki nosač za diskove i četiri ladice koje možemo orijentirati prema željama, pa čak i potpuno izvaditi za maksimum iskoristivosti prostora. Kućište inače prima tzv. extended ATX matične ploče, širine do 285 milimetara, ima sedam horizontalnih i dva vertikalna mjesta za proširenja karticama te prima grafičke kartice duljine do 440 milimetara u tzv. otvorenom “layoutu” (bez kaveza za diskove), i do 300 milimetara u standardnom “layoutu”. Velika širina kućišta osigurava smještaj CPU hladnjaka visine do 185 milimetara. Napajanja, pak, stanu duljine do 300 milimetara. Ukupno je devet mjesta za montažu ventilatora, a Nexus+ Smart Hub na stražnjoj strani nudi kontrolu za njih sve. Osim dva spomenuta GP-14 ventilatora na usisu, uz ovo kućište dolazi i treći takav, koji se nalazi na ispuhu.

Na stražnjoj strani nosača matične ploče nalaze se i dvije vertikalne ladice za 2,5” diskove pa je tako moguće ugraditi najviše osam 2,5/3,5-inčnih diskova u različitim konfiguracijama. Sve su ladice, kao i pokrovi na prorezima za proširenja bijele boje, što daje lijep kontrast u odnosu na kompletnu crnu, i vanjštinu i unutrašnjost R6-ice. Ako vam se ne sviđa takav kontrast, Fractal u ponudi ima i varijantu kućišta Blackout, gdje su svi ti elementi crne boje.

Laka organizacija

Ono na što Fractal uvijek misli, opcije su za aranžiranje kabela, koje su kod ovog kućišta odlične. Oko matične ploče nalaze se veliki gumirani prorezi, dovoljno je prostora iza matične ploče (23 milimetra) te je i mnoštvo ušica za plastične vezice. Na središnjem dijelu, straga, nalaze se i dvije čičak-trake koje drže glomaznije kabele, a u ovisnosti o orijentaciji kaveza za diskove, i njihove je kabele relativno lako organizirati. Kabeli prednjeg panela dovoljno su dugački da dosegnu i najmanje matične ploče na kojima su kontakti udaljeniji.

Instalacija komponenata u kućište je, zbog prostranosti i odlične organizacije, vrlo jednostavna, a i sve smo kabele s lakoćom organizirali, tako da nisu smetali dobrom protoku zraka. Kada smo otvorili prednju stranicu, temperature su dodatno pale, a jedine komponente koje su se malo više zagrijavale bila su dva SSD-a koji su bili na vertikalnim nosačima na stražnjoj strani. Tamo protoka zraka baš i nema te se zbog toga temperature malo podignu. Preporuka je stoga postaviti ih u horizontalne ladice.

Za koju god namjenu i kakvo god računalo slagali, Define R6 svakako je jedno od najprilagodljivijih kućišta. Ako trebamo smjestiti veću količinu diskova, veliku matičnu ploču i hladnjak – može. Ako nam, pak, treba manji broj diskova i dvije-tri dulje grafičke kartice za moćan gaming ili produkcijski stroj – može. Odlične rashladne mogućnosti, moguća ugradnja višestrukih radijatora, filtri za prašinu, materijali za upijanje buke i napredne mogućnosti za aranžiranje kabela – ovo kućište sve to ima. Uz njega dolaze i tri odlična ventilatora i kontroler za njih najviše devet. Kvaliteta izrade i materijali su odlični i zaista je na kraju teško naći bilo kakvu objektivnu manu Defineu R6. Jednostavno odlično!