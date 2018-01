Fractal Design Meshify C - Prozračnija klasa C

SPECIFIKACIJE Form factor Midi Tower; ATX, mATX, mITX Broj utora 2 × 3,5"/2,5", 3 × 2,5" Dimenzije 205 x 444 x 464 mm Masa 6,5 kg Isporučeni ventilatori 2 × 120 mm

Baš kao i Define C, Meshify C je kompaktno kućište u kojem su mali gabariti postignuti izbacivanjem podrške za ugradnju optičkih pogona te znatnom redukcijom broja mjesta za ugradnju diskova i SSD-ova. Konkretno, u kućište je moguće ugraditi do tri SSD-a na nosač fiksiran na poleđinu nosača matične ploče te do dva čvrsta diska (ili SSD-a) u kavez smješten na dnu kućišta, ispred napajanja. Diskovi se u kavez umeću pomoću metalnih nosača na kojima su već umetnuti gumeni antivibracijski odstojnici. S druge strane, kada se nosač s diskom ubaci u kavez, nije posve fiksiran na mjestu, što bi moglo implicirati probleme s vibracijama.

Kavez za diskove ima mjesta za samo dva uređaja, a moguće ga je i ukloniti ako s prednje strane želimo ugraditi tri ventilatora ili veliki radijator vodenog hlađenja

I ovaj kavez za diskove i napajanje skriven je od znatiželjnih pogleda metalnim plaštem, odnosno nalazi se u vlastitoj termalnoj komori. Komora nije aktivno hlađena, no ako ju želite ovako ohladiti, ili jednostavno želite u prednju stranu kućišta ubaciti veliki radijator, moguće je maknuti poklopac koji stoji iznad kaveza za diskove, pomaknuti kavez prema napajanju i tako stvoriti prostor za dodatne komponente. Alternativno, ako vam kavez ne treba, moguće ga je posve izbaciti iz kućišta.

Pod Meshifya C perforiran je radi uvlačenja zraka, a kompletno je prekriven finim mrežastim filtrom za prašinu, koji se lako skida radi čišćenja. Prostor za ugradnju napajanja nije velik pa je to potrebno imati na umu ako namjeravate koristiti kavez za diskove.

Na dnu kućišta nalaze se četiri kromirane nožice s gumenim umecima koji smanjuju mogućnost vibriranja kućišta. Guma je izdašno iskorištena i za oblaganje rupa za menadžment kabela. S desne strane ploče imamo dva veća gumom obložena proreza, a iznad ploče dva manja. Na donjem rubu nosača matične ploče nalaze se manje neobložene rupe, namijenjene provlačenju kabela s kućišta. Na desnoj unutarnjoj strani kućišta ima podosta mjesta za skrivanje i organiziranje kabela, a posebno nam se svidio duboki rov, u kojem su montirane tri čičak-vezice za povezivanje kabela. S kućištem u pakiranju dolaze i plastične jednokratne vezice, kao i nekoliko setova vijaka za montažu komponenti.

Prozračnošću do performansi

Aktivno hlađenje kućišta osiguravaju dva tvornički isporučena ventilatora Dynamic X2 GP-12 promjera 120 mm, maksimalne brzine 1.200 rpm i deklarirane buke od 19,4 dB(A). S prednje strane zapravo je moguće ugraditi do tri 120-milimetarska ventilatora, do dva 140-milimetarska ili radijator vodenog hlađenja, koji odgovaraju ovakvim gabaritima. Tu dolazimo do najveće razlike između Meshifya C i Definea C – novo kućište nema punu masku, već je ona izrađena od perforiranog lima, prešanog u kompleksniji i atraktivniji oblik, s plohama pod različitim kutovima. Lim je smješten u plastični okvir, u koji su integrirani i prednji konektori (audio i dva USB-a 3.1 Gen1), a iza lima je stavljen tanki sloj spužve koji služi za filtriranje usisanog zraka.

Krov kućišta također je perforiran te ima pripremu za ugradnju do dva 120-milimetarska ili 140-milimetarska ventilatora. S druge strane, ovdje nije podržana ugradnja radijatora vodenog hlađenja od 140 ili 280 mm zbog kolizije s komponentama na matičnoj ploči. Otvori na krovu također su zaštićeni filtrom protiv prašine, no s vanjske strane. Ovaj filtar ima magnetske trake koje ga drže na mjestu.

Desna bočna stranica novog Fractalovog kućišta je puna, a lijeva je načinjena od zatamnjenog kaljenog stakla, koje u kombinaciji s ostatkom kućišta izgleda fenomenalno. Staklo je, od oka i bez mjerenja, tanje nego na NZXT-ovom modelu S340 Elite, no zbog toga je i lakše. Posebno moramo pohvaliti način fiksiranja na kućište. Staklo je postavljeno na četiri nosača obložena gumom, na koje se pri montaži nasadi, pa se potom s vanjske strane fiksira s tri vijka koji s donje strane također imaju gumu. Uz to, rub kućišta dodatno je podložen gustom, no tankom trakom od spužve radi boljeg kontakta sa staklom. Isti tretman prošli su i rubovi desne bočne stranice, čime su neželjene vibracije posve prevenirane.

Rashladni potencijal

No što je s hlađenjem i bukom? Meshify C zamišljen je kao kućište za korisnike koji žele bolje rashladne performanse nego što ih mogu ponuditi modeli iz serije Define. U praksi ovo kućište doista bolje hladi, no razlike su vrlo malene u odnosu na zatvoreni model Define C. Problem je u slabašnim ventilatorima, koji ne mogu iskoristiti pune potencijale perforirane prednje maske. Kada bismo u prednju stranu ugradili dva 140-milimetarska ventilatora, temperature bi bile znatno bolje. Naravno, bolje hlađenje u ovom smislu postiže se i ugradnjom radijatora vodenog hlađenja na prednju stranu kućišta. Perforirana prednjica i u ovom slučaju osigurava bolji dotok svježeg zraka u odnosu na punu prednjicu modela Definea.

Meshify C, cjenovno i kvalitativno, nameće se kao odlično rješenje ako tražite bolje hlađeno kompaktno ATX kućište s bočnom stranicom od kaljenog stakla. Da ima USB 3.1 Gen2 prednji konektor, bilo bi još bolje, no kako je podrška za taj konektor rijetka i na osjetno skupljim kućištima, to Fractalu ne uzimamo za zlo.