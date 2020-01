Geneva Touring/S+ - Retro, a moderan

SPECIFIKACIJE Forma/Izvedba Bluetooth zvučnik s FM/DAB+ radijem Povezivost AUX (3,5 mm), Bluetooth 4.1 Dimenzije i masa 170 x 45 x 100 mm, 0,8 kg Jamstvo 2 godine

Prijenosni Bluetooth zvučnici već su nekoliko godina pravi hit na tržištu. Postoji mnoštvo modela svih veličina i namjena, a posebna niša su “retro” modeli, koji obično oponašaju izgled starih tranzistorskih prijemnika iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Geneva Touring/S+ svakako je jedan od izgledom najuspjelijih takvih modela – privlačio je poglede gdje god smo ga postavili. Izrađen je od aluminija, djelomično presvučen “eko kožom”, sa solidno izvedenim tipkama i velikim potenciometrom glasnoće, koji je ujedno i prekidač. Skladno ukomponirani kotač(ić) također je aluminijski, a ne samo “prefarbana plastika”, što je čest slučaj i kod skupljih komada audio opreme. Tihi “klik” šarmantno nas podsjeća na prve male baterijske tranzistore, a razinu glasnoće moguće je podesiti na točno 100 razina. Ovako fino podešavanje nismo još vidjeli – čak je i kod skupih Bluetooth zvučnika, poput Bang & Olufsenovog modela A1, dvadesetak koraka bio maksimum.

Kontrole su odlično izvedene, a osobito nas raduje metalni kotačić za glasnoću

Geneva Touring/S+ nadogradnja je akustički istovjetnog tvrtkinog modela Touring/xS, na koji su dodani FM i DAB+ prijemnici. Naravno, dobar dio ljudi pomislit će: “Što će mi to?” i odmahnuti rukom, ali i dalje ima dosta pobornika dobrog, starog radijskog signala. DAB+ u ovom je uređaju dobrodošao, iako se kod nas DAB presporo uvodi i ima tek dvadesetak radijskih stanica, među kojima nisu baš one najslušanije. Zato je tu FM prijemnik s mogućnošću memoriranja 6 stanica te izvlačivom antenom. Prijem signala (s izvučenom antenom) bio je mnogo bolji nego kod nedavno testiranog JBL Tunera, s kojim smo unutar zatvorenih prostora imali dosta problema.

Glasnoća zvuka koja dolazi iz ovog malog zvučnika – iznenađujuća je. Zvuči kao barem dvostruko veći modeli, a osobito nas je iznenadila reprodukcija basa. Touring/S+ ima ovalni pasivni radijator na stražnjoj strani, koji daje poprilično dubok, a nenametljiv zvuk, osobito kada ga se pozicionira tridesetak centimetara ispred zida ili neke druge ravne površine. Time se dobiva svojevrsni “prirodni loudness filter”, odnosno čak i pri tišem slušanju nema onog karakterističnog “stari tranzistor” zvuka, već se čuje cijeli spektar frekvencija. Naravno, nema tu najnižih frekvencija, niti “lupanja u trbuh”, jer ovo je ipak mali prijenosni zvučnik. Touring/S+ nema mogućnosti ulančavanja niti uparivanja, poput JBL-ova, stoga nema ni mogućnosti da dva primjerka povežemo u stereo par.

Samo rukovanje vrlo je jednostavno: odabir ulaza (Bluetooth, radio ili linijski ulaz) izvodi se tipkama, a status je vidljiv na displeju. Nažalost, displej nema dimmer funkciju, što može malo smetati pri noćnom slušanju, osobito ako slušate neku radijsku stanicu s “nervoznim RDS-om”, koja vrti poruke.

Straga se nalaze konektori, kao i pasivni radijator koji pospješuje reprodukciju dubokih frekvencija

Uređaj ima deklarirano trajanje baterije od 20 sati, a mi smo uspjeli dotjerati do 14 sati poprilično glasnog slušanja, što smatramo odličnim rezultatom. Sviđa nam se i to što je napajanje izvedeno Micro-USB kabelom više kvalitete, s opletenom vanjštinom i 120 centimetara duljine. U paketu ne dolazi punjač. Smatramo da bi u ovom rangu cijene bilo primjereno ubaciti i punjač, bez obzira na to što je danas svaki prostor pun nekih USB izvora napajanja.

Testirani uređaj imao je “ekokožni” dio boje konjaka, a u izboru su još potpuno crna varijanta, alu-crna, alu-alu i alu-crvena. Za sve one koji vole dizajn nekih davnih, boljih vremena i vole slušati radio, ovo je model upravo za njih. Za one koji ne trebaju radioprijemnik, tu je nešto povoljniji Touring/xS (1.190 kn), Bluetooth zvučnik istog dizajna i ekvivalentnih akustičkih performansi.