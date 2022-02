Fractal Design Torrent Compact RGB - Vrhunske performanse, nepraktično kabliranje

specifikacije Form factor E-ATX (do 274 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB Broj utora 3 x 2,5”, 1 x 3,5”/2,5" Broj utora - maksimalno 3 × 2,5", 1 × 3,5"/2,5" Dimenzije / obujam 450 × 222 × 467 mm / 46,7 l Podržana napajanja ATX, do 210 mm Podržane grafičke kartice Do 330 mm Podržana CPU hlađenja visina do 171 mm Ventilatori 2 x Fracal Prisma AL-18 PWM ARGB Prednji konektori 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C, TRS 3,5 mm + mic Jamstvo 2 godine

Fractal Design vjerojatno je najpoznatiji po seriji kućišta Define, čiji je dizajn fokusiran na minimiziranje buke i minimalistički dizajn. Kostur Definea poslužio je tvrtki za projektiranje druge dvije serije kućišta – Meshify, koje je fokusirano na rashladne performanse, i Vector, koje cilja na korisnike koji traže atraktivniji dizajn s integriranim RGB osvjetljenjem. Serija Torrent razlikuje se od svih njih po kompletno novom unutarnjem i vanjskom dizajnu. Prvi Torrent pripada u kategoriju full tower kućišta – riječ je o grdosiji od 11 kilograma, dubine i visine preko 500 milimetara, koja podržava E-ATX ploče. Samim time, nije čudno da je tvrtka sada odlučila predstaviti manje verzije istog dizajna – model Compact, kojim se bavimo ovdje, i još manji Mini, koji smo obradili u odvojenom članku.

Model Compact dostupan je u četiri varijante – crnoj s punom i prozirnom zatamnjenom bočnom stranicom, bijeloj sa svijetlom staklenom bočnom stranicom i RGB, kod koje je crno kućište kombinirano sa staklenim stranicama na obje strane i programabilnim RGB ventilatorima. Prednji dio kućišta majstorski je dizajn, s rebrastom asimetričnom maskom u obliku slova Y. Krov kućišta je pun, zbog korištenja retro dizajna, u kojem se napajanje nalazi na vrhu, a ne na dnu kućišta. Na krovu su također smješteni prednji konektori i tipke (dva USB 3.2, jedan USB-C, priključci za slušalice i mikrofon, velika tipka za uključivanje, i manja za resetiranje računala). Svi ti vanjski dijelovi (maska i krov) načinjeni su od crne plastike mat teksture.

Lako rasklapanje

Kućište je dizajnirano tako da se rasklapa izuzetno lagano, bez korištenja alata. Plastična ljuska na krovu jednostavno se pomakne prema straga i podigne, staklene bočne stranice straga imaju izvučene "uši", pomoću kojih ih otvaramo prema dolje, i u konačnici skidamo, a slično je i s atraktivnom maskom, koju nakon skidanja bočnih stranica lako možemo povući prema sebi i skinuti, otkrivajući tako prednje ventilatore. Maska s unutarnje strane ima pomični filtar za prašinu, a nakon što smo je skinuli, dobivamo pristup i kliznom filtru za prašinu koji štiti dno kućišta, koje je također maksimalno otvoreno i predviđeno za instalaciju ventilatora. Element s prednjim konektorima i tipkama fiksiran je za kostur kućišta i ne pomiče se.

Prednji ventilatori još jedan su retro detalj na Torrentu Compact. Naime, riječ je o velikim 180-milimetarskim ventilatorima, maksimalne brzine od svega 1.200 rpm. Veliki ventilatori poželjni su zbog boljeg omjera performansi i buke, s time da je zlatni standard na kućištima odsad bio promjer od 140 milimetara. Iako su kućišta s golemim ventilatorima nestandardnih gabarita nekad bila dosta popularna (posebno se tu isticao Cooler Master), čini se da se takav dizajn ponovno vraća u modu. Ne vidimo ništa loše u tome, pogotovo ako proizvođač nudi opciju instalacije manjih ventilatora standardne veličine.

Kod Compacta sprijeda je moguće, uz pomoć dodatnih nosača, koji su pohranjeni u odvojenu kutiju, ugraditi do tri 120-milimetarska ili dva 140-milimetarska ventilatora, ili radijatore vodenog hlađenja jednakih dimenzija. Zapravo, zbog specifičnog dizajna tog kućišta, prednja strana ujedno je jedino mjesto gdje možemo ugraditi veće radijatore AIO sustava vodenog hlađenja. U tom slučaju, 180-milimetarski ventilatori ne moraju ostati neiskorišteni, no uvjet je da koristite ploču mATX formata, koja posve perforirano dno kućišta otvara za ugradnju tih velikih ventilatora. Alternativno, dno možemo popuniti parom 120 ili 140-milimetarskih ventilatora, koji bi osigurali izravan dotok svježeg zraka prema grafičkoj kartici. Ugradnja ventilatora na donju stranu može se olakšati skidanjem nožica kućišta, a koje su inače dosta visoke, i samim time osiguravaju dovoljan prostor za uvlačenje zraka.

Skučena poleđina

Na ugrađeni hub moguće je spojiti do devet PWM ventilatora, no ugrađeni ventilatori zbog nekog razloga nisu tvornički spojeni

Kao i mnoga druga Fractalova kućišta, Torrent Compact nudi hub za spajanje ventilatora, koje potom možemo kontrolirati preko jednog PWM signala. Hub u obliku tanke letvice smješten je na desnoj strani kućišta, a nudi mogućnost spajanja do devet ventilatora s 4-pinskim konektorom. Začudo, par ugrađenih ventilatora nije tvornički spojen na kontroler. Na toj strani kućišta možemo uočiti dva gumena otvora za provlačenje kabela prema matičnoj ploči, dva plastična organizatora kabela s čičak-vezicama, tri nosača za 2,5-inčne SSD-ove, i veliki otvor koji omogućuje ugradnju kompleksnih hladnjaka na matičnu ploču koja je već ugrađena u kućište. Sve to izgleda vrlo promišljeno dok se ne spomene podatak da je prostor između nosača ploče i bočne stranice širok svega 18 milimetara.

U praksi to znači da je kabele izuzetno teško složiti, ne samo da izgledaju uredno (što je poželjno jer je i desna bočna stranica staklena), već i da ne smetaju vraćanju bočne stranice na mjesto. Budući da je bočna stranica za kućište pričvršćena tako da je donji dio umetnut u utor na donjem dijelu kućišta, a gornji dio ima klinove s kuglastim vrhom koji upadaju u plastične čeljusti na kućištu, stranicu nije moguće samo nagurati, već je sve nepravilnosti s kabelima potrebno minuciozno ispravljati. Moguće da je na modelima bez RGB ventilatora to lakše napraviti, s obzirom na to da nema dodatnih kabela za kontrolu RGB signala. S druge strane, mi smo straga imali ugrađen samo jedan SSD, tako da smo s te strane imali lakšu situaciju s kabelima.

Spomenuli smo da napajanje u ovom kućištu dolazi iznad matične ploče. Za to je predviđen nosač, koji se ne proteže kompletnom dubinom kućišta kako ne bi stvarao ograničenja glede ugradnje ventilatora na prednju stranu. Napajanje se ugrađuje s ventilatorom prema dolje, što znači da on uvlači zrak iz kućišta i izbacuje ga van, a moguće je ugraditi modele maksimalne duljine 210 mm. Unutar košare za napajanje, nalaze se dvije metalne omče s provučenom čičak-vezicom za organizaciju kabela, a ideja je da tu povučemo višak kabela s napajanja. Tu u blizini nalazi se i takozvani fill port, namijenjen punjenju modularnog sustava vodenog hlađenja. Još jedan zgodni dodatak ovdje je nosač za 3,5-inčni disk, koji se može postaviti bliže ili dalje od napajanja, zavisno o tome koliko je dug i kakve kabele ima. Na isti je nosač zapravo moguće istovremeno pričvrstiti i 3,5-inčni (s gornje strane) i 2,5-inčni uređaj (s donje). Vanjska strana košare za napajanje, ona vidljiva s lijeve strane kućišta, ukrašena je 5-voltnom RGB letvicom. Ta letvica nalazi se u svim modelima sa staklenom bočnom stranicom. Treba napomenuti da osvjetljenje letvice, pa ni RGB ventilatora u testiranoj inačici kućišta, nije snažno, što odgovara općoj estetici kućišta.

Prima i E-ATX

Torrent Compact može primiti E-ATX ploče širine do 274 mm, iako se čini kako bi to uvelike otežalo provlačenje kabela sa stražnje strane ploče. Samim time, preporučljivo je držati se ATX ili mATX ploča, zavisno o tome kako želite konfigurirati hlađenje. Stražnja strana kućišta posve je perforirana, no na stražnji nosač za ventilatore nije ugrađen ventilator. Ne vidimo to kao nekakav problem, s obzirom na to da je hlađenje tvornički koncipirano na bazi goleme zračne struje, koju kroz kućište tjeraju 180-milimetarski ventilatori. Zgodan dodatak na stražnjoj strani je okomiti niz omči popunjenih čičak-vezicama, namijenjen organizaciji vanjskih kabela koji su priključeni na računalo. Zbog nekonvencionalne pozicije napajanja i konfiguracije ventilatora, kućište je prikladnije koristiti s moćnim zračnim hladnjakom za procesor nego AIO sustavom vodenog hlađenja, i to mu je, s obzirom na moderne trendove, svojevrsna Ahilova peta. Podržana je instalacija hladnjaka maksimalne visine 174 mm, pa tako nije bilo problema ni s Noctuom NH-D15S iz naše testne konfiguracije.

Fractalovo kućište isprobali smo s pločom ROG Maximus XI Hero, procesorom Core i7-8700K i Radeonom RX 6800 XT. Za referencu prilikom mjerenja koristili smo rezultate Antecova midi tower kućišta DF700 flux, koje je opremljeno s tri prednja 120-milimetarska ventilatora, stražnjim 120-milimetarskim ventilatorom, i dodatnim naopakim ventilatorom na pokrovu napajanja, koji osigurava izravnu struju svježeg zraka prema grafičkoj kartici. Testiranje smo izveli s PWM regulacijom ventilatora na 50% i 100%, odvojeno opterećivali procesor i grafiku do maksimuma, te bilježili temperature i buku kućišta. Kao što vidimo u priloženim grafikonima, Torrent je na maksimumu osjetno bučniji od Antecova kućišta, a u tišem režimu rada, dva su kućišta jednako glasna. 48,5 dBA, koliko emitira Torrent, neugodna je razina buke, prosječnom korisniku prihvatljiva samo ako na ušima ima slušalice. 39 dBA u donjem režimu rada, s druge je strane, vrlo tiho.

Kad su u pitanju sirove performanse, veseli vidjeti da Fractalovo kućište i u nižoj brzini postiže jednake rezultate hlađenja procesora kao Antec pod punim gasom, no kad je u pitanju temperatura grafike, dva se kućišta ponašaju jednako, ali Antecovo ima veliku prednost zbog dodatnog ventilatora koji puše izravno u karticu. Da njega nema, rezultati bi ponovno bili na strani Fractalova modela.

Torrent Compact, baš kao i originalni Torrent, izuzetno je atraktivno i zanimljivo dizajnirano kućište, koje neke dizajnerske smjernice vadi iz naftalina i uspješno primjenjuje u kontekstu modernih konfiguracija. Sukladno fokusu na hlađenje, rashladne performanse su mu odlične, premda je zbog specifične pozicije napajanja zakinuto u pogledu korištenja AIO sustava za hlađenje procesora. Takvo hlađenje moguće je koristiti, no to implicira gubitak impresivnih 180-milimetarskih ventilatora, osim ako ne namjeravate koristiti micro ATX matičnu ploču.

Osim povelike cijene (oko 1.500 kuna za RGB model, 1.200 za obični model sa staklenom stranicom), najveći nedostatak Fractalova novog kućišta je premalen prostor za organizaciju kabela, što bi u kombinaciji s načinom montaže bočnih stranica mogao biti izvor frustracija pri sklapanju vaše nove konfiguracije.