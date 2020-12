Fractal Design ION+ 760P - Tih ventilator, fleksibilni kabeli

Specifikacije - fractal design ion+ 760p Dužina 150 mm Broj PCIe / EPS konektora 6 / 2 Broj SATA / molex konektora 8 / 4 Jamstvo 10 godina

Serija ION+ najbolje je što Fractal Design u pogledu napajanja ima za ponuditi. Osim testiranog 760-vatnog modela, švedska tvrtka u ponudi ima još i 560-vatni, 660-vatni i 860-vatni. Kao što i sami vidite, svi modeli imaju 10-vatni pomak u odnosu na nekakve standardne vrijednosti snage napajanja.

S obzirom na to da je riječ o napajanju visoke klase, ION+ isporučuje se zapakiran u najlon i vlastitu sintetičku vrećicu s čičak-zatvaračima. Tu su također i modularni kabeli, uredno složeni u posebnu torbicu. U pakiranju ćete dobiti i crne vijke za montažu napajanja u kućište, nekoliko čičak-vezica i vrlo informativan kompaktni priručnik za uporabu, u kojem su detaljno naznačene specifikacije svih konektora, dimenzije napajanja, krivulja brzine ventilatora, itd.

Kućište ovog posve modularnog napajanja načinjeno je od limova s dvije vrste tekstura, i općenito ostavlja dojam vrlo visoke kvalitete izrade. Ponešto je duže od standardnih napajanja (150 naprema 140 mm), što će potencijalno stvarati izazove u kompaktnim kućištima. Za hlađenje se brine 140-milimetarski ventilator, skriven iza zaštite načinjene od paralelno postavljenih šipkica. To izgleda vrlo atraktivno, ali i osigurava minimalnu opstrukciju prilikom protoka zraka. Ventilator može raditi u takozvanom Zero RPM načinu rada, što kontroliramo prekidačem na napajanju. U tome modu ne uključuje se sve dok izlazna snaga napajanja ne prijeđe 300 W, a čak i pri maksimalnom opterećenju ne ide na brzinu veću od 800 rpm. Već je iz tih podataka moguće zaključiti da je napajanje u radu iznimno tiho, ali možemo konstatirati i kako se minimalno zagrijava, s temperaturom izlazne rešetke od samo 30 °C pod maksimalnim opterećenjem.

Kabeli koji stižu s napajanjem crne su boje, uobičajena plosnatog dizajna (izuzev glavnog ATX kabela), no specifični su po natprosječnoj mekoći, pa samim time i fleksibilnosti, što olakšava kabliranje konfiguracije i spajanje konektora na komponente. Ponuda kabela je bogata – tu je par kabela s EPS konektorima, tri kabela s po dva PCIe konektora u 6+2 varijanti, dva kabela s po tri SATA konektora, jedan kabel s dva SATA konektora, i jedan kabel s četiri molexa.

Duljina kabela ATX 600 mm EPS 600 mm, 700 mm PCIe 550 + 120 mm SATA 400 + 120 + 120 + 120 mm

600 + 120 mm Molex 400 + 120 + 120 + 120 mm

rezultati testiranja I – Mirovanje 12 V 12,245 V 5 V 5,0219 V 3,3 V 3,3110 V Potrošnja 148 W II – GPU aktivan 12 V 12,207 V 5 V 5,0167 V 3,3 V 3,3169 V Potrošnja 475 W III – CPU + GPU aktivni 12 V 12,192 V 5 V 5,0176 V 3,3 V 3,3185 V Potrošnja 706 W Izlazna temperatura 30 °C

ION+ krasi 80PLUS Platinum certifikat učinkovitosti, a napajanje, prema specifikacijama, na 12-voltnom vodu može isporučiti svih 760 vata deklarirane snage. U praksi se stabilnost svih vodova pokazala odličnom, što pogotovo vrijedi za 12-voltni vod, koji nosi praktički cijelo opterećenje PC-ja (u našem slučaju Threadrippera 3970X, 32 GB radne memorije u obliku četiri 8-gigabajtna modula, Asusove TRX40 ploče, Gigabyteovog Radeona RX 5700 XT OC). Fractalovom napajanju eventualno bi se moglo prigovoriti to što je 12-voltni vod podešen na nešto viši napon od idealnog, no to je i dalje debelo unutar specifikacija propisanih ATX standardom. S obzirom na iznimno visoku učinkovitost, kvalitetu izrade i dizajn, te 10-godišnje jamstvo, ION+ nameće se kao odličan izbor za zahtjevne korisnike.