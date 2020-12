Garmin Instinct Esports - Lagani sportski sat, koji je koristan i kad se igramo

INFO Tip Pametni sat/fitness i e-sports tracker Navigacija GPS, GLONASS, Galileo Ekran 128 * 128 točaka/23*23 mm Povezivost Bluetooth/ANT+

Iako smo svjesni činjenice da i dobra mrežna partija neke igre može podići puls i krvni tlak, nikada o tome nismo previše razmišljali, niti smo e-sportove stavljali u kategoriju s fizičkim sportovima. Dapače, nekako nam sjedenje i riječ sport, barem kada razmišljamo o fiziološkim aspektima ove druge (ne)aktivnosti, ne idu u istu rečenicu.

Garmin se, pak, ne slaže. Svoj od ranije poznati Instinct preradio je u još jednu podvarijantu – Instinct Esports.

Za one koji dosad nisu vidjeli ili čitali ni o jednoj od varijacija ovoga sata, radi se zapravo o vrlo laganom, trkačkom satu, nalik Forerunneru, također vrlo laganom satu. Za razliku od Forerunnera, koji izvana djeluje fragilno, ovaj djeluje robusno i teško, a kada ga stavite na ruku, iznenadite se – perolaka kategorija. To posebno vrijedi za one koji su navikli na, recimo, Garminov Fenix 3 HR (kao ovdje potpisani) koji bi vjerojatno bio u stanju preživjeti taktički nuklearni udar, ali teško da se može nazvati trkačkim satom.

Dizajnom Instinct liči (blago rečeno) na Casio G-Shock, što ne znamo bi li stavili u prednosti ili mane. Nemamo ništa protiv takvog dizajna, dapače, ali od Garmina smo navikli na njihovu vlastitu estetiku. Ovdje i osnovni “watchface” imitira G-Shock s većim dijelom ekrana za prikaz vremena, pulsa, stanja baterije i u krugu izdvojenim datumom (u osnovnom načinu rada “običnog” sata – krug prema odabiru aktivnosti dobiva različite funkcionalnosti – od prikaza tipa aktivnosti do prikaza pulsa).

Analiziranje aktivnosti praćenjem dediciranog Esports programa. Nama je pokazalo da od esportsa nema baš koristi, kod vas možda bude drukčije…

Rekavši to, prema svemu ostalome, ovo je tipičan Garminov sportski sat, s dodatkom Esports aktivnosti. To znači da u odnosu na ostale pametne satove na tržištu ima bitno dulje trajanje baterije: 14 dana samo kao pametni sat s konekcijom na mobitel i ostalim povezivostima; u Esports načinu rada do 80 sati; u GPS načinu rada do 16 sati, i u UltraTac modu (za vas, specijalce, koji se šuljate oko neprijateljskih baza s Jasonom, Rayem i ostalom ekipom iz SEAL Teama) – “exfil” može čekati do 40 sati prije nego što ponovno morate napuniti baterije (ako vam prije teroristi iz usluge ne daju da koristite njihov punjač).

Remen je 22-milimetarski, više nego dovoljno dugačak i za najšira zapešća opsega od 132 do 224 mm, silikonski, vrlo ugodan i lako periv, a čitav sat je, naravno, vodootporan do 10 ATM/100 metara, iako ovo NIJE ronilački sat. To znači da ga slobodno možete nositi dok perete ruke, tuširate se i plivate, ali nemojte ga koristiti (pritiskati dugmad) dok ronite, jer su ronilački satovi drugačije certificirani i mogu se aktivno koristiti na dubinama za koje su certificirani.

Od povezivosti, tu su uobičajeni Bluetooth i ANT+, a kako sat ima samo 16 MB memorije, ne možete u njega spremiti glazbu, ali njime možete upravljati reprodukcijom glazbe s mobitela (s kojim ga prvo morate upariti, naravno). Sat se može koristiti i za primanje tekstualnih poruka s mobitela i odgovaranje na njih preddefiniranim odgovorima (možemo ih sami promijeniti preko Garminova Connecta).

Samo 29 sati igranja “e-športova”… hitno to nadoknaditi

Osnovne funkcije

Kao i Fenixi (od kojih posuđuje veći dio tehnologije), Instinct Esports ima barometar, mjerač pulsa, termometar i elektronski kompas, a podržava navigacijske sustave GPS, Glonass i Galileo.

Sve uobičajene sportske aktivnosti i programi na koje su korisnici drugih Garminovih sportskih satova navikli, nalaze se i u Instinctu: trčanje, hodanje, vježbe snage u teretani, praćenje plivanja na otvorenom i u zatvorenom…

Također, tu je i praćenje “stresa” (brojčano, od 0 do 100, na osnovi pulsa), kvalitete sna te “napunjenost tjelesnih baterija”.

Prema našem skromnom mišljenju, praćenje stresa ni na jednom Garminovom satu (i bilo kojem pametnom satu uopće) ne radi ništa korisno, i nismo uspjeli dovesti u vezu “izmjerene” (odnosno prikazane) brojke o stresu s vlastitim dojmom stresa ili njegova izostanka, a mjerenje stanja “tjelesnih baterija” podjednako je beskorisno. U osnovi, svodi se na to da što se dulje odmaramo, brojka raste, pa su one “napunjenije”, a što smo dulje aktivni, to se one više “prazne”. Onima koji rade u uredu vjerojatno je poznat osjećaj da zapravo cjelodnevno smucanje šumom i na otvorenom zapravo puni, a ne prazni famozne nepostojeće “baterije”, a karantensko nemrdanje iz kuće ih prazni, pa ovako mehanicističko bilježenje mirovanja kao punjenja, a aktivnosti kao pražnjenja baterija ne možemo prihvatiti.

Iako u imenu ima e-sportove, Instinct je i dalje tipični Garminov pametni sat, s programima za praćenje 30-tak raznih tipova uobičajenih fizičkih aktivnosti

Ekranski sportaši

Poznato je da nas dobra igračka partija, solo ili u mreži, može dobro stimulirati, iako da budemo posve iskreni, nikada se dosad nismo sjetili zaista mjeriti koliko nam puls skače kada se igramo. Ovdje potpisani ima relativno nizak puls u mirovanju (obično ispod 50 otkucaja u minuti), od 70 do 80 hod po ravnome, a pod stvarnim fizičkim opterećenjem (Bikčevićeva staza na Sljemenu, primjerice, zadnja trećina uspona) lako dođe i preko 190. Kako onda stojimo s igranjem i pulsom?

Priznajemo da je odabir igara bio ponešto skučen, ali stvari stoje ovako: MSFS 2020 (koji je ionako sam za sebe “zen” i smiruje) uglavnom oko 50 otkucaja u minuti, čak i u onim “epic” izazovima slijetanja u Courchevel, St. Barth i Luklu.

DCS World, dogfight u MiG-u 21 protiv F-4 Phantoma, 10 uzastopnih rundi, od 60 do 70 otkucaja u minuti.

Company of Heroes Skirmish, 1 vs 2 (AI) – 60-70 otkucaja u minuti.

Naravno, ovo je sve nenatjecateljsko igranje. Mrežna klanovska partija, gdje ste pod pritiskom suigrača i neprijatelja koji vas izazivaju, vjerojatno će bitno više podići i puls i tlak (i želju da nekome plešete po grobu), ali samo igranje ne čini se previše stimulativnim. Dapače, uzimanje uobičajenih dnevnih stimulansa, tipa kave, kakaa i čokolade, vjerojatno će vam bitno više podići puls (ovdje potpisani zna da je to sigurna stvar u njegovom slučaju).

Za one koji se, pak, ozbiljnije bave e-sportovima, jamačno će biti zanimljiva informacija da mogu uživo emitirati (streaming) svoje biometrijske podatke sa sata zainteresiranom gledateljstvu. To se čini zanimljivim dodatkom velikim e-sportskim natjecanjima – telemetrija s pulsom svakog natjecatelja, što je vjerojatno i segment na koji Garmin ovim satom cilja.

Ukupan dojam

Zanemarivši poseban Esport program, koji za nas nema neki preveliki smisao, jer igranje na računalu (očito) doživljavamo kao opuštanje, a ne stimulaciju, nemamo apsolutno nikakvih zamjerki na Garminov Instinct. Dopada nam se dizajn, iako ne nalikuje Garminu, udoban i veliki remen, dovoljno velike tipke da ih se može napipati i pritisnuti i rukavicama, trajanje baterije, brojni ostali programi za praćenje fizičkih aktivnosti, povezivost s računalom i profilom na Garminovom servisu.

Nažalost, sat nema mogućnost beskontaktnog plaćanja, što je u posljednje vrijeme sve češća funkcionalnost pametnih satova, iako dosad nismo naišli na stvarnu situaciju da bi nam nedostajala.

Posebno moramo istaknuti i cjenovni razred, koji je (u odnosu na druge Garminove satove) neuobičajeno nizak – samo (ili “samo”) 299 eura za vrlo kvalitetan, trajan i izdržljiv sat.

Ako se premišljate oko razveseljavanja svog omiljenog igrača ili igračice (ili samo omiljenog nekoga, bez neke dodatne kvalifikacije), ovo je više nego prikladan dar.